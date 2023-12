Aßlar: Spiegel abgefahren –

Wie ein Zeuge beobachtete, touchierte am Donnerstag (07.12.2023), zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr, in der Hauptstraße, vor der Pizzeria La Vera, ein weißer Kastenwagen den grauen Dacia Duster eines 68-jährigen Aßlarers. Laut des Zeugen soll es sich bei dem Kastenwagen um einen Fiat Ducato handeln, der beim Vorbeifahren an dem geparkten Dacia den Spiegel beschädigte und weiterfuhr. Der Schaden liegt bei ca. 750 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Wetzlar (06441/918-0) zu richten. (D.H.)

Greifenstein-Rodenroth: Freilaufender Hund beißt Reh tot –

Ein freilaufender Hund hat laut Mitteilung eines Zeugen am Freitag (08.12.2023), gegen 16:28 Uhr, ein Reh totgebissen. Dieser konnte den Angriff im Bereich des Aussiedlerhofs beobachten, der zwischen Odersberg und Beilstein, gegenüber der Einmündung nach Rodenroth, liegt. Bei dem freilaufenden Hund handelte es sich nach Einschätzung des Zeugen, um einen braun weißen Australien Shepherd. Bei ihm war eine Frau, bei der es sich offenbar um die Hundehalterin handelt. Hinweise zu dem Hund und der Hundehalterin erbittet die Polizei in Herborn (02772/4705-0). (D.H.)