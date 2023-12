Karlsruhe – Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall am Dienstagabend in der Hirschstraße in

Karlsruhe wurde ein 46-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Fahrer eines Transporters gegen 18:15

Uhr offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Hirschstraße. An der

Kreuzung zur Welfenstraße missachtete der 31-Jährige wohl die Vorfahrt eines von

rechts kommenden Radfahrers und kollidierte mit ihm. In Folge des Aufpralls

wurde der 46-jährige Radler auf den Transporter aufgeladen und prallte dabei mit

dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam das

Fahrzeug offenbar erst nach ca. 20 Metern zum Stillstand. Dort rutschte der

Fahrradfahrer vom Transporter auf den Boden und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Durch den Aufprall wurde das Fahrrad im weiteren Verlauf gegen ein geparktes

Auto geschleudert und beschädigte dieses. Der Zweiradfahrer erlitt mehrere

Frakturen sowie eine Kopfverletzung. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500

Euro.

Ubstadt-Weiher – Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag in ein Wohnhaus in

Weiher eingedrungen und haben Bargeld und Schmuck entwendet.

In der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 14:20 Uhr gelangten die Einbrecher gewaltsam

über ein Fenster im Terrassenbereich in ein Einfamilienhaus im Westring. Im

Inneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertsachen. Anschließend

entkamen die Diebe unerkannt. Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist

noch Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Wer verdächtigte Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Bad Schönborn unter den Rufnummer 07253 80260 in Verbindung zu

setzen.

Ubstadt-Weiher – Fahrradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 53-jähriger Radfahrer kollidierte am Mittwochmorgen mit

einem Pkw und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Nach ersten Feststellungen der Verkehrspolizei Karlsruhe überquerte der

53-Jährige gegen 07:30 Uhr die Kreisstraße 3575 zwischen Weiher und Bad

Schönborn aus Richtung Hardtsiedling kommend in östliche Richtung. Hierbei

übersah er offenbar einen in Richtung Kronau fahrenden BMW und wurde frontal von

diesem erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann im weiteren Verlauf

gegen einen entgegenkommenden Mercedes-Benz geschleudert. Der Radfahrer erlitt

bei dem Unfall schwerste Verletzungen, an denen er noch am Unfallort verstarb.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die K 3575 zwischen Weiher und Bad Langenbrücken ist derzeit noch in beiden

Richtungen gesperrt.

Eggenstein-Leopoldshafen – 23-Jähriger bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei Dacharbeiten auf dem Gelände des KIT Campus Nord stürzte

ein 23-jähriger Arbeiter am Dienstagvormittag mehrere Meter in die Tiefe und zog

sich schwere Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte der 23-Jährige gegen 10:40 Uhr Arbeiten

auf dem Dach eines Gebäude-Rohbaus aus. Aus bislang noch unbekannter Ursache

trat der junge Mann wohl auf die Abdeckung einer bereits ausgefrästen

Einbauöffnung für ein Dachfenster und stürzte in die Tiefe.

Herbeigeeilte Rettungskräfte und ein Notarzt leiteten umgehend Rettungsmaßnahmen

ein. Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Mann

schließlich in ein Krankenhaus.

Bad Schönborn – Tödlicher Verkehrsunfall auf der A5

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Mittwoch auf der

Bundesautobahn 5 zwischen Kronau und Bruchsal wurde ein 26-jähriger

Transporter-Fahrer tödlich verletzt.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge fuhr der Fahrer des

Kleintransporters gegen 01:55 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der A5 in

Richtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Kronau und Bruchsal West kam der

26-Jährige aus bislang unbekannter Ursache offenbar nach rechts von der Fahrbahn

ab und kollidierte in der Folge mit dem Heck eines Sattelzugs, welcher aufgrund

einer Panne auf dem Standstreifen stand.

Der Transporter-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der

Feuerwehr geborgen werden. Er verletzte sich bei dem Aufprall so schwer, dass er

noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 59-jährige Fahrer des Pannenfahrzeugs wurde mit leichten Verletzungen vor

Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund

50.000 Euro.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden mehrere Fahrstreifen der

Richtungsfahrbahn gesperrt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Derzeit sind der rechte und mittlere Fahrstreifen für Bergungs-und

Reinigungsarbeiten gesperrt.