Bergstrasse

Lorsch: Einbrecher bei Tat gestört/Fahndung der Polizei

Lorsch (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die

Kriminalpolizei in Heppenheim die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen. Am Montagabend (11.12.), gegen 18.30 Uhr, verschafften

sich drei Kriminelle gewaltsam Zutritt in das Haus in der Platanenstraße, wo sie

mehrere Räumlichkeiten durchsuchten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge

entwendeten sie eine Armbanduhr. Die ungebetenen Besucher wurden durch den

heimkehrenden Bewohner offenbar bei der Tat gestört und suchten anschließend mit

ihrer Beute in Richtung Lärchenstraße/Kastanienallee das Weite. Die drei

Flüchtigen haben nach Angaben des Geschädigten ein südländisches

Erscheinungsbild, waren dunkel gekleidet und trugen teils Sturmmasken und

Mützen. Zwei der Männer haben einen Bart. Eine sofort eingeleitete Fahndung der

Polizei verlief bislang ergebnislos.

Wer hat verdächtige Personen bemerkt? Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22

unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Heppenheim: Zwei Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Am Montag (04.12.) wurden der Polizei zwei Einbrüche in

Wohnhäuser gemeldet.

Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 17.40

und 21.15 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Kreuzberger Straße. Die Einbrecher

erbeuteten Geld. Zudem gelangten Kriminelle durch ein Fenster in ein Haus „Am

Schulacker“ in Erbach. Hier flüchteten die ungebetenen Besucher ohne Beute. Die

Tat wurde zwar auch am Montag bemerkt, die Tatbegehung kann aber schon einige

Tage zurückliegen.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an

die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer

06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt: Raubüberfall in der Bleichstraße – Kriminalpolizei sucht Zeugen

In den frühen Morgenstunden des Samstags (09.12.) ereignete sich ein Raubüberfall in der Bleichstraße. Gegen 5.40 Uhr wurde eine Frau von hinten von einem unbekannten Täter angegriffen, der ihr die Handtasche entriss. Während des Überfalls führte der Täter sichtbar ein Messer mit sich. Der Täter entwendete 600 Euro und persönliche Dokumente. Trotz der gewaltsamen Auseinandersetzung erlitt die Dame gemäß eigenen Angaben keine Verletzungen.

Laut Aussage der Geschädigten war er etwa 1,70 Meter groß mit normaler Statur, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpulli. Anschließend flüchtete er von der Bleichstraße/Kasinostraße in Richtung der Rheinstraße .

Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des des Verdachts des schweren Raubes aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bleichstraße zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: Mehrere Diebstähle auf Baustellen / Polizei prüft Tatzusammenhang

Babenhausen (ots) – Zwischen Donnerstag (07.12.) um 14 Uhr und Montag (11.12.)

um 7 Uhr drangen unbekannte Täter in zwei geschlossene Rohbauten im Baugebiet

„ehemalige US-Kaserne“ ein, in den Straßen „In den Kaisergärten“ und „Bei den

Wildpferden“. Die Täter entwendeten aus den Rohbauten Innenwandfarbe,

Klebebandrollen, eine Spritzputzmaschine der Marke Strobl sowie Akku-Werkzeuge,

darunter Bohrmaschinen von Bosch. Die Täter konnten anschließend unbeobachtet

flüchten. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 41 bei der Polizeistation in Dieburg hat die Ermittlungen wegen

des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen. Ein

möglicher Tatzusammenhang wird derzeit geprüft.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der

Telefonnummer 06071/9656-0 entgegen.

Weiterstadt: Zigarettenautomat aufgebrochen / Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots) – In der Nacht auf Dienstag (12.12.) hebelten bislang

unbekannte Kriminelle gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Lagerstraße

auf. Aktuellen Ermittlungen zufolge entwendeten sie eine Geldkassette aus dem

Automaten mit einer bislang unbekannten Menge Bargeld und flüchteten unbemerkt.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 42) in Darmstadt unter der

Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Ober-Ramstadt: Einbruch in Lagerhalle / Diebe entwenden Reifen

Ober-Ramstadt (ots) – Zwischen Samstag (09.12.) gegen 18 Uhr und Montag (11.12.)

um 8 Uhr gelangten unbekannte Täter auf das Gelände einer Lagerhalle in der

Röhrstraße. Die Täter schlugen auf der Rückseite des Objekts ein Fenster ein und

konnten dadurch in das Innere der Halle eindringen. Anschließend transportierten

sie mehrere Reifen nach außen und verluden diese in ihr Fahrzeug. Es ist ein

Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Nach der Tat entfernten sich die

Täter in unbekannte Richtung. Nähere Angaben zu dem Fluchtfahrzeug liegen

derzeit ebenfalls nicht vor.

