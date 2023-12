Polizei Eschwege

Parkplatzrempler; Schaden 175 Euro und 4000 Euro

Einen lediglich geringfügigen Unfallschaden von 175 Euro hat eine 83-jährige Autofahrerin aus Waldkappel am Dienstag auf dem Parkplatz des Klinikums in Eschwege verursacht. Die Frau streifte gegen 11.05 Uhr beim Vorwärtseinparken aus Unachtsamkeit den Pkw eines 48-Jährigen aus Sontra. Die Streifschäden an den beiden Autos liegen im Bagatellbereich und beziffern sich auf 75 Euro (Verursacherin) und 100 Euro.

Ein weiterer Parkplatzunfall hatte sich am Dienstag bereits um kurz nach 10.00 Uhr auf dem Parkplatz EDEKA in der Dünzebacher Straße in Eschwege ereignet. Hier war ein 66-jähriger Autofahrer aus Eschwege beim Einparken mit einem anderen Auto kollidiert. Die Schäden belaufen sich in dem Fall laut Unfallbericht auf je 2000 Euro.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Auffahrunfall; Schaden 3000 Euro

Am Dienstagvormittag ist eine 78-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf gegen 11.00 Uhr auf einen Kleintransporter (Sprinter) aufgefahren, der in Bad Sooden-Allendorf von der Werrabrücke (Nordbrücke) nach links in die Straße „Im Kann“ abbiegen wollte. Der Sprinter, der von einem 23-Jährigen aus Kassel gefahren wurde, hatte verkehrsbedingt gehalten, was die Frau zu spät erkannt hatte. Der entstandene Schaden liegt bei insgesamt 3000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Straße „Am Eschenbornrasen“ in Witzenhausen ist ein geparkter blauer VW Passat von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstag zwischen 08.30 Uhr und 09.20 Uhr auf der Zufahrt zwischen Ärztehaus und Parkplatz, wo der Passat geparkt stand. Der Schaden an dem Passat befindet sich an der hinteren, rechten Fahrzeugseite und wird auf 2000 Euro beziffert. Das verursachende Fahrzeug hat vermutlich die Farbe Rot. Die Beamten in Witzenhausen ermitteln wegen Unfallflucht und bitten um Hinweise unter 05542/9304-0.

Unfall beim Vorbeifahren

Um 07:27 Uhr befuhr heute Morgen eine 43-Jährige aus Herleshausen mit ihrem Pkw die Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege. Infolge zu geringen Seitenabstandes touchierte sie mit ihrem Pkw den Außenspiegel eines geparkten Opel Meriva. Sachschaden: ca. 700 EUR.

Wildunfall

Um 04:32 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 52-jähriger LKW-Fahrer aus Hessisch Oldendorf die B 27. In der Gemarkung von Wehretal kam es zu einem Wildunfall mit einem Reh, welches vor Ort verendete. Sachschaden: ca. 1000 Euro.

Unfallflucht

Zwischen dem 11.12.23, 07:10 Uhr und dem 12.12.23, 07:00 Uhr ereignete sich in der Mozartstraße in Eschwege eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein schwarzer Pkw Mercedes im linken Frontbereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1300 EUR angegeben. Von dem verursachenden Fahrzeug wurden weiße Lackspuren festgestellt und gesichert. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 03:01 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 32-Jähriger aus Eschwege mit einem Fahrrad die Straße „Unter dem Berge“ in Eschwege. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen (THC) unterwegs war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von circa 1,8 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde.

Am gestrigen Montagabend, um 23:02 Uhr, befuhr ein 23-jähriger aus Sontra mit einem Pkw die Straße „Westring“ in Eschwege. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Drogen (THC) unterwegs war, was ein durchgeführter Test bestätigte. Darüber hinaus waren an dem Auto abgelaufene Kurzzeitkennzeichen angebracht, die durch die Polizei sichergestellt wurden. Zudem bestand für das Auto auch keine Pflichtversicherung. Der 23-Jährige selbst war obendrein auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Polizei Sontra

Unfall beim Zurücksetzen

Um 10:51 Uhr hielt sich gestern Vormittag ein 47-Jähriger aus Adelebsen zwecks Überprüfung der Baumaschinen auf der Baustelle der BAB 44 in der Gemarkung von Wichmannshausen auf. Nach Abschluss der Überprüfung setzte er sich in sein Auto und setzte dieses zurück. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der von einem 78-Jährigen aus Essen gefahren wurde. Dieser befuhr die Baustelle irrtümlich; nach seinen Angaben wurde er durch sein Navi dorthin geführt. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr wurde am gestrigen Montag ein Pkw Citroen Berlingo auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes am Marktplatz in Großalmerode angefahren und beschädigt. Bei dem beschädigten Citroen wurde der hintere linke Kotflügel eingedrückt und die Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Diebstahl aus Pkw

Am 10.12.23, um 03:30 Uhr, kam es in der Quenteler Straße in Fürstenhagen zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Aufgrund einer Videoüberwachung konnte festgestellt werden, dass zur Tatzeit eine männliche vermummte Person das Grundstück betrat und zunächst versuchte ein anderes Auto zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Daraufhin begab sich der Tatverdächtige zu dem zweiten dort abgestellten Pkw. Aus der dort vorgefundenen Geldbörse wurde das Bargeld entwendet. Beschreibung: Der Tatverdächtige trug bei Tatausführung eine Jeans und eine hellblaue Regenjacke. Hinweise: 05602/93930.