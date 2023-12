37-Jähriger überfallen – Zeugen gesucht

Zwei bislang unbekannte Männer überfielen am Mittwoch (13.12.2023, 2:15 Uhr) einen 37-Jährigen und raubten 400 Euro Bargeld. Der 37-Jährige war zu Fuß in der Edigheimer Straße unterwegs, als er von zwei Unbekannten angesprochen und nach Geld für Zigaretten gefragt wurde. Als er das Geld hervorholte, schlugen die Männer auf ihn ein und flüchteten mit den 400 Euro Bargeld. Die beiden Männer befanden sich zuvor mit dem 37-Jährigen in einer Bar in der Edigheimer Straße. Die beiden Täter waren circa 18 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung. Der 37-Jährge wurde bei der Tat leicht verletzt. Wer hat etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfallflucht – Zeugen beobachten Unfall

Zwei Zeugen beobachteten Dienstagmorgen (12.12.2023, 9:15 Uhr) wie ein 68-Jähriger in der Rosenthalstraße mit seinem Auto auf ein geparktes Fahrzeug fuhr. Danach setzte er zurück und stieß dabei gegen ein weiteres geparktes Auto. Anschließend fuhr er weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufmerksame Zeugen verständigten sofort die Polizei, die den Unfallverursacher ermittelte. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Taxifahrer bestohlen

Vier bislang unbekannte Personen nutzen am Dienstagmorgen (12.12.2023, 6:20 Uhr) ein Taxi, das sie in die Hemshofstraße fuhr. Als alle vier Personen in der Hemshofstraße ausstiegen, nahmen diese den Rucksack des Taxifahrers mit. Im Rucksack befanden sich 90 Euro Bargeld. Die vier Personen wären alkoholisiert gewesen. Eine Personenbeschreibung konnte nicht erlangt werden.

Wer hat am Dienstagmorgen (12.12.2023) in der Hemshofstraße vier Personen aus einem Taxi steigen sehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Falscher Bankmitarbeiter – 13.500 Euro erbeutet

Eine 24-Jährige wurde am Morgen des 6.12.2023von einem falschen Bankmitarbeiter angerufen. Er teilte ihr mit, dass 13.500 Euro von ihrem Girokonto abgebucht wurden. Um das Geld wieder zurückzuerhalten öffnete die 24-Jährige Banking-App und wurde von dem falschen Bankmitarbeiter durch den angeblichen Rückbuchungsprozess geleitet. Hierbei handelte sich aber nicht um eine Rückbuchung, sondern um eine Transaktion an ein unbekanntes Konto. Im Anschluss fehlten der 24-Jährigen 13.500 Euro.

Die Anzahl der betrügerischen Anrufe steigt stetig an. Zu diesen Anrufen zählen zum Beispiel die Tatvarianten „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“, „Falsche Bankmitarbeitende“ oder auch „Gewinnversprechen“. Die Betrugsmaschen sind sehr facettenreich und ändern sich ständig. Unter Verwendung von immer wieder neuen Geschichten, versuchen die Täter an das Vermögen der Bürgerinnen und Bürger zu gelangen, Überweisungen vorzunehmen. Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den Betrügern in Einzelfällen immer wieder, Geld oder Wertgegenstände von Betrugsopfern zu erlangen. Sollten Sie einmal einen solchen Anruf bekommen, seien Sie wachsam!