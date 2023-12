Wiesbaden: Die Polizei-News

Einbrecher von Anwohner gestört

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Dambachtal, Mittwoch, 13.12.2023, 18:00 Uhr,

(thi) Am Mittwochabend kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der

Straße Dambachtal. Der Täter wurde jedoch von einem Anwohner ertappt und

verletzte diesen um zu flüchten.

Nach Angaben des 67-jährigen Geschädigten wurde er gegen 18:00 Uhr durch laute

Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Auf der Suche nach der Ursache des Lärmes

stieß er auf einen Eindringling. Der unbekannte Täter schlug unvermittelt auf

den 67-Jährigen ein, wodurch dieser verletzt wurde, und flüchtete anschließend

in unbekannte Richtung. Der Einbrecher drang zuvor gewaltsam in die

Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses im Dambachtal ein. Der Senior musste

auf Grund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Ersten

Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet. Der Unbekannte wird als männlich,

von muskulöser Statur und circa 1,90 bis 2 Meter groß beschrieben. Er soll

dunkel bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter

der Rufnummer 0611 / 345 0 entgegen.

Einbrecher scheitert an Terrassentür, Wiesbaden-Dotzheim,

Felsenstraße, Mittwoch, 13.12.2023, 07:15 Uhr bis 13:30 Uhr

(mv)Mittwochvormittag versuchten Unbekannte in die Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in Wiesbaden Dotzheim in der Felsenstraße zu gelangen und

scheiterten. Zwischen 07:15 Uhr und 13:30 Uhr verschafften sich der oder die

Täter Zutritt zum rückwärtigen Bereich des Mehrfamilienhauses und versuchten mit

einem Stein die Terrassentür der Erdgeschosswohnung einzuschlagen. Da der

aufmerksame Bewohner die Terrassentür zusätzlich durch Abschließen gesichert

hatte, misslang der Versuch in die Wohnung einzubrechen. Die Tür wurde durch die

Gewalteinwirkung beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der

Rufnummer (0611) 345 – 0 entgegen.

Taschendiebe entwenden größere Menge Bargeld, Wiesbaden-Mitte, Schwalbacher

Straße, Mittwoch, 13.12.2023, 17:30 Uhr

(mv)Zwei Männer entwendeten am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr auf der

Schwalbacher Straße in Wiesbaden das Portemonnaie und eine größere Menge Bargeld

aus der Jackentasche einer Wiesbadenerin. Die Frau stand auf der Schwalbacher

Straße in Höhe der Friedrichstraße, als ihr ein Mann in die Jackentasche griff

und das Portemonnaie mit dem Bargeld entwendete. Der Diebstahl wurde durch die

Frau bemerkt und der Täter zunächst festgehalten. Dieser konnte die Geldbörse

jedoch an einen Komplizen weitergeben und beide entkamen. Der erste Täter hatte

einen Kinnbart und trug eine schwarze Basecap mit weißer Aufschrift. Er war

schwarz gekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Sein Komplize

war zwischen 25 und 35 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und war mit einer

dunklen Jacke, einem weißen Pullover und Jeans bekleidet. Zeuginnen und Zeugen

des Vorfalls werden gebeten, mit dem zuständigen 1. Polizeirevier in Wiesbaden

unter der Rufnummer (0611) 345 – 2140 Kontakt aufzunehmen.

Diebstahl von E-Bike,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Mittwoch, 13.12.2023, 19:10 Uhr

(mv)Mittwochabend kam es in der Friedrichstraße in Wiesbaden zum Diebstahl eines

E-Bike. Der Täter wurde bei der Tat von einer Überwachungskamera gefilmt. Die

Besitzerin des Fahrrads hatte dieses zuvor in einem Innenhof in der

Friedrichstraße abgestellt und angeschlossen. Auf den Videoaufzeichnungen einer

Überwachungskamera ist zu sehen, wie eine männliche, ca. 1,85 m große Person mit

kurzen, hellen Haaren und schwarzem Kapuzenpullover mit weißen

Ärmelapplikationen gegen 19:10 Uhr den Hinterhof betritt, das Schloss aufbricht

und mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung flüchtet. Bei dem Fahrrad handelt es

sich um ein E-Bike der Firma „Storck“ mit einem Wert von 2.500 Euro. Hinweise zu

dem Vorfall nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611)

345 – 2440 entgegen.

