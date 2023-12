A5/Pohlheim: Autobahnpolizei zieht Weinliebhaber aus dem Verkehr

Am Samstag (09.12.2023) informierte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Autobahnpolizei über ein verdächtiges Fahrzeug auf der A 5 in Richtung Kassel. Der Kleinbus schien überladen, die Anhängerkupplung schliff teilweise über den Asphalt.

Beamte der Polizeiautobahnstation Butzbach stoppten den Transporter daraufhin auf dem Rastplatz Limes (Landkreis Gießen).

Bei der folgenden Kontrolle zeigte sich schnell der Grund der schleifenden Anhängerkupplung: Das Fahrzeug war um mehr als 80 Prozent überladen.

Sprichwörtlich bis unter die Decke hatten der 29-jährige Fahrer und sein Mitfahrer Kartons voller Wein gestapelt. Die Ladung war zudem völlig ungesichert.

Die über 1.800 Flaschen machten rund 1650 Kilogramm Beladung aus, das erlaubte Gesamtgewicht war somit deutlich überschritten.

Da der Fahrer im Ausland wohnhaft ist, musste er noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe entrichten. Zudem durfte er erst weiterfahren, nachdem Teile der Ladung ordnungsgemäß in ein weiteres Fahrzeug umgeladen wurden.

Gießen: Antisemitischen Parolen gesprüht – Festnahme

Die aufmerksame Besatzung eines Rettungswagens bemerkte am frühen Donnerstagmorgen (14.12.2023) gegen 03.30 Uhr eine verdächtige Person am Ludwigsplatz. Der Mann hatte offenbar kurz zuvor Parolen mit einer Spraydose auf umliegende Hauswände am Ludwigsplatz gesprüht. Die Sanitäter behielten den Mann im Auge und informierten die Polizei. Eine schnell vor Ort eintreffende Streife der Wachpolizei traf den Mann im Rahmen der Fahndung in der Grünberger Straße an und übergab ihn Beamten der Polizeistation Gießen Nord. An seinen Händen befand sich frische Farbe, zudem hatte er Sprühdosen dabei. Der Mann musste mit zur Dienststelle. Auf Nachschau stellten die Beamten noch Schmierereien an Sitzbänken der Bushaltestelle Berliner Platz fest. Es handelte es sich dabei u.a. um antisemitische, sowie die Polizei beleidigende Schriftzüge.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-jährige Deutsche entlassen. Die eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Sachbeschädigung führt der Staatsschutz der Kriminalpolizei. Die Ermittler suchen weitere Zeugen: Wer hat die Taten beobachtet? Wem ist der Mann im Umfeld des Ludwigplatzes aufgefallen? Sind weitere Schmierereien bekannt?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641 7006-6555.

Gießen: Schwer verletztes Kind nach Unfall

In der Rödgener Straße kam es heute Morgen zu einem Unfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich im Bereich vor einer Schule in Höhe der Hausnummer 72. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein 11-Jähriger gegen 07.50 Uhr vor einen fahrenden Kleinbus. Das Bein des Kindes wurde dabei überrollt.

Dadurch erlitt das Kind schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten es in ein Krankenhaus.

Der Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Buseck: Container aufgebrochen

Werkzeuge im Wert von ca. 5.000 Euro erbeutete ein Unbekannter in Großen-Buseck. Er brach einen Container auf dem Baustellengelände zwischen der Weidenstraße und der Zeilstraße, gegenüber dem Freibad, auf. Dazu knackte er am Sonntag (11.12.2023) nach derzeitigen Erkenntnissen ein Vorhängeschloss am Container. So gelangte er an mehrere Flex, Rundschleifer, eine Bohrmaschine und weitere Werkzeuge.

Einem Zeugen war gegen 23.05 Uhr eine verdächtige Person am Container aufgefallen. Diese beschrieb er als etwa 180 cm groß und schlank. Die Person trug eine dunkle Kappe, eine dunkle Trainingshose mit weißem Streifen und helle Schuhe. Sie hatte zudem einen schwarzen Hund (ggf. Schäferhund) dabei.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Hinweise zur Identität des Unbekannten mit Hund geben? Wer hat den Vorfall beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755 entgegen.

Unfallfluchten:

Staufenberg: Am Dienstag (12.12.2023) fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Außenspiegel eines geparkten Opels ab. Der Corsa stand zwischen 07.35 Uhr und 15.20 Uhr am Rand der Straße „Am Schiffenweg“ in Höhe des „Sonnenweg“. Der unbekannte Verursacher fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Gießen/B429: Im Rahmen eines Einsatzes nach Verkehrsunfall stand am Dienstag (12.12.2023) ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Standstreifen im Baustellenbereich der B429 zwischen Wettenberg in und der Abfahrt Heuchelheim. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug an dem Rettungswagen vorbei. Dabei fuhr es den Spiegel des RTW ab. Anschließend fuhr der Fahrer einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Aufgrund der Spurenlage hält es die Polizei für wahrscheinlich, dass der Verursacher ein großes Fahrzeug, vermutlich einen Lkw, gefahren haben muss. Ob der Fahrer den Unfall bemerkt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Gießen: In der Paul-Zipp-Straße beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Volvo. Der schwarze V60 stand am Montag (11.12.2023) zwischen 11.30 Uhr und 12.45 Uhr im Parkhaus eines Krankenhauses. Der Verursacher verließ unerlaubt den Unfallort, ohne sich um den Schaden von ca. 1.500 Euro zu kümmern.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Reiskirchen: 2.000 Euro Schaden an Markierungen der Landebahn des Flugplatzes Ettingshausen verursachte ein Unbekannter. Mutmaßlich befuhr er die Landebahn mit seinem Auto und schleuderte in dem Bereich. Dabei beschädigte er die Markierungen. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch (06.12.2023), 11.00 Uhr und Montag (11.12.2023), 17 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401 91430.

Gießen: Der Fahrer eines Passats parkte am Montagabend (11.12.2023) gegen 19 Uhr auf einem Parkplatz des Kropbacher Wegs 19. Als er am Dienstagmittag um 13 Uhr zum seinem VW zurückkehrte, musste er Beschädigungen am hinteren Radkasten feststellen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den Schaden von ca. 1.000 Euro zu kümmern.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Gießen: Auf dem Parkplatz des Blut-Plasmazentrums in der Bahnhofstraße kam es am Mittwoch (13.12.2023) zu einer Unfallflucht. Um 13 Uhr parkte eine Opel-Fahrerin auf dem Parkplatz. Als sie nur eine Stunde später zum Auto zurückkam, musste sie einen frischen Unfallschaden am Heck des blauen Corsa feststellen. Der unbekannte Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

Linden: In der Großen-Lindener Carl-Benz-Straße verursachte ein Unbekannter am Mittwoch (13.12.2023) einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Er fuhr zwischen 9 Uhr und 15 Uhr gegen die Stoßstange eines in Höhe der Hausnummer 10 geparkten, roten Opel Corsas und anschließend einfach davon.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.