Betrüger in Sozialen Medien unterwegs

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Sammelkarte eines amerikanischen

Basketballspielers hatte es einem Mann aus Hochspeyer angetan. Als er die

Annonce in einer Gruppe auf einer Plattform in den Sozialen Medien sah, schlug

er direkt zu und überwies einen vierstelligen Betrag an den vermeintlichen

Verkäufer. Nachdem die Karte nicht wie vereinbart geliefert wurde, erkannte der

37-Jährige den Betrug und erstatte Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlung

aufgenommen. |kfa

Taschendiebstahl – Präventionshinweise

Am gestrigen Vormittag, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, kam es in einem Kleidungsgeschäft An der Fohlenweide zu einem Diebstahl aus einer Handtasche einer 66-Jährigen. Entwendet wurden persönliche Dokumente und Bankkarten. Die vermutliche Täterin wird wie folgt beschrieben: dunkle, halblange, wellige Haare; trug eine schwarz-weiße Bluse und einen schwarzen Mantel. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Um sich vor Taschendieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps: -Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt und tragen Sie Ihre Hand oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. Taschen sollten auch stets geschlossen sein.

Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt werden.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich

Wertgegenstände noch vorhanden sind.

Sperrnummer 116 116 sperren.

Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Zwischen Mittwochmittag (13.12.2023), 12:30 Uhr und Mittwochabend, 18:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Woogstraße in Limburgerhof ein und entwendeten Silberbesteck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich der Woogstraße verdächtige Personen wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.