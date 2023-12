Korbach: Die Polizei-News

Frankenberg – Einbrecher in drei Wohnhäuser, Polizei bittet um Hinweise

Am Mittwochabend kam es in Frankenberg zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Einmal blieben die Täter ohne Beute, zweimal konnten sie nur geringe Mengen Bargeld entwenden. In allen Fällen nutzten die Täter die Dunkelheit und die Abwesenheit der Bewohner aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Nur kurz verlassen hatten die Bewohner ihr Haus in der Straße In der Hohle. Als sie gegen 17.30 Uhr zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass die Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude gelangt waren. Hier hatten sie offensichtlich gerade erst angefangen zu durchsuchen. Wahrscheinlich wurden sie von den heimkehrenden Bewohnern gestört und mussten daher ohne Beute flüchten.

In der Frankenauer Straße stiegen die Täter zwischen 19.00 und 22.00 Uhr in zwei Einfamilienhäusern ein. Sie gelangten durch gewaltsames Öffnen von einem Fenster und einer Terrassentür in die Gebäude, wo sie alle Räume durchsuchten. In beiden Fällen konnten sie nur wenig Bargeld stehlen, verursachten aber einen Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro.

Im Zusammenhang mit den Einbrüchen bittet die Polizei die Bürger, die Augen offen zu halten und bei verdächtigen Beobachtungen nicht zu zögern und den Notruf zu wählen. Die Täter nutzen bei ihren Einbrüchen in Wohnhäuser zumeist den Schutz der Dunkelheit und die Abwesenheit der Bewohner aus. Nicht selten haben sie ihr Ziel vor der Tat ausbaldowert und sich im Wohngebiet herumgetrieben.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 05631-9710 um Hinweise.

Diemelstadt-Rhoden – Unbekannte stehlen Steuergeräte von Sattelaufliegern

In der Nacht von Samstag (9. Dezember) auf Sonntag (10. Dezember) entwendeten unbekannte Täter Steuergeräte von drei Sattelaufliegern von einem Logistikgelände am Ortsrand von Diemelstadt-Rhoden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von fast 20.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter begaben sich auf das Firmengelände in der Nähe zur Auffahrt zur Autobahn A 44. Dort gingen sie offensichtlich zielgerichtet vor. Sie krochen unter insgesamt drei Sattelauflieger, durchtrennten Schläuche und schraubten die Steuergeräte ab. Die entwendeten Steuergeräte haben einen Gesamtwert von etwa 4.500 Euro, zusätzlich verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Bad Wildungen – Unbekannter bricht auch in Cafe ein

In der Nacht zum heutigen Donnerstag kam es In der Bad Wildunger Brunnenallee zu einem Einbruch in ein Hotel. Im Laufe des heutigen Vormittags wurde ein weiterer Einbruch gemeldet.

Der wahrscheinlich selbe Täter brach auch in ein Cafe in der Brunnenallee ein, blieb dabei aber ohne Beute. Der Täter schlug eine Scheibe ein und gelangte so in das Gebäude. Hier versuchte er eine verschlossene Tür zu den Gasträumen aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Frankenberg – Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Auf Lebensmittel und Bargeld abgesehen hatte es ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Röddenauer Straße in Frankenberg.

Der Täter zerstörte eine Fensterscheibe und konnte so in das Gebäude des Lebensmittelgeschäftes in der Röddenauer Straße einsteigen. Hier öffnete er gewaltsam eine Tür zu Büroräumen. Aus dem Geschäft und den Büroräumen entwendete er mehrere Dosen Kaviar und Bargeld im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 400 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Bad Wildungen – Unbekannter bricht in Hotel ein

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein bisher unbekannter Täter in ein Hotel in der Brunnenallee in Bad Wildungen ein.

Der Täter öffnete gewaltsam ein Kellerfenster und konnte so in das Gebäude einsteigen. Er durchsuchte den Thekenbereich und andere Räume und entwendete etwa 100 Euro aus einer Kasse. Der Sachschaden wurde 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.