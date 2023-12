Heidelberg: 24-jähriger Wohnungseinbrecher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg: (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am Abend des 11. Dezember 2023 verschaffte sich ein 24-jähriger Mann gewaltsam

durch Aufhebeln der Terrassentür unberechtigten Zutritt zu einem Anwesen in der

Heidelberger Weststadt. In den Wohnräumlichkeiten entwendete der Tatverdächtige

mehrere Wertgegenstände, unter anderem hochwertige Elektronikgeräte, im

Gesamtwert von ungefähr 15.000 Euro. Nach seiner Tat flüchtetet der 24-Jährige

vorerst unerkannt.

Am nächsten Tag wurde der 24-jährige Tatverdächtige in den Mannheimer Quadraten

durch Polizeibeamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt kontrolliert, nachdem

er sich verdächtig an mehreren Fahrzeugen aufhielt und versuchte, die

Beifahrertür eines Mercedes-Benz zu öffnen. Bei der Durchsuchung des Mannes

stellten die Beamten dann teilweise das entwendete Diebesgut aus dem vergangenen

Einbruch in Heidelberg fest. Die Beamten stellten dieses sicher und nahmen den

24-Jährigen fest.

Der Tatverdächtige wurde am 13. Dezember 2023 der Haftrichterin am Amtsgericht

Heidelberg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen

den Beschuldigten erließ und diesen in Vollzug setzte. Anschließend wurde der

Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Ermittlungsgruppe

Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Heidelberg: Einbruch in Erdgeschosswohnung – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch, in der Zeit von 14:50 Uhr bis 18:55 Uhr,

verschafften sich bislang unbekannte Täter oder Täterinnen gewaltsam Zutritt zu

einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße.

Hierzu begaben sich der oder die unbekannten Täter auf den Balkon der Wohnung

und hebelten die Balkontür auf. Im dahinter liegenden Schlafzimmer wurden

sämtliche Schränke durchwühlt. Hierbei wurden Bargeld sowie Schmuckstücke von

erheblichem Wert entwendet. Dieser beträgt mehrere tausend Euro im fünfstelligen

Bereich.

Die Spezialisten der Kriminaltechnik wurden zur Spurensicherung herangezogen,

die Kolleginnen und Kollegen der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen,

die Hinweise auf den oder die Täter oder zu der Tat geben können, werden

gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Tel.-Nr.:

0621/174-4444 zu melden.

Heidelberg: 28-jähriger Mann wegen Diebstahls mit Waffen in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am 13.12.2023 entwendete gegen 18:30 Uhr ein 28-jähriger Mann Tabakwaren aus

einem Lebensmittelgeschäft in der Galileistraße in der Heidelberger Bahnstadt.

Nachdem der Tatverdächtige die Tabakwaren aus der Auslage nahm, in eine

Hosentasche verstaute und den Kassenbereich passierte, ohne die Waren zu

bezahlen, wurde er von einem Ladendetektiv aufgehalten. Eine Streife des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte nahm den 28-Jährigen vorläufig fest. Bei der Tat

führte der Tatverdächtige in der linken vorderen Hosentasche ein jederzeit

griffbereites Klappmesser mit einer Klingenlänge von etwa 7 cm mit sich.

Darüber hinaus sind beim Polizeipräsidium Mannheim derzeit noch vier weitere

Verfahren gegen den Tatverdächtigen anhängig, darunter ein weiterer Fall des

Diebstahls mit Waffen.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte daraufhin beim Amtsgericht

Heidelberg einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den 28-Jährigen.

Der Tatverdächtige wurde am 14.12.2023 der zuständigen Haftrichterin am

Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die den Haftbefehl erließ und in Vollzug

setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Heidelberg-Ziegelhausen: Fahrbahn sackt unter Müllfahrzeug ein

Heidelberg-Ziegelhausen (ots) – Als am Mittwoch um kurz vor 9 Uhr ein

Müllfahrzeug den Quellenweg befuhr, tat sich plötzlich der Boden auf und die

Fahrbahndecke sackte ein. Nach ersten Erkenntnissen gab durch das Gewicht des

Fahrzeugs das vom Regen aufgeweichte Erdreich nach, rutschte eine Böschung hinab

und riss einen Teil der Asphaltierung mit sich. Dadurch brach auch das Müllauto

ein und geriet derart in Schieflage, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich

war. Um das schwere Fahrzeug bergen zu können, musste ein Bereich der

Wilhelmsfelder Straße von 13 Uhr bis kurz nach 14:30 Uhr gesperrt werden. Die

Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Heidelberg-Weststadt: Auffahrunfall mit 2.000 Euro Sachschaden

Heidelberg-Weststadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen

16:50 Uhr in der Römerstraße. Eine 59-jährige Citroen-Fahrerin befuhr die

Römerstraße in Richtung Heidelberg-Rohrbach als auf Höhe der Hausnummer 107 ein

vor ihr fahrender 50-Jährige Skoda-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Die

Citroen-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Skoda auf.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der entstandene Sachschaden liegt bei

circa 2.000 Euro.