Wiesbaden: Die Polizei-News

Gaststätte von Einbrecher heimgesucht, Wiesbaden,

Steingasse, 12.12.2023, 03.45 Uhr bis 04.10 Uhr,

(pl)Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Dienstag in eine Gaststätte in

der Steingasse eingebrochen. Der Einbrecher drang zwischen 03.45 Uhr und 04.10

Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Gastraum ein und machte sich

anschließend an einem Spielautomaten zu schaffen. Nachdem es dem Täter gelang,

den Automaten aufzubrechen, ließ er das darin befindliche Bargeld mitgehen. Der

Einbrecher soll schlank und dunkelgekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbruch in Kiosk,

Wiesbaden-Breckenheim, Wallauer Hohl, 12.12.2023, 18.20 Uhr bis 13.12.2023,

08.25 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in einen Kiosk in der Straße „Wallauer Hohl“ in Breckenheim

haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch Zigaretten erbeutet. Die Einbrecher

drangen zwischen 18.20 Uhr und 08.25 Uhr in den Kiosk ein, entwendeten

Zigaretten und ergriffen anschließend mit der Beute unerkannt die Flucht.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Fensterscheibe von Kindertagesstätte beschädigt, Wiesbaden,

Karl-Arnold-Straße, 11.12.2023, 16.30 Uhr bis 12.12.2023, 07.00 Uhr,

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen haben unbekannte Täter die

Fensterscheibe einer Kindertagesstätte in der Karl-Arnold-Straße beschädigt. Der

durch die Täter entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340

entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher in Taunusstein – Schmuck erbeutet

Taunusstein-Hahn, Schillerstraße Montag, 11.12.2023, 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(mv)Unbekannte brachen am Montagvormittag in der Schillerstraße in ein

Einfamilienhaus ein und entwendeten Goldschmuck. Die Bewohnerin, welche ihr Haus

zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr verlassen hatte, fand dieses bei ihrer Rückkehr

durchwühlt vor. Die Täter hebelten in der Abwesenheit der Frau die Hintertür des

Hauses auf und verschafften sich so Zutritt. Die Täter entkamen mit Goldschmuck

im Wert von ca. 4.000 Euro unerkannt. An der aufgehebelten Tür entstand ein

Schaden von ca. 1.500 Euro. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und

Ermittler in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078 – 0 entgegen.

Einbrecher in Lorch – Schmuck und Laptop gestohlen Lorch, Große Au Dienstag,

12.12.2023, 18:00 Uhr

(mv)Am Dienstagabend brachen zwei Personen gegen 18:00 Uhr in ein Haus in der

Straße „Große Au“ in Lorch ein, indem sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich

des Hauses einschlugen und so ins Innere gelangten. Auf der Suche nach

Wertgegenständen wurde das Haus durchwühlt, bevor die Täter mit einem Laptop und

Schmuck flüchteten. Die beiden Personen wurden vor dem Einbruch durch eine

Überwachungskamera aufgenommen. Bei dem 1. Täter handelte es sich um eine

männliche Person mit breiter Statur, kurzen Haaren und einer hellen Jacke mit

Reflektoren. Bei der 2. Person war ein Geschlecht nicht zu erkennen. Diese trug

eine helle Jacke und Hose und war von schmaler Statur. Das Diebesgut beläuft

sich auf ca. 1.700 Euro. An dem eingeschlagenen Fenster entstand ein Sachschaden

in Höhe von ca. 1.300 Euro. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und

Ermittler in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078 – 0 entgegen.

Nachtrag zur Pressemeldung vom Donnerstag, 07.12.2023:

Mutter und Sohn angegriffen – Tatverdächtiger wegen versuchten Totschlags in

U-Haft, Aarbergen, Hausen über Aar, Mittwoch, 06.12.2023, 19.00 Uhr

(mv)Nach weiteren Ermittlungen und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft

Wiesbaden ist der Angriff eines 51-jährigen Aarbergeners auf eine 36-jährige

Frau aus Aarbergen und ihren 12-jährigen Sohn vom 06.12.2023 bei Hausen über Aar

als versuchtes Tötungsdelikt zu werten. Die Ermittlungen wurden durch die

Kriminalpolizei in Wiesbaden übernommen und weitergeführt. Durch die

Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde am 08.12.2023 ein Haftbefehl wegen versuchten

Totschlag gegen den 51-Jährigen erwirkt. Am Dienstag, den 12.12.2023 konnte der

Mann gegen 19:00 Uhr in Aarbergen-Rückershausen lokalisiert und festgenommen

werden. Der Mann soll im Verlauf des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt

werden.