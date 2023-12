Mannheim: Zigarettenautomat in Schönau aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – An einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 23 Uhr am

Sonntag und 12:30 Uhr am Montag brach eine bislang unbekannte Täterschaft einen

Zigarettenautomaten in der Straße Bromberger Baumgang auf. Der Automat wurde im

oberen Bereich schwer beschädigt, als die Täterschaft das Blech an der

Geldscheinausgabe aufbog und aus dieser Bargeld entwendete. Der Schaden beläuft

sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag, wohingegen die Reparaturkosten

bei über 2.000 Euro liegen. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Schönau unter der Telefonnummer

0621-773230 zu melden.

Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad

Mannheim (ots) – Donnerstagvormittag um 08:45 Uhr wollte ein 73-jähriger

Hyundai-Fahrer von der Ifflandstraße kommend auf den Friedrichsring einbiegen.

Er übersah dabei eine 40-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Friedrichsring in

Fahrtrichtung Neckarstadt unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, durch den

die Radfahrerin zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Hyundai des

73-Jährigen prallte noch gegen einen Baum und kam dann zum Stehen. Der Fahrer

blieb unverletzt, allerdings wurde der Baum durch den Aufprall stark beschädigt.

Die Radfahrerin wurde vor Ort medizinisch untersucht und konnte danach entlassen

werden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von

ungefähr 20.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt übernommen.

Mannheim: Erst ins Krankenhaus, danach ins Gefängnis eingeliefert

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend begab sich ein 49-Jähriger in eine Gaststätte

in der Jakob-Faulhaber-Straße in Mannheim. Als er diese leicht alkoholisiert

gegen 21:15 Uhr verließ, wurde er von einem bislang unbekannten Mann mit einer

Flasche niedergeschlagen und am Hinterkopf verletzt. Der unbekannte Mann

flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Der 49-Jährige begab sich in ein Anwesen in der Hubenstraße, wo Anwohner die

Polizei verständigten. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem

Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Zu dem Tatverdächtigen war lediglich

bekannt, dass dieser 190 cm groß war und von südosteuropäischem Phänotyp.

Während der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Geschädigte

49-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben war. Nach der medizinischen Behandlung

in einem nahegelegenen Krankenhaus erfolgte der Weitertransport in eine

Justizvollzugsanstalt.

Das Polizeirevier Sandhofen hat hinsichtlich der gefährlichen Körperverletzung

die Ermittlungen eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Sandhofen, unter der Tel.-Nr.: 0621/777690 zu melden.

Mannheim: Verwechslung von Gas- und Bremspedal führt zu hohem Schaden

Mannheim (ots) – Ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer verwechselte am Mittwoch um

10:30 Uhr vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal, als er auf einem Parkplatz

eines Supermarktes einparken wollte. Dies hatte zur Folge, dass er über den

Abgrenzungsbordstein fuhr und einen dahinter befindlichen Baum anstieß. Im

Weiteren fiel der Baum dann auf den geparkten Opel einer 54-Jährigen. Der

74-Jährige indes fuhr anschließend noch auf den ebenfalls geparkten Mercedes

eines 37-Jährigen auf und kam schlussendlich zum Stillstand. Glücklicherweise

wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden allerdings beläuft sich

auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier Sandhofen

hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim: Lkw-Fahrer übersieht rote Ampel und beschädigt Schranke

Mannheim (ots) – Am Mittwoch, gegen 10:30 Uhr, übersah ein 46-jähriger

Lkw-Fahrer die rot anzeigende Ampel in der Diffenestraße, kurz vor der

Diffenebrücke. Dies hatte zur Folge, dass er auf die Diffenebrücke fuhr und die

gerade herunterfahrende Schranke der Hebebrücke übersah. Er stieß mit der

Außenspiegelblende an die Schranke, wodurch diese stark beschädigt wurde und

nicht mehr funktionstüchtig war. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft

sich auf mehrere tausend Euro im vierstelligen Bereich.

Der Fahrzeugverkehr auf der Brücke wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt.

Allerdings kann die Brücke bis zur endgültigen Reparatur nicht mehr angehoben

werden, so dass der Schiffsverkehr nur eingeschränkt durchgeführt werden kann.

Das Polizeirevier Mannheim Käfertal hat die Ermittlungen zum Unfallhergang

aufgenommen.

Mannheim: Ausparkende Autofahrerin übersieht Leichtkraftradfahrer

Mannheim (ots) – Als eine 55-jährige Suzuki-Fahrerin am Mittwoch um 14:30 Uhr

aus einer Parklücke ausparken und in den fließenden Verkehr der Bassermannstraße

einfahren wollte, übersah diese den heranfahrenden 22-jährigen

Leichtkraftfahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der junge Mann

abrupt ab. Hierbei verlor er jedoch das Gleichgewicht und stürzte zu Boden.

Glücklicherweise verletzte sich der 22-Jährige nicht. An seinem Fahrzeug

entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Mannheim-Rheinau: Unbekannte Täterschaft entwendet Diesel – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots) – Zwischen Dienstag, 15:45 Uhr, und Mittwoch, 07:15,

entwendete unbekannte Täterschaft aus einem am Hallenbuckel abgestellten LKW

rund 200 Diesel. Wie die unbekannte Täterschaft den Diesel abzapften und

wegtransportierten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der

Diebstahlschaden beläuft sich auf über 315 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Kleintransporter mit einer schwerverletzten Person

Mannheim (ots) – Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr am Donnerstag ein

63-Jähriger auf dem Gehweg der Boveriestraße entgegen der vorgeschriebenen

Fahrtrichtung. Um kurz vor 06:30 Uhr überquerte er die Boveriestraße an der

Fußgängerampel auf der Höhe der gleichnamigen Haltestelle, obwohl die Ampel für

ihn Rot zeigte. Der 31-jährige Fahrer eines Kleinlasters konnte nicht mehr

rechtzeitig bremsen und erfasste den 63-Jährigen, der sich durch den

Zusammenstoß schwer verletzte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Die Sperrung der Unfallstelle konnte um kurz vor 08:30 Uhr

wieder aufgehoben werden. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren

Ermittlungen.

