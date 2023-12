Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Taschendiebstahl; Hinweis zur Vorbeugung

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch um 11:30 Uhr schlugen in der

Robert-Bosch-Straße auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes wieder

Taschendiebe zu. Betroffen war dieses Mal eine 80-jährige Frau. Als sie gerade

dabei war ihren Einkauf in ihr Fahrzeug zu verstauen, nutze die Täterschaft die

Situation aus und entwendete die Handtasche aus dem Einkaufswagen. In der Tasche

befanden sich Scheckkarten, Schlüssel sowie ein geringer Bargeldbetrag.

Um sich vor Taschendieben zu schützen kann die Polizei nur folgende Ratschläge geben:

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper, nicht in Hand- und Umhängetaschen oder Rucksäcken. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen sowie Rucksäcke immer

verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich

unter den Arm.

verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden

(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an

Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Hinweise zum Thema „Taschendiebstahl“ sind auch unter folgendem Link zu

entnehmen:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Darüber hinaus informieren rund um das Thema „Taschendiebstahl“ auch die beiden

Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Heidelberg, Tel.: 06221/99-1234 und in

Mannheim, Tel.: 0621/174-1212.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kleinlastwagen durch Unbekannten beschädigt – Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag, 16:30 Uhr,

und Mittwoch, 11:00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. eine

Autofahrerin einen auf einem Parkplatz in der Anbachstraße abgestellten

Kleinlastwagen und flüchtete von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf

einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Täterhinweise sind bislang nicht

bekannt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sinsheim, unter der Tel.: 07261/690-0,

entgegen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geldbörse aus Einkaufswagen entwendet – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft

entwendete am Mittwoch um 09:45 Uhr in einem Einkaufsgeschäft in der Mannheimer

Straße die olivgrüne Geldbörse einer Seniorin und flüchtete unerkannt. Als sich

die Seniorin vom Einkaufswagen kurzzeitig weg und zu den Einkaufsregalen wandte,

nutze der oder die Unbekannte die Situation, um den Geldbeutel der Frau, welcher

in einer Stofftasche im Einkaufswagen verwahrt war, zu entwenden. Der

Diebstahlschaden wird auf einen hohen zweistelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen und

nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 06201 / 1003-0 entgegen.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Musikinstrumentenzubehör aus Auto entwendet – Zeugen gesucht

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bisher unbekannte Täterschaft

entwendete aus einem in der Karlstraße geparkten und verschlossenen VW mehrere

Teile eines Schlagzeugs im Wert von rund 1.500 Euro. Der Tatzeitraum kann auf

Montag, 23:15 Uhr, bis Dienstag, 06:25 Uhr, eingegrenzt werden. Wie genau die

Täterschaft in das Fahrzeug gelangte, ist bislang noch nicht bekannt und

Gegenstand der Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Waibstadt geführt

werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. verdächtige

Personen in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebetn, sich unter der Tel.:

07263/5807 zu melden.

BAB6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Diesel aus LKW entwendet – Zeugen gesucht

BAB6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 04:00 Uhr, entwendete bislang

unbekannte Täterschaft rund 500 Liter Diesel aus einem LKW, welcher auf einem

Parkplatz entlang der Bundesautobahn 6 geparkt war. Die Täterschaft verschaffte

sich gewaltsam Zugang zum Tank des LKWs und transportierte den Diesel

anschließend auf unbekannte Art und Weise ab. Der entstandene Sachschaden ist

derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, der Diebstahlschaden beträgt über 800

Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Verkehrsdienst Walldorf, unter der Telefonnummer 06227-358260, zu melden.