Die Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des

besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise von

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib

der gestohlenen Reifen machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das

Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Erzhausen: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus / Polizei sucht Zeugen

Erzhausen (ots) – In der Langener Straße drangen zwischen Sonntag (10.12.) um 8

Uhr und Montag (11.12.) um 8 Uhr unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Sie

verschafften sich Zutritt zu einem derzeit leerstehenden Einfamilienhaus, indem

sie das Küchenfenster aufhebelten. Nach dem Eindringen durchsuchten die Täter

das gesamte Haus. Inwiefern Gegenstände entwendet wurden, ist noch nicht

abschließend bekannt.

Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nehmen die

Ermittler unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Gross-Gerau

Stockstadt: Nach Einbruch in Bürocontainer/Zeugen gesucht

Ein Bürocontainer auf dem Gelände einer Firma im Odenwaldring rückte in der Zeit zwischen Freitagabend (08.12.) und Montagmorgen (11.12.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge machten sich die Unbekannten an dem Container zu schaffen und durchsuchten den Innenraum. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie einen Laptop und suchten im Anschluss das Weite.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei in Gernsheim nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegen.

Gernsheim: Firmengelände im Visier von Kupferdieben/Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei in Gernsheim ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter, die zwischen Freitagnachmittag (08.12.) und Sonntagmorgen (10.12.) mehrere Kupferkabel von einem Firmengelände in der Mainzer Straße entwendet haben. Die Diebe verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen gewaltsam durch einen Zaun Zutritt zu dem Gelände zerschnitten die auf Kabeltrommeln aufgerollten Kabel. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute unbemerkt. Nach momentanem Ermittlungsstand verursachten die Kriminellen einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Kupferkabel werden von den Ermittlern unter der Telefonnummer 06258/9343-0 entgegengenommen.

Nauheim: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Die Alarmanlage eines Lokals vereitelte die Pläne von Einbrechern in der Waldstraße. In der Nacht zum Dienstag (12.12.), gegen 3.50 Uhr, gelangten bislang unbekannte Kriminelle zunächst gewaltsam durch eine zuvor zerstörte Scheibe in die Bar und lösten hierbei die Alarmanlage aus. Die ungebetenen Gäste traten daraufhin überhastet den Rückzug an. Es entstand allerdings ein Schaden von rund 2500 Euro. Gestohlen wurde vermutlich nichts.

Nach den Einbrechern fahndet nun die Polizei in Groß-Gerau und bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06152/1750.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Michelstadt (ots) – Am Dienstag (12.12.) gegen 10:30 Uhr ereignete sich auf der

Bundesstraße 47 zwischen Rehbach und Spreng ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand befuhr ein 34-jähriger Odenwälder die B47 in Fahrtrichtung

Spreng, als dieser nach einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw

verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort überschlug sich das Fahrzeug

mehrfach, bis dieses seitlich mit einem Baum kollidierte und zum Stillstand kam.

Nach technisch aufwendigen Rettungsmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr

Michelstadt wurde der Fahrzeugführer schwerverletzt in ein umliegendes

Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 5.000 EUR

geschätzt. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B47 für etwa zwei

Stunden vollgesperrt werden. Neben zwei Streifen der PSt. Erbach waren drei

Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Freiwillige Feuerwehren der Stadt

Michelstadt und Brombachtal sowie die Straßenmeisterei Bad König im Einsatz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden

gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) telefonisch in

Verbindung zu setzen.

Erbach: Einbruch in Getränkemarkt

Die Räume eines Getränkemarkts am Stockheimer Ring in Dorf-Erbach gerieten in der Zeit zwischen Samstagabend (09.12.) und Montagmorgen (11.12.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt in das Gebäude und entwendeten dort anschließend Bargeld.

Hinweise bitte an die Kripo in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.