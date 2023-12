Wiesbaden: Die Polizei-News

Gesellschaft Bürger und Polizei e.V. belobigt Bürgerinnen und Bürger sowie eine Polizeibeamtin für Zivilcourage

Wiesbaden (ots) – (jg)Am 11. Dezember 2023 empfing der Vorsitzende der

Gesellschaft Bürger und Polizei e.V. und Polizeipräsident des Polizeipräsidiums

Westhessen, Felix Paschek, vier Bürgerinnen und Bürger aus dem

Rheingau-Taunus-Kreis sowie Wiesbaden und eine Polizeibeamtin in den

Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Westhessen.

Alle Geehrten, die für ihr vorbildliches Verhalten ausgezeichnet wurden, sind

über sich hinausgewachsen. Sie alle haben ein besonderes Maß an Courage und

Hilfsbereitschaft gezeigt.

Gleich zu Beginn bedankte sich Herr Paschek bei allen anwesenden Personen und

betonte, dass die Polizei immer wieder auf aufmerksame Bürgerinnen und Bürger

zur Unterstützung und deren Mithilfe angewiesen sei.

Nach diesen einleitenden Worten übergab er an Frau Mabelle Steinmacher, welche

zusammen mit ihrem Lebensgefährten Dominik S. einen Enkeltrick vereiteln konnte.

Am Dienstag, den 14.11.2023, wurde eine in Schlangenbad wohnhafte Frau von einem

angeblichen Polizeibeamten angerufen. Mittels der weitverbreiteten Masche des

„Schockanrufes“ berichtete er von der Tochter der Geschädigten, die einen

tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Voller Sorge um ihre enge

Familienangehörige, suchte die Seniorin Wertgegenstände wie Gold, Schmuck und

Bargeld in ihrer Wohnung zusammen und verpackte es in einem Beutel. Diese

ungewöhnliche Kaution übergab sie an einen Abholer. Die 32-jährige Zeugin, die

zufällig im Bereich des Übergabeortes spazieren ging, wurde auf die

ungewöhnliche Situation aufmerksam. Rasch schaltete sie und rief via Telefon

ihren 34-jährigen Lebensgefährten hinzu. An dieser Stelle übergab Frau

Steinmacher das Wort an ihren Lebensgefährten und dieser berichtete umgehend

weiter. Er sagte, dass er sich sofort in sein Auto gesetzt und zur beschriebenen

Örtlichkeit gefahren sei. Dort habe er den Abholer noch im Auto sitzend

antreffen können. „Ich habe nicht lange überlegt, bin sofort zu ihm, habe ihn

festgehalten und auf die Polizei gewartet“ gab Herr S. an. Die kurze Zeit später

eintreffende Polizeistreife konnte den Mann festnehmen und stellte die Beute bei

dem Tatverdächtigen sicher. Im weiteren Ermittlungsverlauf stellte sich die Tat

als vollendeter Trickbetrug heraus und der Mann wurde einem Haftrichter

vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Ein weiterer Vorfall bei dem Zivilcourage gezeigt wurde ereignete sich am

14.06.2023 in Wiesbaden-Delkenheim, als es zu einer Verfolgung von einem mit

zwei Personen besetzten Roller kam. Diese Personen wollten sich der Kontrolle

durch einen Polizeibeamten entziehen und ignorierten die Anhaltesignale des

Funkstreifenwagens. Nachdem die Verfolgung des Rollers in eine Verfolgung zu Fuß

überging, rannten beide Personen in Richtung Karl-Gärtner-Schule. Letztlich ging

die Verfolgung durch ein Gestrüpp auf die Rückseite der Turnhalle der Schule.

Herr Hennig und Herr Obermaier, welche als Hausmeister in der Schule tätig sind,

bekamen die Situation mit und überlegten nicht lange. „Wenn wir schnell genug

sind, kriegen wir sie. Und wir haben sie auch bekommen!“ gab Herr Obermaier an.

Sie stellten sich den beiden Flüchtenden in den Weg. Sie verhinderten dadurch,

dass diese weiter auf das Schulgelände eindringen konnten. Eine Person, der

Sozius, wurde von den beiden Zeugen festgehalten. Anschließend verständigten sie

zwei Wachpolizisten, welche in der benachbarten Jugendverkehrsschule Ihren

Dienst versahen. Der Sozius wurde daraufhin von den Wachpolizisten festgenommen.

Der Fahrer erkannte die für ihn ausweglose Situation und ließ sich von dem

Polizeibeamten festnehmen. Im Nachgang konnten den beiden Personen diverse

Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten angelastet werden. „Solche Zivilcourage

trägt zur Stärkung des Vertrauens zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie der

Polizei maßgeblich bei“ betonte Herr Paschek nach der Schilderung der beiden

Zeugen und bedankte sich nochmal für die Unterstützung.

