Dem Betrug gerade noch einmal entkommen…

Kaiserslautern (ots) – Gerade noch einmal glimpflich davongekommen ist ein Mann

aus dem Stadtgebiet am Dienstag. Der 69-Jährige war auf Telefonbetrüger

hereingefallen. Er bemerkte es jedoch sozusagen „in letzter Minute“, so dass ihm

kein finanzieller Schaden entstand. Das Beispiel dient als „Warnhinweis“, um

andere Menschen auf die Betrugsmasche aufmerksam zu machen.

Wie der Mann am Dienstagnachmittag bei der Kriminalpolizei zu Protokoll gab,

hatte er gegen 15 Uhr einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters seiner Hausbank

erhalten. Der Unbekannte habe ihm von einem „Betrugsverdacht“ berichtet, den das

Computersystem der Bank gemeldet habe. Der 69-Jährige sollte sich deswegen in

seinem Online-Konto anmelden, mit seinem TAN-Generator Codes erzeugen und diese

telefonisch durchgeben – was er auch tat.

Weil ihm nach dem Gespräch die Geschichte merkwürdig vorkam, rief er seine

Hausbank an und fragte nach. Bei der Gelegenheit wurde festgestellt, dass

bereits ein fünfstelliger Betrag von seinem Konto abgebucht wurde – was der

69-Jährige nicht veranlasst hatte. Die Abbuchung konnte rückgängig gemacht und

das Konto gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Unsere Empfehlung: Geben Sie niemals Ihre Bankdaten, Zugangsdaten zu

Online-Konten oder andere persönliche Informationen an Unbekannte weiter – weder

am Telefon, noch per E-Mail! Prüfen Sie, ob der Anrufer oder Absender auch

tatsächlich der ist, der er vorgibt zu sein. |cri

Auf falsche SMS hereingefallen

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Einen vierstelligen Geldbetrag hat ein Mann aus

dem östlichen Landkreis in den vergangenen Tagen an Betrüger verloren. Wie der

66-Jährige am Dienstag bei der Polizei anzeigte, ist er auf falsche

Handynachrichten hereingefallen.

Nach Angaben des Mannes hatte er am vergangenen Samstag (9.12.) eine SMS von

einer unbekannten Handynummer erhalten. Der Absender gab sich als sein Sohn aus.

Der weitere Chat-Verlauf fand über den Messengerdienst WhatsApp statt. Dem

unbekannten Absender gelang es, den 66-Jährigen dazu zu bringen, zwei

Überweisungen in Höhe von jeweils mehreren hundert Euro für ihn auszuführen.

Erst danach kamen dem Mann Zweifel, weshalb er Kontakt zu seinem echten Sohn

sowie zu seiner Bank aufnahm. Dadurch flog der Betrug zwar auf, die überwiesenen

Beträge konnten jedoch nicht mehr zurückgebucht werden. Die Kripo hat die

Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang noch einmal der dringende Appell: Wenn Sie Nachrichten

von unbekannten Handynummern erhalten, bleiben Sie misstrauisch! Auch wenn der

Absender behauptet, ein Familienmitglied zu sein, sollten spätestens dann alle

Alarmglocken schrillen, wenn es um Geld geht. Bitte überweisen Sie kein Geld an

Unbekannte oder im Auftrag von Unbekannten, sondern prüfen Sie unbedingt, wer

tatsächlich hinter den Nachrichten steckt! |cri

Verstoß gegen das Waffengesetz

Kaiserslautern (ots) – Eine Polizeistreife kontrollierte am Montagmittag in der

Feuerbachstraße einen 31-Jährigen, der bereits etliche Eigentumsdelikte begangen

und mehrfach gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat. Bei der

Durchsuchung konnte ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Dem

Mann droht eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Zudem führte er bei der

Polizeikontrolle ein hochwertiges Fahrrad mit sich, bei welchem die Rahmennummer

teilweise unkenntlich gemacht wurde. Der 31-Jährige hatte allerdings ein

Schreiben der Staatsanwaltschaft bei sich, welchem zufolge das Fahrrad bereits

wegen Diebstahlverdachts sichergestellt und mangels Nachweisbarkeit wieder

ausgehändigt wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cla

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Transporterfahrer wollte am

Dienstagmittag auf der Straße „Auf dem Immel“ in Richtung Kaiserslautern

abbiegen. Ein PKW-Fahrer war auf der Landstraße unterwegs, als es krachte. Die

Polizei wirft dem Transporterfahrer vor, die Vorfahrt des BMW missachtet zu

haben. Durch den Aufprall wurden die PKW-Insassen leicht verletzt. Beide wurden

zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand

Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. |cla

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagmittag kam es in der Pfaffenbergstraße zu

einem Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Bus. Es wurde niemand

verletzt. Der Busfahrer streifte beim Abbiegen aus der Straße Im Dunkeltälchen

mit seinem Fahrzeug einen Mercedes. Der Fahrer des Transporters stand auf der

Linksabbiegespur neben dem Bus, als es zu dem Zusammenstoß kam. An dem Benz

wurde ein Außenspiegel beschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |cla

Einbrecher bei Tat gestört

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Mittwoch Zugang zu einem Betriebsgelände in der Lauterhofstraße verschafft. Offenbar hatten sie es auf Kabeltrommeln und Kupferdrähte abgesehen. Allerdings wurden sie gestört. Ein Sicherheitsmitarbeiter wurde auf die „ungebetenen Besucher“ aufmerksam – woraufhin die Unbekannten die Flucht ergriffen. Sie konnten unerkannt entkommen.

Bei einer Absuche auf dem Gelände und drumherum wurden Teile der ausgewählten Beute gefunden, die sich die Täter zum Abtransport bereitgelegt hatten. Ob etwas gestohlen wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. |cri

Zeugen einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Kusel (ots) – Am Dienstagnachmittag den 12.12.2023 um 16:00 Uhr parkte eine

Fahrzeugführerin ihren PKW in der Bahnhofstraße in Richtung des Bahnhofs in

Kusel. Hierbei stellte sie ihren PKW am linken Fahrbahnrand in Längsaufstellung

ab. Als die Fahrzeugführerin um 16:40 Uhr zurück an ihr Fahrzeug kam, stellte

sie fest, dass der Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt wurde.

Offensichtlich fuhr eine unbekannte Person im oben genannten Zeitraum am

ordnungsgemäß geparkten PKW vorbei und touchierte den Außenspiegel des geparkten

Fahrzeugs, wodurch dieser beschädigt wurde. Die Polizeiinspektion Kusel sucht

derzeit nach Verkehrsunfallzeugen zur Rekonstruierung des Unfallgeschehens.

Sachdienliche Hinweise, nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.:

06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus