Mittenaar-Offenbach: Müllwagen prallt mit Fußgänger zusammen –

Mit schweren Verletzungen musste ein 61-jähriger Fußgänger heute Morgen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 06.40 Uhr hatte der in Mittenaar lebende Mann mit seinem Wagen auf einem Tankstellengelände gehalten. Gleichzeit hielt der 34-jährige Fahrer eines Müllwagens im Tanksäulenbereich. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 61-Jährige in dem Moment vor dem Führerhaus des Lkw entlangging, als dieser anfuhr. In der Folge prallte der Laster gegen den Fußgänger, worauf dieser zu Boden stürzte. Anschließend überrollte der Lkw die Füße des 61-Jährigen. Die Besatzung eines Rettungswagens und ein Notarzt versorgten den Schwerverletzten und transportierten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der in Bischoffen lebende Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs.

Haiger: Schaufenster eingeschlagen –

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte an der Scheibe eines Pizza-Schnellimbisses zurückließen. Gestern, zwischen 23.15 Uhr und 23.55 Uhr schlugen die Täter gegen die Scheibe des in der Hauptstraße gelegenen Imbisses. Hinweise zu den Unbekannten nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Parkplatzrempler am Herkules –

Einen Blechschaden von rund 1.000 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer auf dem Herkules-Parkplatz im Hüttenweg zurück. Am Montag, zwischen 08.40 Uhr und 09.05 Uhr stand dort ein grauer Skoda Roomster. Vermutliche beim Ein- oder Ausparken prallte der Flüchtige gegen die Beifahrerseite des Skodas und beschädigte den hinteren Kotflügel sowie die Fondtür. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen: E-Scooter verschwunden –

Bei der Suche nach einem dreisten Dieb, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Eine Zeitungszustellerin stellte ihren schwarzen E-Scooter gestern Morgen, gegen 04.00 Uhr auf dem Bürgersteig der Bahnhofstraße, in Höhe der Hausnummer 45, ab. Als sie zurückkehrte, sah sich noch wie der Dieb auf ihrem Scooter in Richtung Kreisverkehr davonfuhr. Eine Beschreibung des Täters ist ihr nicht möglich. Der schwarze E-Scooter der Marke Ninebot mit den Versicherungskennzeichen 633-VEA hat einen Wert von rund 800 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des E-Scooters machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: In Firma eingestiegen –

Auf Beute aus einem metallverarbeitenden Betrieb hatten es Einbrecher in der zurückliegenden Nacht abgesehen. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der in der Buderusstraße gelegenen Firma. Dort brachen sie Spinde auf und durchwühlten Schränke. Ihnen fielen unter anderem Werkzeuge, Messinghülsen und ein Mobiltelefon in die Hände. Der Wert der Beute kann noch nicht beziffert werden. Die Einbruchschäden belaufen sich auf mindestens 3.000 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Dienstagabend, gegen 16.00 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 05.40 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Braunfels: Edeka Ziel von Einbrechern –

Gestern Morgen (Dienstag, 12.12.2023) hatten es Einbrecher auf Beute aus dem Edeka-Markt in der Wetzlarer Straße abgesehen. Gegen 02.30 Uhr schlugen sie eine Scheibe des Einganges ein, betraten dem Markt und suchten offensichtlich nach Zigaretten. Die Polizei geht momentan davon aus, dass sich die Diebe gestört fühlten und ohne Beute aus dem Markt flohen. Zeugen, die die Täter gestern am frühen Morgen am Edeka in der Wetzlarer Straße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten die Polizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 zu informieren.