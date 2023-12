Widerstand mit Taser-Einsatz

Germersheim (ots) – Nach vorausgegangener Bedrohung in einer Wohnung wurde am 11.12.2023 ein 34-Jähriger durch Polizeikräfte in der Josef-Probst-Straße kontrolliert. Dort wurde er zuvor von Passanten gemeldet, weil er oberkörperfrei unterwegs war. Der Tatverdächtige zeigte sich sofort aggressiv und reagierte auf keinerlei Anweisungen der Polizisten, sodass er fixiert werden musste.

Hiergegen setzte er sich derart zur Wehr, dass das Distanzelektroimpulsgerät (sogenannter Taser) eingesetzt werden musste. Bei der Widerstandshandlung wurden die eingesetzten Beamten leicht verletzt. Es besteht der Verdacht, dass der Mann zum Tatzeitpunkt unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand.

Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da er sich auch im weiteren Verlauf aggressiv verhielt, verbrachte er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Mann schlägt seine Frau

Wörth (ots) – Weil ein 52-jähriger Mann aus Wörth am 11.12.23 gegen 11:45 Uhr mehrfach auf der Straße seine Frau schlug, informierten Zeugen die Polizei. Bei Eintreffen der Polizei war das Paar schon wieder in ihrer Wohnung. Das Ehepaar vertrug sich bereits wieder. Dennoch wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den Mann eingeleitet.

Brand in einem Wörther Hochhaus

Wörth (ots) – Am 08.12.23 kam es in der Wohnung eines Hochhauses in der Dorschbergstraße in Wörth zum Schmorbrand in einem Stromverteilerkasten, wobei eine vierköpfige Familie eine leichte Rauchgasvergiftung erlitt. Ursächlich hierfür dürfte auslaufendes Wasser einer Waschmaschine aus einer Wohnung in den oberen Stockwerken gewesen sein.

Am Abend des darauffolgenden Tages kam es in einer anderen Wohnung des Hochhauses zu einem gleichgelagerten Fall. Auch hier kam es zum Schmorbrand eines Stromverteilerkastens, wobei der 64-jährige Bewohner mit einer leichten Rauchgasintoxikation ärztlich behandelt werden musste.

Ob das zweite Brandereignis ebenfalls auf das auslaufende Wasser der Waschmaschine zurückzuführen ist, soll ein Sachverständiger klären, welcher auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau mit der Erforschung der Brandursache beauftragt wurde. Eine stationäre Behandlung der Geschädigten war nicht von Nöten.

Schlangenlinien unter Drogeneinfluss

A 61/Zotzenheim (ots) – Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 11.12.2023 gegen 20.05 Uhr einen PKW, der auf der A 61 in Schlangenlinien geführt würde. Dabei sei dieser mehrfach den Schutzplanken bedrohlich nahegekommen. Eine Streife der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim konnte das Auto aufnehmen und auf dem Parkplatz Steingewann bei Zotzenheim kontrollieren.

Dabei wurden bei dem 22-jährigen Fahrer des Wagens deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Da der 22-jährige offenbar nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen, wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde gleich einbehalten. Dem 22-Jährigen wurde zudem auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Einbrecher klettert auf Balkon

Kandel (ots) – Im Zeitraum vom 07.12.23 bis 11.12.23 kletterte ein unbekannter Täter in Kandel in der Schubertstraße auf den Balkon eines Einfamilienhauses und versuchte dort die Terrassentür aufzuhebeln. Weil diese allerdings verstärkt war, gelang es dem Täter nicht, in das Haus einzudringen.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.