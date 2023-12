Wettenberg: Eingebrochen und Audi geklaut

In Launsbach erbeuteten Einbrecher am Dienstag (12.12.2023) einen Audi. Sie drangen zuvor in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gießener Straße ein. Im Zeitraum zwischen Montag (11.12.2023), 22.30 Uhr und Dienstagmorgen, 08.15 Uhr klauten die Unbekannten dabei neben Bargeld einen Autoschlüssel. So gelang es ihnen, einen in der Nähe parkenden Q3 zu stehlen. Am grauen Auto befanden sich die Kennzeichen GI-HB 2019. Das Fahrzeug ist ca. 35.000 Euro wert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des grauen Q3 oder der Kennzeichenschilder geben?

Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 an die Kriminalpolizei.

Gießen: Wohnungseinbruch

Schmuck, Bargeld und ein Handy erbeutete ein Einbrecher in der Weststadt. An der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Hardtallee brach er den Schließzylinder auf und gelangte so in die Wohnräume. Der Unbekannte schlug irgendwann in der Zeitspanne zwischen Donnerstag (07.12.2023) und Dienstag (12.12.2023), zu.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Hungen: In Schule eingestiegen

Eine Gesamtschule in der Friedensstraße war das Ziel von Einbrechern. Sie brachen eine Glastür der Mensa auf und gelangten so in die Räume. Dort durchsuchten sie diverse Schränke. Letztlich flüchteten sie ohne Wertgegenstände unerkannt.

Bei ihrer Tat zwischen Dienstag (12.12.2023), 17 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr, richteten sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro an.

Die ermittlungsführende Kriminalpolizei sucht Zeugen. Wem ist etwas Verdächtiges im Bereich der Mensa aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität der Einbrecher geben?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Mercedes gestohlen

Vermutlich mittels eines im Umfeld verlorenen Schlüssels klaute ein Unbekannter einen Mercedes im Aulweg. Irgendwann zwischen Mitternacht und 17 Uhr am Dienstag (12.12.2023) nahm der Dieb den Schlüssel an sich, begab sich in die Tiefgarage des Mehrfamilienhauses und fuhr mit der der abgestellten, schwarzen C-Klasse davon. Am Mercedes im Wert von ca. 10.000 Euro hingen die Kennzeichen LDK-JE 179.

Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Verbleib der schwarzen C-Klasse oder der Kennzeichenschilder geben?

Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 an die Kriminalpolizei.

Lollar: Aufmerksame Zeugin überführt Paketdieb

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass ein mutmaßlicher Paketdieb überführt werden konnte. Die Frau beobachtete bereits am 07.12.2023, wie der Fahrer eines Lieferwagens Verpackungen in einer Mülltonne im Rothweg entsorgte. Als ein weiterer Zeuge die Kartons am Folgetag überprüfte, fiel auf, dass es sich in allen Fällen um aufgerissene Paketsendungen handelte. Die Zeugen verständigten die Polizei. Dank einer Personenbeschreibung sowie eines Fotos mit Kennzeichen, das die aufgeweckte Zeugin beim Entsorgen gefertigt hatte, konnten die Beamten schnell einen Verdacht gegen einen 20-jährigen Mann erhärten.

Es folgten umfangreiche Ermittlungen, welche die Festnahme des Mannes noch am selben Tag (08.12.2023) in Staufenberg ermöglichten. Daran an schlossen sich die Durchsuchung des von ihm genutzten Fahrzeugs sowie seiner Wohnung in Gießen.

Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten u.a. Parfüm, ein Tablet und Kopfhörer. Die Gegenstände hatte der 20-Jährige mutmaßlich aus den Paketen gestohlen. Die Ermittler stellten darüber hinaus weitere, originalverpackte Gegenstände sicher, dessen Herkunft Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist.

Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen entlassen.

Rabenau: Spiegel abgefahren

Auf der Landstraße 3089 fuhr eine Lexus-Fahrerin am Montag (11.12.2023) von Allertshausen in Richtung Londorf. Gegen 18 Uhr kam ihr den Angaben zufolge in einer Kurve ein Fahrzeug entgegen und prallte beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel ihres Autos. Statt sich um den Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Verursacher einfach weiter. Beim verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen Kleinbus gehandelt haben.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Grünberg unter 06401 91430.