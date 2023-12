Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach Verkehrsunfallflucht am Bahnhofsvorplatz – Zeugen gesucht

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagvormittag zwischen 10:45 Uhr und

11:15 Uhr parkte eine 28-Jährige ihren schwarzen Hyundai neben einem weißen

Fahrzeug auf einem Parkplatz neben dem Bahnhofgelände. Nach ihrer Rückkehr

stellte sie fest, dass ihr Auto im linken Bereich des Kotflügels und der

Stoßstange beschädigt war. Darüber hinaus konnte sie weiße Lackspuren im Bereich

der Beschädigungen feststellen. Das weiße Fahrzeug war nicht mehr vor Ort. Der

Sachschaden liegt im oberen dreistelligen Bereich. Ob das weiße Fahrzeug den

Unfallschaden verursacht hat oder ob womöglich ein anderes Fahrzeug ursächlich

für den Unfall war, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Diese hat das

Polizeirevier Eberbach übernommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06271/ 9210-0 zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw auf der Friedrichsfelder Landstraße B 535

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 19-jährige Seat-Fahrerin befuhr am

Dienstagabend, um kurz vor 19:00 Uhr, die L 597 von Schwetzingen kommend, in

Fahrtrichtung der Friedrichsfelder Landstraße. In Höhe der Auffahrt zur B 535

missachtete jene beim Abbiegevorgang, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit, die

Vorfahrt einer 29-jährigen Hyundai-Fahrerin, welche zeitgleich die L 597 aus

Friedrichsfeld kommend, in Fahrtrichtung Schwetzingen befuhr. Es kam zur

Kollision. Bei dem Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin, deren Mitfahrer,

die entgegenkommende Hyundai-Fahrerin sowie deren 53-jährige Mitfahrerin leicht

verletzt. Alle Unfallbeteiligten kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in

umliegende Kliniken. Die beiden verunfallten Fahrzeuge erlitten durch die

Kollision Totalschäden und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Zudem musste eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung eingesetzt werden. Im Rahmen

der Unfallaufnahme wurde zeitweise die Abfahrt von der B 535 zur L 597 gesperrt.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 21.000 Euro. Die

weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfallgeschehen werden durch den

Verkehrsdienst Mannheim geführt.

Weinheim/ B38/ A 659/ Rhein-Neckar-Kreis: Senior beschädigt eigenes Auto – Unfallhergang und Gefährdung anderer unklar – Zeugen dringend gesucht

Weinheim/ B38/ A 659/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Samstagabend war ein

über 80-jähriger Senior gegen 19:45 Uhr mit seinem Toyota im Bereich Weinheim

unterwegs und wurde in der Grundelbachstaße einer Verkehrskontrolle unterzogen,

nachdem andere Verkehrsteilnehmer sein auffälliges Fahrverhalten bei der Polizei

gemeldet haben. Da sich zu diesem Kontrollzeitpunkt jedoch keine Anzeichen auf

eine Verkehrsuntauglichkeit feststellen ließen und keine Gründe für die

Untersagung einer Weiterfahrt vorlagen, mussten die Beamtinnen und Beamten den

Senior weiterfahren lassen. Um 20:22 Uhr kam es auf der B 38, Höhe des

Autobahnendes A 659 / Übergang B 38 – L 3408, zu einer erneuten Kontrolle des

Seniors. Nur dieses Mal fanden die Beamtinnen und Beamten den Toyota des Seniors

in einem desolaten Zustand vor. Die beiden Stoßstangen, der Kotflügel und der

rechte, vordere Reifen waren stark beschädigt. Der linke, vordere Reifen war

vollständig zerstört und das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit, weshalb der Toyota

abgeschleppt werden musste. Auf Nachfrage, wie die Beschädigungen zustande

kamen, erhielten die Beamtinnen und Beamten jedoch keine Auskunft von dem

Senior. Verletzungen konnten bei dem Mann nicht festgestellt werden. Zeugen

berichteten den Polizeikräften, dass der Senior zuvor mindestens einen weiteren

Autofahrer durch seine unsichere Fahrweise gefährdet haben soll. Nur durch das

vorausschauende Fahren des anderen, bisher unbekannten Autofahrers und seiner

rechtzeitigen Reaktion auf die Fahrweise des Seniors, verhinderte, laut den

Zeugen, einen Unfall.

Bislang gilt es auch noch zu klären, wieso der Toyota des Seniors derartige

Beschädigungen aufwies. Nach aktuellen Ermittlungen muss der Senior zwischen der

ersten und zweiten Kontrolle durch die Polizeikräfte mit bislang nicht näher

bestimmbaren Hindernissen kollidiert sein. Jedoch hat er nach den Zusammenstößen

seine Fahrt jeweils fortgesetzt. Das Polizeirevier Weinheim hat nun die weiteren

Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen der Unfallörtlichkeiten beziehen sich

auf den Bereich zwischen Weinheim Grundelbachstraße, auf Höhe des dortigen

Kreisels und Weinheim B 38/A659 in Fahrtrichtung Viernheim. Zu der

„Beinahe-Kollision“ soll es auf der Bergstraße (B3) in Weinheim, Fahrtrichtung

Norden, zwischen der Stadthalle und dem Hauptfriedhof, gekommen sein. Nach

derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte es sich bei der zurückgelegten Strecke

des Senior um den Bereich Hilsenheim (Heiligkreuzsteinach/Hessen) über

Gorxheimertal nach Weinheim, dort über die Müllheimer

Talstraße/Grundelbachstraße/Birkenauer Talstraße/Bergstraße (B3)/ B38 ab Abfahrt

Weinheim Sulzbach in Richtung BABA 659, handeln.

Das Polizeirevier Weinheim bittet deshalb Zeugen oder mögliche Geschädigte, die

Angaben zur Fahrweise, möglichen Kollisionen oder einer Gefährdung machen

können, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1003-0

in Verbindung zu setzen.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Rund 16.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag um kurz vor 09 Uhr fuhr ein

47-jähriger Fiat-Fahrer die L 723 entlang. Kurz nach der Anschlussstelle

Walldorf/Wiesloch in Fahrtrichtung Reilingen wollte der 47-Jährige nach links in

einen Feldweg einbiegen und bremste hierbei langsam ab. Ein folgender

50-jähriger Citroen-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem

Fiat-Fahrer hinten auf. Der Fiat wird durch den Aufprall nach links in den

Feldweg abgewiesen und kommt dort zum Stehen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich

beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 16.000

Euro geschätzt. Glücklicherweise blieben die beiden Männer unverletzt. Für die

Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: LKW rutscht in Grünstreifen

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 56-jähriger LKW-Fahrer befuhr am späten

Dienstagabend gegen 23:15 Uhr die Malschenberger Straße, als er sich am Kreisel

der Ortsausfahrt Rauenberg in Fahrtrichtung Malschenberg im regennassen

Grünstreifen neben der Fahrbahn festfuhr. Sein Anhänger stellte sich daraufhin

auf der Fahrbahn quer und versperrte diese in Fahrtrichtung Rauenberg. Durch die

Feuerwehr konnte der festgefahrene LKW samt Anhänger schließlich befreit werden.

Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu keinen Verkehrsbeinträchtigungen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der entstandene Sachschaden ist derzeit

noch Gegenstand der Ermittlungen.