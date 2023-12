Bergstrasse

Birkenau: 33-Jähriger nach Vorführung in Untersuchungshaft

Birkenau (ots) – Ein 33-Jähriger sitzt nach seiner Festnahme am Mittwoch

(13.12.) in Untersuchungshaft. Gegen den mehrfach polizeibekannten Mann aus

Birkenau wurde aufgrund verschiedener Einbrüche und Diebstahlsdelikte sowie

bestehender Vorstrafen durch das Amtsgericht Bensheim ein

Untersuchungshaftbefehl erlassen. Am Mittwoch konnten ihn Zivilfahnder und

Ermittler des Kommissariats 35 der Heppenheimer Kripo an seiner Wohnanschrift

antreffen und festnehmen. Hierbei beschlagnahmten die Einsatzkräfte noch

Kleinstmengen Marihuana und Amphetamin und leiteten ein entsprechendes Verfahren

ein. Nach kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene einem

Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete und ihn in eine

Haftanstalt schickte.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots) – Am Mittwoch (13.12.) kam es zu einer Unfallflucht auf dem

Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Groß-Breitenbach. Im Zeitraum von

16:50 Uhr bis 17:05 Uhr wurde ein geparkter grauer Dacia Jogger am hinteren

linken Stoßfänger beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend

von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden

beträgt mehrer Hundert Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum

Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation

Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Darmstadt

Südhessen: Ende der Motorradsaison/Weniger Unfälle und weniger getötete Biker

Südhessen (ots) – Während der diesjährigen Saison wurden 88 Personen bei

Unfällen mit Motorrädern über 125 ccm Hubraum schwer und 183 leicht verletzt. 5

Motorradfahrer verloren bei Verkehrsunfällen ihr Leben.

Im Jahr 2022 gab es 85 schwer verletzte, 177 leicht verletzte sowie acht

getötete Motorradfahrer. Ereigneten sich im Jahr 2022 insgesamt 392

Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrern schwerer Maschinen (über 125 ccm)

in Südhessen, sind es nach aktuellem Stand bislang 341 Unfälle. Polizeipräsident

Björn Gutzeit betont: „Auch wenn erfreulicherweise die Anzahl tödlicher

Motorradunfälle gesunken ist, jeder schwere Unfall ist einer zuviel. Ich

appelliere an die Eigenverantwortung der Motorradfahrer und die Rücksichtnahme

der Autofahrer, um das Verletzungsrisiko zu minimieren aber auch die Belange der

Bevölkerung im Hinblick auf vermeidbaren Lärm zu berücksichtigen“.

Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter im Bereich des Polizeipräsidiums

Südhessen rund 1800 Motorräder. Immerhin 24 Fahrern drohen wegen erheblicher

Geschwindigkeitsüberschreitungen Fahrverbote. 26 Motorräder stellte die Polizei

bei den Kontrollen sicher, hauptsächlich, weil Manipulationen an den

Auspuffanlagen bemerkt wurden. Bei insgesamt 49 Maschinen war aufgrund

unzulässiger Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Drei Fahrer schwerer

Motorräder standen unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss.

Auch im Jahr 2023 legten die Ordnungshüter erneut ein spezielles Augenmerk auf

vermeidbaren Lärm, den Motorradfahrer verursachen und der Anwohner an stark

frequentierten Strecken ganz besonders stört. Laute Maschinen mit ausgebauten

DB-Killern wurden von der Polizei konsequent aus dem Verkehr gezogen.

Mit dem Slogan „Auf der Straße gibt es nichts zu gewinnen, aber alles zu

verlieren“, unterstützte der vielfach bekannte und erfolgreiche

Motorradrennfahrer Marcel Schrötter die Präventionskampagne der Hessischen

Polizei „Du hast es in der Hand – Überlasse beim Biken nichts dem Unfall“ erneut

und war auch bei einer zur Thematik passenden Präventionsveranstaltung der

Hessischen Polizei im Juni auf dem Hockenheimring mit von der Partie. Weiterhin

wurden auch wieder Plakataktionen durchgeführt und hessenweite Radiospots

geschaltet. Alles mit dem Ziel, alle Verkehrssteilnehmer bezüglich der Gefahren

und der gegenseitigen Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Gleiches gilt ebenso für Lärm, verursacht von Motorradfahrern. Auch hierzu gab

es wieder Plakataktionen. Zudem wurden weitere Lärmdisplays installiert, die

ähnlich der Geschwindigkeitsdisplays, anzeigen, ob ein Motorrad zu laut ist.

Somit wird der Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht.