In einem weiteren Fall ging es um einen medizinischen Notfall bei welchem eine

Kollegin der Polizei umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen einleitete. Die

Polizeibeamtin war am Mittwoch, den 22.11.2023, dienstlich im Stadtgebiet

Wiesbaden, in der dortigen Fußgängerzone eingesetzt. In unmittelbarer Nähe der

Kollegin schrie ein erwachsener Mann zunächst kurz auf, fiel anschließend auf

sein Gesicht und begann zu krampfen. „Ich habe mich in diesem Moment von meiner

originären Aufgabe abziehen lassen und dem Mann umgehend geholfen.“ Durch den

Sturz zog er sich offenbar weitere Verletzungen zu und blutete sowohl aus seiner

Nase, als auch aus dem Mund. Die Kollegin leitete unverzüglich

Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und setzte den Notruf ab. Sie blieb bei dem Verletzten

bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Auch dieses Verhalten würdigte Herr

Paschek und führte weiter aus, dass bei medizinischen Notfällen oft

Berührungsängste im Vordergrund stehen würden. „Aber nicht bei Ihnen“ betonte er

und bedankte sich bei der Kollegin, dass sie in diesem Moment richtig reagiert

habe.

Neben der Aushändigung der Belobigungsurkunden, überreichte Herr Paschek den

Geehrten als zusätzliche Anerkennung sowie zum Dank zwei Geschenke.

17-Jähriger angegriffen und beraubt,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 11.12.2023, 16.35 Uhr,

(pl)Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde am Montagnachmittag auf dem Dach des

Einkaufszentrums am Bahnhofsplatz angegriffen und beraubt. Eine etwa

sechsköpfige Personengruppe soll den Geschädigten gegen 16.35 Uhr angegangen und

im Gesicht verletzt haben. Anschließend habe sich die Gruppe die Umhängetasche

ihres Opfers geschnappt und damit die Flucht ergriffen. Das Haus des

Jugendrechts hat die Ermittlungen zu der Gruppierung aufgenommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 10.12.2023 bis 11.12.2023,

(pl)Zwischen Sonntag und Montag wurden in Wiesbaden ein Handwerkbetrieb, ein

Reihenhaus, eine Wohnung und ein leerstehendes Hotel von Einbrechern

heimgesucht. Der Einbruch in die Firma ereignete sich zwischen Sonntagmittag und

Montagmorgen in der Hüttenstraße in Schierstein. Die Täter begaben sich mit

einem Fahrzeug in den Innenhof des Betriebes, kletterten auf eine Überdachung

und verschafften sich durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt in die

Räumlichkeiten. Anschließend verfrachteten sie mehrere Tonnen Aluminium, zwei

Winkelschleifer sowie Berufsbekleidung zu ihrem Fahrzeug und transportierten das

Diebesgut ab. Am Montagmorgen hebelten Einbrecher zwischen 08.15 Uhr und 08.55

Uhr die Terrassentür eines Reihenhauses in der Greiftraße auf, durchsuchten die

Räumlichkeiten und ergriffen jedoch offensichtlich ohne Beute die Flucht. In

einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße wurde am Montagnachmittag ein Mann

bei einem versuchten Wohnungseinbruch ertappt. Der Täter hatte gegen 14.30 Uhr

zunächst mehrfach geklingelt und sich dann an der Wohnungstür zu schaffen

gemacht. Als die anwesende Bewohnerin an der Tür nachschaute, rannte der

Ertappte davon. Der Unbekannte soll etwa 45-55 Jahre alt sowie ca. 1,70 Meter

groß gewesen sein und dunkle mittellange Haare mit Geheimratsecken sowie dunkle

Augen gehabt haben. Getragen habe er eine dunkle Steppjacke, dunkelblaue Jeans,

dunkle Boots und eine schwarze Umhängetasche. Gegen 19.30 Uhr am Montag ist ein

Duo in ein leerstehendes Hotel in der Aukammallee in Bierstadt eingedrungen,

konnte von den verständigten Polizeikräften jedoch nicht mehr angetroffen

werden. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Nächtliche Fußstreife durch die Innenstadt, Wiesbaden, 12.12.2023, 00.20 Uhr

bis 01.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag führten vier Beamtinnen und Beamte des 1.

Polizeireviers im Bereich der Waffenverbotszone zwischen 00.20 Uhr und 01.05 Uhr

eine Fußstreife durch. Hierbei wurden in der Helenenstraße drei junge Männer

angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen. Einer der Kontrollierten,

ein 21-jähriger Mann, führte ein Messer mit sich. Das Messer wurde

sichergestellt und eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Außerdem wurde im Nahbereich der Personengruppe ein Elektroschocker aufgefunden.

