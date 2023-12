Speyer – Tageswohnungseinbruch ohne Beute in Speyer-Süd

Am Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 10:30 Uhr bis 19:30 Uhr Zutritt zu einem im Hochparterre gelegenen Balkon einer Wohnung in der Seekatzstraße und hebelten die Balkontür auf, wodurch sie ins Wohnungsinnere gelangten. Hier durchwühlten die Täter diverse Behältnisse, zogen letztlich aber ohne Beute davon. Die Sachschadenshöhe ist nicht bekannt.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, Täterhinweise oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Speyer – Räuberischer Ladendiebstahl in Kaufhaus, Detektiv verletzt

Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr entnahmen zwei Tatverdächtige mehrere Parfümflacons aus der Auslage eines Kaufhauses in der Maximilianstraße und verstauten diese unter ihrer Kleidung. Ein 41-jähriger Ladendetektiv beobachtete die Tat und sprach die beiden Täter an, worauf diese flüchteten. Dem aufmerksamen Detektiv gelang es, einen 27-jährigen Tatverdächtigen an den Füßen zu ergreifen und zu Boden zu bringen. Während der Detektiv versuchte den 27-Jährigen festzuhalten, attackierte der zweite Tatverdächtige den Detektiv von hinten in der Absicht, den 27-Jährigen zu befreien. Es kam zu einem Gerangel zwischen beiden Tätern und dem Detektiv, wobei der 27-Jährige Schläge und Tritte gegen den Detektiv ausführte und der zweite Tatverdächtige den Detektiv würgte und in den Schwitzkasten nahm. Der Detektiv ließ den 27-Jährigen allerdings nicht los. Ein 55-jähriger Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und schritt ein, was den zweiten Tatverdächtigen zur Flucht veranlasste. Gemeinsam gelang es dem Ladendetektiv und dem Zeugen, den 27-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeistreife festzuhalten. Die Beamten durchsuchten ihn und fanden hierbei gestohlene Parfümflacons im Wert von ca. 400 Euro. Auch der zweite Tatverdächtige hatte Parfüm in unbekannter Schadenshöhe entwendet. Trotz intensiver Fahndung gelang es ihm, im vorweihnachtlichen Innenstadtgetümmel unterzutauchen. Die Beamten nahmen den 27-Jährigen mit dem Ziel der Untersuchungshaft vorläufig fest und führten erkennungsdienstliche Maßnahmen durch. Der Ladendetektiv zog sich eine Schürfwunde am Bein, eine Blutung im Mund sowie starke Schmerzen im Oberschenkel zu.

Speyer – Einbruch in Restaurant, Zeugen gesucht

In der Zeit von Dienstag, 21:30 Uhr, bis Mittwoch, 9:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Seitenfenster eines Restaurants in der Gutenbergstraße auf und verschafften sich hierdurch Zutritt. Im Inneren durchsuchten die Täter Schubladen und erbeuteten Wechselgeld in Höhe von ca. 40 Euro sowie eine angebrochene Flasche Martini. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 550 Euro.

Speyer – Radfahrerin stürzt nach Überholmanöver eines PKW

Am Mittwoch gegen 9:45 Uhr befuhr eine 57-jährige Fahrradfahrerin die Landauer Straße in Richtung Römerberg auf der Fahrbahn und signalisierte per Handzeichen ihre Absicht, sich auf der Linksabbiegespur in Richtung der Paul-Egell-Straße einzuordnen. Währenddessen überholte ein 76-jähriger PKW-Fahrer die 57-Jährige und berührte sie hierbei leicht. Infolgedessen stürzte sie zu Boden und verletzte sich an der Hüfte. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Am PKW entstand kein Sachschaden. Der Rettungsdienst verbracht die Dame in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten stellten das Fahrrad zunächst sicher und übergaben es einem Angehörigen der 57-Jährigen.

Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 21:20 Uhr brachen am Mittwoch (13.12.2023) Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Hafenstraße in Speyer ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.800 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich der Hafenstraße verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.