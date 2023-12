Speyer – Diebstahl mehrerer Fahrräder am Hauptbahnhof

Am Dienstag, kurz nach 18 Uhr meldeten Zeugen einen aktuellen Fahrraddiebstahl am Hauptbahnhof in Speyer. Drei unbekannte, junge Männer mit dunklerer Hautfarbe hätten sich drei Fahrräder angeeignet und seien anschließend über die Gleise geflüchtet. Bei der anschließenden Fahndung mit starken Kräften der Polizei konnten keine Feststellungen getroffen werden.

Zeugen zufolge waren die drei Männer dunkel gekleidet und mindestens einer hatte dunklerer Hautfarbe. Weitere Anhaltspunkte oder Beschreibungen der Fahrräder liegen nicht vor. Zeugen, welche die Tat oder die anschließende Flucht der Männer beobachtet haben, Täterhinweise oder weitere sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit der Polizei telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.