Dieser war keiner Person zuzuordnen und wurde ebenfalls sichergestellt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Fahrzeug überschlägt sich bei Unfall, Idstein,

Bundesstraße 8 und Landesstraße 3023, Montag, 11.12.2023, 21:24 Uhr

(mv)Am Montagabend kam es im Bereich der B8 bei Oberems zu einem Verkehrsunfall

mit zwei leichtverletzten Fahrzeugführern und einem umgekippten PKW. Gegen 21:20

Uhr missachtete ein 48-jähriger Mann aus Glashütten in seinem VW Passat, als er

beabsichtigte von Oberems auf die B8 nach Glashütten zu fahren, die Vorfahrt

eines 46-Jährigen aus Brechen, welcher auf der B8 in Richtung Ems in seinem VW

Caddy unterwegs war. Durch den starken Zusammenprall im Kreuzungsbereich der B8

wurde der Caddy zunächst auf die Seite gekippt und rutschte dann auf dem Dach

noch einige Meter weiter. Die beiden Männer wurden bei dem Unfall leicht

verletzt und konnten nach der Untersuchung in einem Idsteiner Krankenhaus wieder

nach Hause. An den Fahrzeugen entstand nach erster Einschätzung ein Sachschaden

von 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Unfall mit einem Leichtverletzten und hohem Sachschaden, Landesstraße 3035

zwischen Eltville und Kiedrich, Dienstag, 12.12.2023, 06:55 Uhr

(mv)Am Dienstagmorgen kam es auf der Landstraße 3035 zwischen Eltville und

Kiedrich zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, bei dem ein

Unfallbeteiligter leicht verletzt wurde. Gegen 07:00 Uhr befuhr ein 70-jähriger

Rüdesheimer in seinem Ford Transit die Landstraße aus Eltville in Richtung

Kiedrich. Ein entgegenkommender 72-Jähriger aus Schlangenbad, ebenfalls in einem

Ford Transit unterwegs, übersah das Fahrzeug des Rüdesheimers und bog in

Richtung Bundesstraße 42 ab. Bei dem Zusammenstoß auf der Kreuzung wurden beide

Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten in Folge dessen abgeschleppt werden.

Der Mann aus Schlangenbad wurde bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend

zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Der

Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 25.000 Euro.

10-Jähriger blendet Autofahrer mit Laserpointer, Taunusstein-Bleidenstadt,

Feldbergstraße, Montag, 11.12.2023, 17:30 Uhr

(mv)Am Montagabend meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass er aus einem Wohnhaus

mit einem Laserpointer geblendet wurde. Bei dem Nutzer des Laserpointers

handelte es sich wohl um ein Kind. Gegen 17:30 Uhr befuhr ein Taunussteiner mit

seinem Fahrzeug die Feldbergstraße, als er aus einem Fenster eines Wohnhauses

mit einem Laserpointer bestrahlt und teilweise geblendet wurde. Er konnte in dem

Fenster einen Jungen ausmachen, welcher den Laserpointer nutze. Polizeibeamte

der Polizeistation Bad Schwalbach nahmen daraufhin Kontakt mit der Familie auf

und führten ein aufklärendes Gespräch mit dem Jungen und seinen Eltern und

wiesen auf die Gefahren für die Gesundheit und den Straßenverkehr hin. Durch die

Verwendung von Laserpointern können insbesondere für die Augen erhebliche

Gesundheitsgefahren, bis hin zum Verlust des Augenlichts entstehen. Darüber

hinaus kann es durch das Blenden von Autofahrern, Lokführern und Piloten zu

erheblichen Gefahren im Straßen-, Zug- und Luftverkehr kommen. Seit dem 01. Juni

2021 sind in Deutschland lediglich Laserpointer der Klasse 1 erlaubt. Die

meisten käuflichen Produkte, insbesondere mit unklarer Herkunft, erfüllen diese

Vorgaben nicht.

Baum stürzt auf Autobahn – hoher Sachschaden, Autobahn A3 zwischen Idstein

und Niedernhausen, Montag, 11.12.2023, 13:30 Uhr

(mv)Ein umgestürzter Baum sorgte am Montagmittag für Verkehrsbeeinträchtigungen

auf der A3 zwischen Idstein und Niedernhausen. Gegen 13:30 Uhr befuhr ein

23-jähriger Mann aus Bad Honnef die Autobahn in seinem Wohnmobil in Richtung

Frankfurt, als plötzlich ein Baum entwurzelte und auf die Autobahn fiel. Der

Wohnmobilfahrer kollidierte mit dem Baum. Ein 30-jähriger LKW-Fahrer schaffte es

nicht mehr rechtzeitig zu Bremsen und kollidierte ebenfalls mit dem Baum. Die

beiden Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Baum blockierte,

bis er gegen 15:15 Uhr durch die Feuerwehr entfernt werden konnte, die Standspur

und zwei Fahrstreifen der Autobahn. Über die Dauer der Maßnahmen kam es zu teils

erheblichen Rückstau. Eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung erging. Die Schäden

an dem Wohnmobil und dem LKW belaufen sich nach ersten Schätzungen auf ca.

19.000 Euro.