Fahrzeuge durch Feuer beschädigt: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Drei Autos sind in der Nacht zum Donnerstag durch Brände beschädigt worden. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zur Ermittlung der genauen Brandursache ist ein Gutachten beauftragt. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Ob die Brände in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittlungen werden, auch zur Motivlage, in alle Richtungen geführt. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf mindestens 120.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |erf

Fahrzeuge durch Feuer beschädigt: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Drei Autos sind in der Nacht zum

Donnerstag durch Brände beschädigt worden. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft haben

die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zur

Ermittlung der genauen Brandursache ist ein Gutachten beauftragt. Die Fahrzeuge

wurden sichergestellt. Ob die Brände in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der

Ermittlungen. Die Ermittlungen werden, auch zur Motivlage, in alle Richtungen

geführt. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf mindestens 120.000

Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag Verdächtiges

wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die

Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |erf

Unfälle mit Verletzten

Kaiserlautern (ots) – Im Laufe des Dienstags kam es zu zwei Unfällen, bei denen

sich jeweils einer der Beteiligten verletze.

Zunächst wurde der Polizei am späten Vormittag ein Verkehrsunfall in der Mainzer

Straße gemeldet. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Gespann auf der

rechten Fahrspur stadteinwärts. Als sich eine 31-jährige Autofahrerin mit ihrem

Seat auf dem linken Fahrstreifen auf gleicher Höhe befand, streifte der LKW den

Wagen, wodurch dieser sich vor den Sattelschlepper drehte. Das Auto wurde im

Anschluss noch mehrere Meter über die Straße geschoben, bevor beide zum Stehen

kamen. Die 31-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Ein hinzugerufener

Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

Am Nachmittag meldete sich dann ein Autofahrer aus Mehlingen. Nach seinen

Angaben fuhr er auf der L401 in Richtung Sembach. In der Verlängerung der Straße

„Zum Wasserturm“ überquerte ein elfjähriger Junge mit seinem Fahrrad die Straße.

Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 59-Jährigen. Durch den Aufprall

fiel der elfjährige zunächst auf die Motorhaube des Skodas und anschließend auf

die Fahrbahn. Hinzugerufene Rettungssanitäter kümmerten sich vor Ort um die

Verletzungen des Jungen und brachten auch ihn im Anschluss ins Krankenhaus.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen der genauen

Unfallursache aufgenommen. |kfa

Weihnachtsmarkt lockt Diebe an

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Donnerstag machten sich

Langfinger an mehreren Verkaufsständen in der Marktstraße zu schaffen. Bei vier

Buden gelang es den Tätern diese aufzubrechen und Beute zu machen. Ein fünfter

Stand wurde zwar durch die unbekannten ebenfalls angegangen, aber letztendlich

nichts entwendet. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Einbruchsdiebstahl und

Sachbeschädigung. Den Gesamtwert des Schadens schätzen die Ermittler auf einen

vierstelligen Betrag. Zeugen, die zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 09:30

Uhr etwas Verdächtiges rund um den Weihnachtsmarkt wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

In Abfallsammelstelle eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag

auf Mittwoch Zutritt zu einer Abfallsammelstelle in der Siegelbacher Straße. Die

Täter durchwühlten in den Büroräumen Schränke und Schreibtische. Dabei rissen

sie sich Bargeld in einem hohen dreistelligen Betrag unter den Nagel. Die

Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchdiebstahls aufgenommen. Zeugen,

die zwischen Dienstag, 18:45 Uhr und Mittwoch, 10 Uhr etwas Verdächtiges

wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in

Kaiserslautern zu melden. |kfa

Jagdhochsitz in Vollbrand

Waldmohr (ots) – Am Mittwochnachmittag, den 14.12.2023 wird der Polizeiwache

Schönenberg-Kübelberg der Brand eines Jagdhochsitzes nahe der L355 am Rande der

Ortsgemeinde Waldmohr gemeldet. Durch die sofort hinzugerufenen Kräfte der

freiwilligen Feuerwehr Waldmohr konnte der in Vollbrand geratene Hochsitz

gelöscht werden, bevor das Feuer auf den angrenzenden Wald übergreifen konnte.

Der Hochsitz wurde durch den Brand derart beschädigt, dass dieser nicht mehr

verwendet werden kann und sicherheitshalber zersägt werden musste. Der Schaden

dürfte sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag belaufen. Nach dem

derzeitigen Ermittlungsstand kann eine Entstehung des Brandes durch

Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die

Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 06373/822111 bzw. per E-Mail

unter: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

Diebstahl aus Trolley

Kaiserslautern (ots) – Eine Kundin wurde am Mittwochmittag bei ihrem

Supermarkteinkauf am Fakelrondell bestohlen. Die Seniorin bemerkte über einen

längeren Zeitraum, dass sie von zwei Frauen beobachtet wurde. Ob sie etwas mit

dem Diebstahl zu tun haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. In einem Moment der

Unachtsamkeit griffen Unbekannte zu und entwendeten eine blaue Tasche mitsamt

Geldbeutel aus dem Trolley der Rentnerin. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu

diesem Vorfall beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. |cla

Angebliche Schüsse in der Bierstraße

Ein 56-Jähriger meldete am Mittwochmittag der Polizei, dass jemand in der

Bierstraße mit einer Waffe in die Luft schießen würde.

Die eingesetzten Streifen konnten in dem Bereich allerdings niemanden ausfindig

machen.

Als die Polizeibeamten dem Anrufer einen Besuch abstatteten, machte dieser

einen sehr verwirrten Eindruck und gab zu, dass er die Geschichte frei erfunden

habe.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes blieb es bei einer Verwarnung.

| cla

Drei Fahrzeuge durch Feuer beschädigt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Drei Autos sind in der Nacht zum

Donnerstag durch Brände beschädigt worden. Die Polizei geht aktuell von

Brandstiftung aus. Gegen 3:15 Uhr brannte in der Wiesenstraße ein

Elektrofahrzeug. Kurze Zeit später wurde ein Brand in der Althütter Straße

gemeldet. Dort stand ein VW Caddy in Flammen. Das Fahrzeug rollte auf einen

anderen Pkw und beschädigte diesen. Durch das Feuer wurde auch ein Carport in

Mitleidenschaft gezogen. Den durch die Brände entstandenen Schaden schätzt die

Polizei auf einen mindestens sechsstelligen Betrag. Kriminaltechniker der

Polizei untersuchen die Brandorte. Ein Brandmittelspürhund unterstützt die

Arbeit der Ermittler. Die Ermittlungen dauern an. |erf