Zeugenaufruf nach Alleinunfall auf der K49

Nach bisherigen Ermittlungsstand befuhr am Dienstagabend gegen 19:20 Uhr ein grauer Citroen mit zwei männlichen Insassen die K49 aus Windesheim in Richtung Breitenfelserhof. Kurz vor der L236 kam der PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, bis es schließlich auf dem Dach liegen blieb. Die beiden Insassen konnten selbstständig und unverletzt aus dem Fahrzeug steigen. Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass ein anderes Fahrzeug involviert war. Durch einen unbeteiligten Zeugen wurde die Polizei informiert, welche vor Ort allerdings drei männliche Männer im Alter von 22, 24 und 33 Jahren antraf, welche alle teils stark alkoholisiert waren. Da die Fahrereigenschaft vor Ort nicht eindeutig geklärt werden konnte, wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach strafprozessuale Maßnahmen gegen alle drei Beteiligten eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu den beteiligten Personen geben können, sich unter der unten stehenden Rufnummer zu melden.

Verkehrsunfall am 02.12.2023 in Roxheim, Hauptstraße

Am Samstag, 02. Dezember, zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde ein geparkter blauer Ford Focus in der Hauptstraße 4 in Roxheim am linken vorderen Kotflügel durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken beschädigt. Die Unfallverursacherin hinterließ einen gelben Notizzettel mit einer (nicht vergebenen) Handynummer und wird entsprechend um Kontaktierung der Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110, gebeten.