Brand eines mit Holz befülltem Einkaufswagen auf dem Gelände einer ehemaligen

Schule, Wiesbaden-Klarenthal, Ernst-von-Harnack-Straße, Mittwoch, 13.12.2023,

22:15 Uhr

(mv)Durch Unbekannte wurde am Mittwochabend zunächst ein Einkaufswagen mit Holz

befüllt, anschließend auf das Gelände einer ehemaligen Schule in der

Ernst-von-Harnack-Straße in Wiesbaden geschoben und in Brand gesetzt. Nachdem

eine Anwohnerin gegen 22:15 Uhr Brandgeruch feststellte, informierte sie die

Wiesbadener Feuerwehr, welche die Mitteilung dem 3. Polizeirevier weitergab. Vor

Ort konnte durch die Feuerwehr und die Beamten der brennende Einkaufswagen in

der Nähe eines Holzschuppens aufgefunden werden. Dieser wurde gelöscht und ein

Übergreifen der Flammen auf den Schuppen verhindert. Sachschaden entstand durch

das Feuer nicht. In der Vergangenheit kam es auf dem ehemaligen Schulgelände

bereits mehrfach zu gleichgelagerten Vorfällen. Hinweise nimmt die

Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 entgegen.

Verkehrskontrollen auf der Theodor-Heuss-Brücke, Wiesbaden, Mainz,

Theodor-Heuss-Brücke, Mittwoch, 22:00 Uhr bis 23:30 Uhr

(ad)Gemeinsam mit der Mainzer Polizei führte die Polizei Wiesbaden am späten

Mittwochabend auf der Theodor-Heuss-Brücke Verkehrskontrollen durch. Die Brücke

verbindet die Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden und stellt so einen

wichtigen Verkehrspunkt dar. Im Rahmen der Kontrolle konnte ein 39-jähriger

Autofahrer ohne eine erforderliche Fahrerlaubnis angetroffen werden.

Diesbezüglich wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Des

Weiteren wurden Gurtverstöße sowie diverse defekte Beleuchtungseinrichtungen an

den Fahrzeugen festgestellt. Die Bürgerinnen und Bürger wurden auf die in den

Wintermonaten früh eintretende Dämmerung hingewiesen und bezüglich der

notwendigen Beleuchtungseinrichtungen sensibilisiert.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Fahrzeuge beschädigt und Polizeibeamte bedroht und

beleidigt, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Mittwoch, 13.12.2023, 22:50 Uhr

(mv)Mittwochnacht beschädigte ein Mann gegen 23:00 Uhr in Taunusstein-Hahn auf

der Aarstraße zunächst einen Mercedes und möglicherweise weitere Fahrzeuge.

Nachdem Beamte der Polizei Bad Schwalbach den 38-Jährigen antreffen konnten,

fing dieser an, die Beamten mehrfach aufs Übelste zu beleidigen und mit dem Tode

zu bedrohen. Da sich der alkoholisierte Mann über die gesamte Dauer der gegen

ihn gerichteten Maßnahmen nicht beruhigte, musste er zur Verhinderung weiterer

Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Er wurde für die Dauer des Gewahrsams

nach Wiesbaden gebracht und am heutigen Morgen auf freien Fuß gesetzt. Ihn

erwarten neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen weitere

Verfahren wegen der Bedrohung und Beleidigung der eingesetzten Polizeibeamten.

An dem Mercedes entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 1.000

Euro. Mögliche Geschädigte und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der

Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078 – 0 in Verbindung

zu setzen.

Unfall unter Alkoholeinfluss – eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden,

Bundesstraße 42 bei Geisenheim, Donnerstag, 14.12.2023, 02:00 Uhr

(mv)In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich auf der Bundesstraße zwischen

Rüdesheim und Wiesbaden ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

und hohem Sachschaden. Der Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss.

Donnerstagnacht befuhr ein 24-jähriger Geisenheimer zusammen mit drei weiteren

Personen in seinem BMW gegen 02:00 Uhr die B42 von Rüdesheim kommend in Richtung

Wiesbaden. In Höhe der Ortschaft Geisenheim verlor er die Kontrolle über sein

Fahrzeug und prallte gegen die Leitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten

Rüdesheimer Beamte feststellen, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol

stand, woraufhin dieser zur Polizeistation nach Rüdesheim gebracht wurde und

sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Er wurde im Anschluss wieder

entlassen. Der Verursacher und zwei seiner Mitfahrer blieben unverletzt. Eine

23-jährige Geisenheimerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zunächst zur

weiteren Behandlung in das Rüdesheim Krankenhaus verbracht. An dem BMW entstand

ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.