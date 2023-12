Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher zugange,

Bad Soden am Taunus, Gartenstraße, Prof.-Much-Straße, Im Alten Grund, bis Montag, 11.12.2023

(jn)In den vergangenen Tagen waren Einbrecher in Bad Soden unterwegs, die es auf zwei Keller und ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus abgesehen hatten. Alle drei Taten wurden der Eschborner Polizei im Laufe des Montages angezeigt. Bereits im Zeitraum seit Freitag hatten Unbekannte aus einer Tiefgarage in der Gartenstraße ein Fahrrad sowie den Akku eines Pedelecs gestohlen, nachdem sie die metallene Zugangstür der Garage gewaltsam geöffnet hatten. Der Sach- und Beuteschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Zwischen Samstag und Montag schlugen Kriminelle dann in einem Einfamilienhaus an der Anschrift „Im Alten Grund“ zu, welches derzeit renoviert wird. Augenscheinlich gelangten sie über ein gekipptes Fenster in die Räumlichkeiten, aus denen sie Bohrmaschinen, Winkelschleifer und weitere Maschinen stahlen. Der Wert der Beute wird mit 1.000 Euro beziffert. Die dritte Tat ereignete sich in der Nacht zum Montag im Keller eines in der Prof.-Much-Straße gelegenen Mehrfamilienhauses. Hier verschafften sich die Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt und brachen mindestens zwei Kellerabteile auf. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro, entwendet wurde hier nichts.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn ermittelt und bittet um Hinweise zu den Taten. Diese werden unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0 entgegengenommen.

Frau von Unbekanntem angegriffen,

Flörsheim am Main, Erthalstraße, Montag, 11.12.2023, 21:20 Uhr

(jn)Am Montagabend ist eine 33-jährige Frau in Flörsheim von einem unbekannten Mann geschlagen worden. Aufgrund der Verletzungen musste sie in einem Krankenhaus behandelt werden. Ihren Angaben zufolge sei sie gegen 21:20 Uhr spazieren gegangen, als sie in der Erthalstraße auf den Schläger traf. Dieser habe sie unvermittelt angegriffen, mehrfach ins Gesicht geschlagen und sei hiernach geflüchtet. Indes wurden die Polizei sowie ein Rettungswagen verständigt, der die in Flörsheim wohnhafte Geschädigte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbrachte. Der Täter soll rund zwei Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Im Verlauf einer Fahndung von mehreren Streifen der Polizei konnten keine Personen angetroffen werden, auf welche die Beschreibung passte.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden von der Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0 erbeten.

Randalierer setzt sich gegen Festnahme zur Wehr, Hofheim am Taunus, Nordring, Montag, 11.12.2023, 11:05 Uhr

(jn)Am späten Montagvormittag ist in Hofheim ein 34-jähriger Mann aufgefallen, der zunächst im öffentlichen Raum randaliert und dann gegenüber der Polizei Widerstand geleistet hat. Um kurz nach 11:00 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei und berichteten von einem 30 bis 40 Jahre alten Mann, der im Bereich des Nordringes Warnbaken umgetreten sowie mehrere Baustellenampeln beschädigt haben soll. Die alarmierten Beamten konnten den zunächst unbekannten Randalierer ausfindig machen und beabsichtigten, diesen festzunehmen und zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation in Hofheim zu verbringen. Dagegen setzte er sich zur Wehr, wobei weder er noch die eingesetzten Polizisten verletzt wurden. Gegen den wohnsitzlosen Mann wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er am Nachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bei Verkehrskontrolle erwischt,

Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße, Montag, 11.12.2023, 22:15 Uhr bis 23:30 Uhr

(jn)Polizistinnen und Polizisten der Polizeistation Hofheim haben am Montagabend in Hattersheim eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer gaben den Beamten Anlass für Beanstandungen. Im Rahmen der Kontrolle zwischen 22:15 Uhr und 23:30 Uhr in der Mainzer Landstraße wurden rund 20 Pkw sowie deren 34 Fahrzeuginsassen auch hinsichtlich eines vorangegangenen Alkohol- oder Drogenkonsums überprüft. Neben vier Ordnungswidrigkeiten, u.a. wegen einer mangelhaften Ladungssicherung und eines defekten Abblendlichtes, fiel leider insbesondere ein 19-jähriger Frankfurter auf, der um 23:30 Uhr am Steuer eines Pkw angehalten wurde. Er zeigte mehrere Anzeichen für einen vorausgegangenen Drogenkonsum, weshalb ihm Blut entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Eine Person war zwar leicht alkoholisiert, hatte jedoch einen Wert von unter 0,5 Promille und keine entsprechenden Ausfallerscheinungen gezeigt, sodass die Kontrolle folgenlos blieb.

Mann in Touareg nach Unfallflucht gesucht, Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Sonntag, 10.12.2023, 14:00 Uhr

(jn)Nach einer Unfallflucht am Sonntagmittag in einem Hofheimer Parkhaus sucht die Polizei einen etwa 45-jährigen Mann, der in einem Touareg mit Wiesbadener Kennzeichen unterwegs war und den Unfall verursacht hatte. Um 14:00 Uhr befuhr der Unbekannte mit seinem weißen VW das 1. OG des Parkhauses des Chinon-Centers und streifte einen geparkten BMW im Frontbereich, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro an dem BMW entstand. Auch der VW wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Dennoch flüchtete der als ca. 45 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, dunkelhäutig und stämmig beschriebene Fahrer, der kurze schwarze Haare hatte und mit einem weißen „Hoodie“ mit „NASA“-Aufdruck und einer schwarzen Daunenjacke bekleidet war.

Da er die Unfallstelle unerlaubt verließ, ermittelt die Polizei nun wegen einer Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten oder dem Wiesbadener VW Touareg. Diese werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen.