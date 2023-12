Waldbronn – Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus im

Schlehenweg in Waldbronn-Busenbach ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zwischen 16:30 Uhr

und 20:10 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Im

Obergeschoss des Einfamilienhauses durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume

nach Wertsachen und flüchteten anschließend unerkannt.

Der entstandene Diebstahls- und Sachschaden kann gegenwärtig noch nicht

beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer

07243 32000 in Verbindung zu setzen.

Rheinstetten – Brandstiftung an Pkw – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft setzte am

Mittwochnachmittag in Forchheim einen Pkw in Brand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Passant gegen 16:30 Uhr auf ein

brennendes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Vogesenstraße aufmerksam und

wählte den Notruf. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und

verhinderte weitere Schäden an umliegenden Fahrzeugen. Am Pkw selbst entstand

wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Wer und was den

Brand ausgelöst hat, ist nun Teil der weiteren Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der 0721 666-5555

in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Pkw überschlägt sich nach Ausweichmanöver und landet im Gleisbett – Verkehrspolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Offenbar beim Versuch einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer

zu vermeiden, kollidierte ein Renault-Fahrer am Donnerstagmorgen in der

Karlsruher Nordweststadt mit mehreren geparkten Fahrzeugen, überschlug sich und

kam im Gleisbett der S-Bahn zum Stehen.

Ersten Feststellungen bei der Unfallaufnahme zufolge, fuhr der Pkw-Fahrer gegen

05:40 Uhr auf der Franz-Lust-Straße in Richtung Norden. Als ein Radfahrer am

Ende der Haltestelle offenbar unvermittelt die Straße kreuzte, wich der

Autofahrer nach rechts aus und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten

Fahrzeug und schob dieses auf zwei weitere Pkw auf. In der Folge überschlug sich

sein Renault und kam schließlich im Gleisbett der parallel verlaufenden

S-Bahn-Linie auf dem Dach zum Stehen kam.

Der vermeintliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt unterdessen in unbekannte

Richtung fort. Zeugen bemerkten das verunfallte Fahrzeug und verständigten die

Polizei.

Dem 51-jährige Pkw-Fahrer gelang es, sich selbstständig aus seinem Fahrzeug zu

befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht.

Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der

entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund

18.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie für die Bergung des Pkw aus dem Gleisbett

kam es kurzzeitig zu Beeinträchtigungen des stadtauswärts führenden Schienen-

und Fahrzeugverkehrs.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen,

die Hinweise zu dem geflüchteten Radfahrer oder dessen Fahrrad machen können,

sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 zu melden.

Philippsburg – Unbekannte sprengten Geldautomat – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sprengten gegen 03.30 Uhr einen Geldautomaten in

der Rheinstraße in Huttenheim und flohen mit einer noch unbekannten Summe

Bargeld.

Anwohner meldeten der Polizei eine Explosion, die daraufhin mit einer großen

Anzahl an Einsatzkräften an die Tatörtlichkeit fuhr sowie die Fahndung

einleitete. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Geldautomat im Erdgeschoss

eines bewohnten Mehrfamilienhauses gesprengt wurde. Am Gebäude sowie am Automat

entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Durch umherfliegende Trümmer

wurden geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Bewohner blieben glücklicherweise

allesamt körperlich unverletzt und kamen zunächst in einem Feuerwehrgerätehaus

unter.

Zeugen berichteten von mehreren mutmaßlichen Tätern, die offenbar mit einem

dunklen VW des Modells Golf oder Polo in Richtung Graben-Neudorf flohen.

Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei hat die

weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.