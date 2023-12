Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Einfamilienhaus – Diebe machen keine Beute, Kelkheim, Philipp-Kremer-Straße, Montag, 11.12.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 12.12.2023, 05:00 Uhr

(mv)Zwischen Montagnachmittag und den frühen Dienstagmorgenstunden verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Grundstück in der Philipp-Kremer-Straße und hebelten im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses ein Wintergartenfenster auf. Anschließend durchsuchten sie die Schränke und Habseligkeiten der Bewohner. Der oder die Täter entfernten sich im Anschluss über die Terrasse in unbekannte Richtung. Beute machten sie in dem Fall nicht. An dem Wohnhaus entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer (06196) 2073 – 0 entgegen.

Diebstahl eines Cube-Pedelec,

Sulzbach (Taunus), Finkenweg, Dienstag, 12.12.2023, 11:45 Uhr bis 17:30 Uhr

(mv)Am Dienstag verschaffte sich ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 11:45 Uhr und 17:30 Uhr unrechtmäßig Zugang zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Finkenweg in Sulzbach (Taunus). Er entwendete ein Fahrrad. Der Geschädigte hatte sein Fahrrad (Pedelec) der Marke Cube in der Tiefgarage abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Der Dieb zerstörte das Schloss auf bisher nicht bekannte Weise und entwendete das Fahrrad samt Schloss. Der Wert des Pedelecs beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695 – 0 entgegen.

Unfallflucht in Hofheim – Zeugen gesucht, Hofheim am Taunus, Am Ambetbrunnen, Dienstag, 12.12.2023, 18:30 Uhr

(mv)Dienstagabend beschädigte ein BMW ein geparktes Fahrzeug in der Straße „Am Ambetbrunnen“ auf Höhe der „Globus Apotheke“ in Hofheim und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Gegen 18:30 Uhr touchierte der schwarze BMW mit MTK-Kennzeichen im Vorbeifahren den geparkten Jaguar. Anschließend flüchtete der Fahrer des BMW von der Unfallstelle, ohne den Unfall anzuzeigen oder zu melden. An dem Jaguar entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Der flüchtige BMW müsste aufgrund des Unfallhergangs im Bereich der linken Fahrzeugfront beschädigt sein.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 in Verbindung zu setzen.