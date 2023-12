Mann nach Zeigen des Hitlergrußes und verbotenen Ausrufen festgenommen

Kassel-Bettenhausen: Am gestrigen Montagabend nahmen Polizisten des Reviers Ost in Kassel-Bettenhausen einen unter Alkoholeinfluss stehenden 28-Jährigen fest, der zuvor den Hitlergruß gezeigt und verbotene, rechtsextreme Parolen gerufen haben soll. Laut einem Zeugen hatte der Mann gegen 21:20 Uhr den Arm zu dem verbotenen Gruß gehoben und mehrfach „Heil Hitler“ gerufen, während er mit einem Freund an der Straßenbahnhaltestelle „Platz der Deutschen Einheit“ vorbeilief. Nachdem der Passant die Polizei gerufen und eine Beschreibung des Täters abgegeben hatte, führte die Fahndung nach einer halben Stunde in der Leipziger Straße, Ecke Sandershäuser Straße, zur Festnahme. Den polizeibekannten 28-Jährigen aus Frankenberg (Eder), bei dem ein Atemalkoholtest 1,3 Promille ergab, nahmen die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf das Revier. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen werden bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

An gesperrter Autobahnauffahrt: Fahrer von schwarzem Audi A 5 verursacht Auffahrunfall und flüchtet: Zeugen gesucht

Kassel-Waldau: Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Audi A 5 hat am Donnerstagmittag auf der L 3460 an der gesperrten Auffahrt auf die A 49 an der Anschlussstelle Kassel-Waldau einen Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen verursacht. Anschließend wendete der unbekannte Autofahrer und suchte das Weite. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Zeugenhinweise in diesem Fall.

Der Unfall hatte sich am Donnerstagmittag gegen 13:30 Uhr ereignet. Wie die drei anderen Unfallbeteiligten der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Ost schilderten, waren sie hinter dem schwarzen Audi A 5 auf dem linken Fahrstreifen der L 3460 von Fuldabrück kommend in Richtung Kassel-Bettenhausen unterwegs. Trotz grüner Ampel bei erlaubtem Tempo 70 soll der schwarze Audi plötzlich an der nach links abgehenden, gesperrten Autobahnzufahrt gebremst und angehalten haben. Der dahinterfahrende 55-jährige Mazda-Fahrer aus Kassel konnte noch rechtzeitig bremsen und kam zum Stehen. Dies erkannte jedoch ein 69-Jähriger aus Kaufungen am Steuer eines Citroen zu spät und fuhr auf den abbremsenden Mazda auf. Auch ein nachfolgender 53-jähriger Sprinter-Fahrer aus dem Landkreis Steinfurt konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr wiederum auf den Mazda auf. Obwohl der Fahrer des Audi A 5 den Auffahrunfall bemerkt haben soll, habe er gewendet und sei in Richtung Fuldabrück geflüchtet. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro.

Wer den Ermittlern Zeugenhinweise zu der Unfallflucht geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.