Bergstrasse

Gorxheimertal: Kabeltrommeln mit Kupferdraht entwendet/Sechs Verdächtige festgenommen

Gorxheimertal (ots) – Am Dienstagabend (12.12.), kurz vor 19.30 Uhr, verluden

mehrere Männer zwei auf einem Grundstück in der Hauptstraße in Trösel für

Baumaßnahmen bereitgestellte Kabeltrommeln samt aufgerolltem Erdkabel aus Kupfer

in einen Transporter und flüchteten mit ihrer Beute vom Tatort. Die

Kabeltrommeln haben ein Gewicht von mehreren hundert Kilo. Zeugen bemerkten die

Tat und verständigten umgehend die Polizei.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurde das Fahrzeug gestoppt. Die Beamten

nahmen sechs Tatverdächtige im Alter zwischen 20 und 49 Jahren vorläufig fest

und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ein.

Die Ermittlungen dauern an. Zudem prüfen die Ermittler, ob die Männer noch für

weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommen.

Bensheim: 43-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Bensheim (ots) – Ein 43-jähriger Mann hat am Dienstagabend (12.12.) einen

größeren Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus „Am Ziegelfalltorweg“

ausgelöst.

Ersten Ermittlungen zufolge, soll es zwischen dem 43-Jährigen und seiner 41

Jahre alten Ehefrau zu einem Streit gekommen sein. Hierbei soll nach jetzigem

Kenntnisstand der 43-Jährige mit einer Waffe gedroht haben. Mit starken

Polizeikräften wurde das Haus zunächst abgesperrt und anschließend betreten. Der

43 Jahre alte Mann konnte von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die

Fahndung nach ihm dauert an. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei

ermittelt nun wegen Bedrohung.

Darmstadt

Grauer BMW im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Ein grauer BMW, der in der Barkhausstraße abgestellt war,

rückte im Zeitraum zwischen Montagmorgen (11.12.) und Dienstagvormittag (12.12.)

in das Visier Krimineller.

Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens

ein, um in den Innenraum zu gelangen. Im Anschluss bauten sie das Lenkrad und

den Bordcomputer aus. Sie flüchteten mit ihrer Beute. Insgesamt werden die

Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Festnahme wegen Verdacht des Drogenhandels / 42-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Wegen des Verdachts des Drogenhandels musste sich ein 42 Jahre alter

Tatverdächtiger am Mittwoch (12.12.) vor einem Haftrichter verantworten.

Eine Streife des 1. Polizeireviers in Darmstadt kontrollierte gegen 2 Uhr zwei

Männer, unter anderem den 42-Jährigen, in der Bismarckstraße. Im Rahmen der

Kontrolle stießen die Ordnungshüter auf Drogen, die die Männer bei sich hatten.

Bei dem 42 Jahre alten Tatverdächtigen wurden rund 13 Gramm Kokain und ein

Einhandmesser sichergestellt. Bei seinem Begleiter, ein 49-Jähriger, nahmen die

Beamtinnen und Beamten mehrere Crack-Steine in amtliche Verwahrung. Die beiden

Tatverdächtigen mussten die Streife mit aufs Revier begleiten. Der 49 Jahre alte

Tatverdächtige wird sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Der 42 Jahre alte Tatverdächtige, der nach aktuellem Stand keinen festen

Wohnsitz in Deutschland hat, ist bereits mehrfach wegen verschiedener

Drogendelikte unter anderem im Herrngarten in Darmstadt in Erscheinung getreten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde er einem Haftrichter beim

Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der ihn im Anschluss in eine

Justizvollzugsanstalt schickte.

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt / B 426 – Rettungshubschrauber im Einsatz bei Verkehrsunfall

Ober-Ramstadt (ots) – Am Mittwochmorgen (13.12.23) kam es gegen 06:30 Uhr zu

einem Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße (B 426) bei Ober-Ramstadt. Ein

35-Jähriger Mann aus Grasellenbach befuhr mit seinem Kia die B 426 von

Nieder-Ramstadt kommend in Fahrtrichtung Ober-Ramstadt Rondell. Im Verlauf der

zwei spurigen Fahrstrecke überholte der Kia Fahrer zunächst zwei andere

Fahrzeuge und beabsichtige anschließend sich vor die beiden rechts einzuordnen.