Erneut fanden in Südhessen zudem wieder drei Biker-Safety-Touren statt. Im

Rahmen dieser circa 1,5 stündigen Touren, die erfahrene polizeiliche

Motorradfahrer begleiteten, wurden Gefahrenpunkte abgefahren und

Gefahrensituationen sowie das Thema Lärm und in Kooperation mit dem Deutschen

Roten Kreuz auch die Thematik „Erste Hilfe am Unfallort“ besprochen.

Darmstadt: Einbruchdiebstahl auf Weihnachtsmarkt / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – In der Nacht von Dienstag (12.12.) auf Mittwoch (13.12.) kam

es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls auf dem Weihnachtsmarkt am

Friedensplatz. Unbekannte Täter brachen zwischen 21.15 Uhr am Dienstagabend und

10.30 Uhr am Mittwochmorgen in eine Verkaufsbude ein.

Die Täter öffneten gewaltsam die Seitentür der Bude und entwendeten die Kasse

mit Wechselgeld sowie mehrere Kartons Hundefutter. Der entstandene Sachschaden

wird auf etwa 200 Euro geschätzt, während der Wert des Stehlguts bei rund 700

Euro liegt.

Die Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen,

die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise

zu den Tätern geben können, sich zu melden. Die Ermittlerinnen und Ermittler des

Kommissariats 43 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Am Montag (11.12) gegen 18:30 Uhr beschädigte ein weißer Pkw

an der Kreuzung Nieder-Ramstädter-Straße (B449) und Klappacher Straße einen

grauen Opel, sowie einen schwarzen Nissan. Der Pkw fuhr zwischen den beiden

wartenden Fahrzeugen hindurch und beschädigte diese seitlich. Daraufhin

entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Klappacher Straße unerlaubt von

der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens wird auf 2000 EUR geschätzt. Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben

können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210)

zu melden.

Groß-Zimmern: Einbruch in Einkaufszentrum / Kriminalpolizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots) – In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (14.12.2023)

kam es zu einem Einbruch in einem Einkaufszentrum in der Röntgenstraße.

Unbekannte Täter hebelten gegen 3 Uhr eine Zugangstür auf und verschafften sich

dadurch Zutritt zu dem Innenbereich. Im Anschluss daran beschädigten die

Einbrecher eine weitere Tür, wodurch sie in mehrere Geschäfte eindringen

konnten. Bislang liegen keine Erkenntnisse über entwendetes Stehlgut aus den

betroffenen Geschäften vor. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte

Richtung.

Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und

bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer

06151/969-0 zu melden.

Seeheim-Jugenheim: Grauer Lexus NX300H (DA-GI 172) entwendet / Zeugenaufruf

Seeheim-Jugenheim (ots) – In Seeheim-Jugenheim wurde in der Nacht von Dienstag

(12.12.) auf Mittwoch (13.12.) ein grauer Lexus NX300H, Kennzeichen DA-GI 172,

gestohlen. Der Pkw stand auf einem Privatparkplatz in der Zwingenberger Straße.

Zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und 8 Uhr am Mittwochmorgen entwendeten

unbekannte Täter das Fahrzeug, dessen Wert auf etwa 30.000 Euro geschätzt wird.

Die genaue Vorgehensweise der Täter, wie sie das Fahrzeug öffnen und entwenden

konnten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der

fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen in der Zwingenberger Straße gemacht

haben oder Angaben zum aktuellen Standort des Lexus machen können, werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Gross-Gerau

Ginsheim-Gustavsburg: Lagerplatz im Visier/Gasflaschen gestohlen

Der Lagerplatz einer Firma in der Adam-Opel-Straße ist in der Nacht zum Donnerstag (14.12.) von Kriminellen heimgesucht worden. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Areal und entwendeten dort neun mit Wasserstoff gefüllte Gasflaschen. Für den Abtransport dürften die Unbekannten ein Fahrzeug verwendet haben. Möglicherweise konnten sie dabei von Zeugen beobachtet werden?

Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06142/6960 sachdienliche Hinweise entgegen.

Odenwaldkreis

Brombachtal: Küchenbrand – zwei verletzte Personen

Am Mittwoch (13.12.) kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der Pfälzer Str. in Brombachtal. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entzündeten sich aufgrund eines technischen Defektes ein Staubsauger. Das Feuer breitete sich in der Küche des Hauses aus. Die Wohnungsinhaber verständigten die Feuerwehr, welche eine weitere Brandausbreitung verhindern und das Feuer löschen konnte. Beide Bewohner wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung zur Überwachung in ein Krankenhaus verbracht. Über die genaue Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Bei den Löscharbeiten waren die Feuerwehren Brombachtal und Michelstadt im Einsatz.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am Erbacher Krankenhaus

Erbach: Am Donnerstag (14.12.) zwischen 12:40 Uhr und 13:40 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Mitsubishi, welcher auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrum Odenwaldkreis abgestellt war. Etwa 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen Stoßstange auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 953-0 entgegen.