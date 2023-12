Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Fulda. Am Dienstag (12.12.) wollte eine 40-jährige Mazda-Fahrerin, gegen 12.30 Uhr, rückwärts aus einer Einfahrt in der Wasserkuppenstraße in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 70-jährigen Fahrradfahrerin, wobei die Radfahrerin zu Sturz kam und leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 550 Euro.

Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Fulda. Am Dienstag (12.12.) kam es an der Kreuzung Rangstraße / Wallweg, gegen 7:45 Uhr, zu einem Unfall mit leichtem Personenschaden. Ein 55-jähriger Audi-Fahrer wollte vom Wallweg kommend nach links in die Rangstraße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 63-jährigen Fußgängerin, die die Rangstraße im Ampelbereich überquerte. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Sachschaden entstand nicht.

Auffahrunfall

Fulda. Eine leichtverletzte Person und insgesamt 3.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag (12.12.), gegen 16.30 Uhr, in der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 27 ereignete. Eine 37-jährige Skoda-Fahrerin bemerkte zu spät, dass der vor ihr befindliche 42-jährige Hosenfelder seinen VW verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der VW noch auf den davorstehenden Mercedes aufgeschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Fahrerin des Skoda verletze sich beim Zusammenstoß leicht.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht

Hofbieber. Am Mittwoch (13.12.), vor 17:20 Uhr, kam vermutlich ein Lkw in einer Kurve in Höhe des Abzweigs „Zur Grotte“ in Hofbieber-Obernüst nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Leitpfosten sowie zwei Verkehrsspiegel. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/9612-0.

Polizeistation Hilders

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Dienstag (12.12.), in der Zeit von 15 Uhr bis 16.15 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken einen roten Suzuki-Swift aus Rotenburg, welcher in der Borngasse in dem dort befindlichen Parkhaus ordnungsgemäß abgestellt war. Der Schaden beläuft isch auf circa 1.250 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Rotenburg-Lispenhausen. Zur Unfallzeit am Mittwoch (13.12.), gegen 11.10 Uhr, hatte ein 61-jähriger Fahrzeugführer mit seinen Pkw, Ford Fiesta, aus Bebra in der Nürnberger Straße auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes vorwärts eingeparkt. Als dieser rückwärts ausparken und wieder vorwärts von dem Parkplatz wegfahren wollte, verließ ein 77-jähriger Fußgänger aus Rotenburg den Markt. Er wollte zu seinem Fahrzeug gehen. Hierbei touchierte das Auto den Fußgänger mit der vorderen rechten Stoßstange. Der Fußgänger kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Der Gesamtschaden beträgt circa 350 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bebra. Ein Mitsubishi-Colt-Fahrer aus Dietzenbach befuhr am Mittwoch (13.12.), gegen 8.20 Uhr, die B 27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Bebra-Asmushausen. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve verlor der Fahrerzeugführer aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Hierdurch geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam nach circa 50 Metern auf der Fahrbahn zum Stehen. Es kam glücklicherweise zu keinem Personenschaden. Der Sachschaden beträgt rund 5.500 Euro.

Warnung der Polizei vor Telefonbetrügern – Aktuell Schockanrufe im Landkreis Fulda

Fulda. Seit heute Mittag (14.12.) versuchen Telefonbetrüger im Landkreis Fulda mit sogenannten „Schockanrufen“ an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei berichten sie den Angerufenen, dass ein nahestehender Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte und nun in Haft müsse. Dieser Haftstrafe könne man nur gegen Zahlung einer Kaution entgehen. Bislang erkannten glücklicherweise viele Osthessinnen und Osthessen den Schwindel und beendeten die Telefonate frühzeitig.

Ihre Polizei rät dringend:

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Grebenhain. Unbekannte versuchten zwischen Montagmorgen (11.12.) und Mittwochmorgen (13.12.) in ein Einfamilienhaus in der Waaggasse einzubrechen. Die Täter scheiterten an der Hauseingangstür, verursachten jedoch rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Neuenstein. Unbekannte brachen in der Nacht zum 5. Dezember in ein Einfamilienhaus in der Semmelbergstraße im Ortsteil Raboldshausen ein. Die Täter hebelten dazu ein Kellerfenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen eine Tragetasche und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Am Dienstag, den 12.12.2023 in der Zeit von 07:35 Uhr bis 14:30 Uhr parkte eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra ihr Fahrzeug, einen braunen Ford Mondeo, am Schloß Eichhof 1 auf dem Mitarbeiterparkplatz der Fa. Amazon ordnungsgemäß ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen großflächigen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Ein unbekannter Pkw-Fahrer muss beim Ein- bzw. Ausparken das stehende Fahrzeug beschädigt haben. Anschließend verließ der unbekannte Fahrzeugführer den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500,00 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de