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrzeugführer die

Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Kia

schlug in den Straßengraben ein, drehte sich um und bewegte sich noch ca. 150

Meter rückwärts im Straßengraben, bevor er zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer

wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Kia

geborgen werden. Am Kia entstand ein Totalschaden im Wert von ca. 17.000 EUR.

Weitere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt. Der Fahrzeugführer verletzte

sich schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus

geflogen werden. Aufgrund der Bergung der Person und des Kia war die Strecke für

fast 2 Stunden vollgesperrt. Neben zwei Streifen der Polizeistation

Ober-Ramstadt waren vor Ort noch zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr

Ober-Ramstadt sowie der Rettungshubschrauber.

Seeheim-Jugenheim: Festnahme wegen des Verdachts des Waffenhandels / Flüchtiger 41-Jähriger in Untersuchungshaft

Seeheim-Jugenheim (ots) – Gemeinsame Presseinformation der

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Südhessen

Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Dienstag (11.12.) einen 41

Jahre alten, serbischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des Handels mit

Schusswaffen sowie von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen.

Der Mann aus Seeheim-Jugenheim war seit Oktober 2023 mutmaßlich auf der Flucht

und durch die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Eingreifreserve –

mit einem Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben. Im Rahmen intensiver

operativer Maßnahmen der südhessischen Fahnder gelang es, ihn in

Seeheim-Jugenheim festzunehmen.

Der 41-Jährige steht im Verdacht, zusammen mit einem bereits festgenommenen 38

Jahre alten Bruder, in den Jahren 2020 bis 2023 mit Schusswaffen, darunter auch

Kriegswaffen und Munition, Handel getrieben und diese an Tätergruppierungen aus

dem Bereich der organisierten Kriminalität in Deutschland veräußert zu haben.

Aufgrund der Ermittlungen von Generalstaatsanwaltschaft und Polizei kann davon

ausgegangen werden, dass er auch mit kiloweise Cannabis sowie andere

Betäubungsmitteln gehandelt haben dürfte. Für die Drogen- und Waffengeschäfte

soll der Beschuldigte ein Kryptosmartphone des Fabrikats SkyECC genutzt haben.

Der Festnahme des gesuchten 41 Jahre alten Beschuldigten gingen intensive

verdeckte Ermittlungen sowie operativer Maßnahmen voraus. Am Dienstag konnte er

schließlich in Seeheim-Jugenheim identifiziert und durch Zivilkräfte

festgenommen werden. Er versuchte noch vergeblich, mit einem Fahrrad die Flucht

zu ergreifen. Die Polizeibeamten verhinderten dies jedoch und überwältigten ihn.

Im Anschluss wurde er einem Haftrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der

auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main die Untersuchungshaft

anordnete.

Hinweis an die Medienvertreter: Auskünfte erteilt ausschließlich die

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main.

Gross-Gerau

Unfallstelle gesucht (Gemarkung Groß-Gerau und umliegende Orte)

Im Zeitraum vom 04.12.23 bis 07.12.23 könnte es im angegebenen Bereich zu einer Beschädigung an einer Mauer gekommen sein. Es dürfte sich hierbei um eine graue Mauer handeln, welche einen Streifschaden aufweist. Im Bereich der Beschädigungen könnte sich weißer Lackanrieb befinden. Ein Pkw mit entsprechendem Schadensbild wurde angetroffen. Die Unfallstelle ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152-1750 entgegen.

Rüsselsheim: Katalysator abmontiert und gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Ein Opel, abgestellt in der Virchowstraße, geriet in der Nacht zum Dienstag (12.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter montierten den Katalysator ab und machten sich mit der Beute auf und davon. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06142/696-0 nehmen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 in Rüsselsheim alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Unfallflucht im Helvetia Parc

Groß-Gerau. Am Mittwoch (06.12.23) zwischen 11:00-11:20 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Skoda, welcher vor dem Eingang des Toom-Baumarktes in Groß-Gerau (Helvetia Parc) abgestellt war. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 2500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152-1750 entgegen.

Mörfelden-Walldorf: Einbruch durch Terrassentür/Kripo ermittelt

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Dienstag (12.12.), in der Zeit zwischen 9.00 und 18.40 Uhr, hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Die Unbekannten drangen durch die Terrassentür ins Innere des Anwesens in der Tronstraße ein. Hier suchten die Kriminellen nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem Schmuck, Geld und Münzen. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.