Mainz-mehrere Aufzüge im Bereich Mainz am Samstag, mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen

Mainz (ots) – Am Samstag, dem 16.11.2023 finden im Bereich Mainz mehrere

Demonstrationsaufzüge unter Beteiligung von Lkw und Traktoren statt. Dadurch

wird es voraussichtlich ab ca. 11:00 Uhr zu teils erheblichen

Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet Mainz kommen. Die Große Bleiche zwischen

Bauhofstraße und Peter-Altmeier-Allee wird bereits ca. ab 11:00 Uhr mit

entsprechenden Folgen für den Verkehr gesperrt.

Das Parkhaus am Deutschhausplatz wird voraussichtlich nicht mehr anzufahren

sein. Im Bereich der Innenstadt ist ab ca. 12:00 Uhr mit den meisten

Verkehrsstörungen zu rechnen. Ab ca. 14:00 Uhr wird auch auf der A 60 zwischen

Anschlussstelle Ginsheim-Gustavsburg und Mainz-Hechtsheim-West mit zeitweise

deutlichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen sein.

Wir bitten die Verkehrsteilnehmer in ihrem eigenen Interesse, dies bei ihren

Planungen für den Samstag zu berücksichtigen, die betroffenen Verkehrswege in

den angegebenen Zeiträumen nach Möglichkeit zu meiden oder öffentliche

Verkehrsmittel zu nutzen.“

Einbruch in Einfamilienhaus in Finthen

Mainz (ots) – Am gestrigen Vormittag kam es im Zeitraum von ca. 7 Uhr bis 14 Uhr

zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Aubachstraße. In Abwesenheit der

Bewohner gelangten der oder die Täter über ein straßenabgewandtes Fenster in

1,80 m Höhe welches sie zuvor aufgehebelt hatten,in das Haus. Sie durchsuchten

das Anwesen und entwendeten Bargeld und Schmuckgegenstände.

Wenn sie im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit

ortsfremden Kennzeichen gesehen haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei

Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633.

Informieren sie sich unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

über Präventionsmaßnahmen zum Thema Einbruchsschutz.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn

Mainz (ots) – Kurz hinter der Bahnhaltestelle „Hochschule Mainz“ kam es am

Mittwoch gegen 14.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn der

Linie 53 und einem PKW. Die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn querte die K3 in

Fahrtrichtung Lerchenberg. Der Fahrzeugführer des PKW, ein 22-jähriger aus

Mainz, der in Fahrtrichtung Bretzenheim unterwegs war, missachtete die für ihn

„rot“ zeigende Lichtzeichenanlage und kollidierte frontal mit der linken

Fahrzeugseite der Straßenbahn. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Streit in der Kleiderspende eskaliert

Mainz (ots) – Weil einer Kundin der „Kleiderspende“ beim Anprobieren von neuer

Kleidung ihre eigene Jacke abhanden kam, griff die Frau zwei Sozialarbeiterinnen

der Einrichtung an und verletzte dabei eine Frau durch einen Biss in den Arm.

Die 47-jährige aus Mainz hatte während der Anprobe neuer Kleidung ihre Jacke auf

ihren mitgeführten Taschen abgelegt, eine andere Kundin hielt die Jacke offenbar

für ein gespendetes Kleidungsstück und nahm diese mit. Nachdem die 47-jährige

das Fehlen ihrer eigenen Jacke bemerkt hatte, forderte sie von den anwesenden

Mitarbeiterinnen lautstark Einsicht in die Namensliste, in die sich die Kunden

der Einrichtung eintragen müssen. Als ihr dies nicht schnell genug ging,

versuchte sie sich selbstständig Zutritt zu den Verwaltungsräumen der

Kleiderspende zu verschaffen. Die beiden 57- und 62-jährigen Mitarbeiterinnen

stellten sich ihr dabei in den Weg. Daraufhin biss die Frau die 57-jährige in

den Arm und schlug ihrer Kollegin auf die Hand. Unter Hinzuziehung der Polizei

konnte der Konflikt schließlich beigelegt werden und die vorangegangene Kundin,

welche versehentlich die Jacke der Frau mitgenommen hatte, erfolgreich ermittelt

werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden B 9 Nierstein

Oppenheim (ots)

Am Mittwoch, den 13.12.2023 gegen 18:04 Uhr wird der Polizei ein Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW gemeldet. Eine Person sei bei dem Unfall verletzt worden. Unfallverursacher (PKW Fahrer, männlich, 18 Jahre alt)befährt die B9 von Nierstein, in Fahrtrichtung Oppenheim. Der Unfallgegner (PKW Fahrer, männlich, 34 Jahre) befährt die B9 in entgegengesetzter Richtung. Vor dem Bahnübergang Nierstein gerät der Unfallverursacher aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidiert frontal mit dem ihm entgegenkommenden PKW. Beide Insassen können sich eigenständig aus ihren PKW befreien. Aufgrund diverser auslaufender Betriebsstoffen in Form von Motoröl und Kühlflüssigkeit wird die B9 in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Der Unfallverursacher wird mit dem Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Der Unfallgegner wird leicht verletzt.

Die B9 ist in beiden Fahrtrichtungen bis 19:11 vollgesperrt, anschließend wurde die Fahrspur in FR Oppenheim für den Verkehr wieder geöffnet.