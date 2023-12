Brand in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache brach am Montagmorgen (11.12.2023, 9:30 Uhr) in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lagerhausstraße ein Feuer aus. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Durch das Feuer wurden Möbel leicht beschädigt.

Der Gesamtsachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Raub auf 49-Jährige – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 11.12.2023 gegen 19:15 Uhr, war eine 49-jährige Radfahrerin auf der Hannelore-Kohl-Promenade unterwegs. Im Bereich des dortigen Spielplatzes an der Inselbastei stieg sie kurzzeitig von ihrem Rad ab. In diesem Moment kam ihr ein Unbekannter Mann entgegen, welcher sie zunächst um 10 Euro bat. Als die Frau verneinte, griff der Mann nach dem in ihrer Gesäßtasche befindlichen Geldbeutel.

Die 49-Jährige stieß den Mann von sich weg, woraufhin dieser ihr mehrfach ins Gesicht schlug. Die Frau stürzte und der Unbekannte flüchtete ohne Beute in Richtung Schneckennudelbrücke. Die 49-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Täterbeschreibung:

Der Täter wurde als circa 20-30 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß beschrieben. Er trug schwarze kurze Haare, einen Vollbart und eine schwarze Jacke und sprach deutsch mit einem arabischen oder türkischen Akzent.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität des Täters geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Bar – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Montag (11.12.2023) stiegen Unbekannte in eine Bar in der Bahnhofstraße ein und brachen einen Spielautomaten auf. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich der Bahnhofstraße Ecke Maxstraße verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt – Unfallbeteiligte flüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 11.12.2023, stürzte eine 20-jährige E-Scooter-Fahrerin gegen 9 Uhr auf der Brücke der Sternstraße/K3 (Überführung über Prälat-Caire-Straße). Die 20-Jährige musste einer Fahrradfahrerin ausweichen, die ihr auf der Brücke entgegenkam. Die Fahrradfahrerin fragte zwar kurz, wie es der 20-Jährigen gehe, fuhr dann aber von der Unfallstelle in Richtung Froschlache weg, ohne ihren Namen anzugeben.

Die E-Scooter-Fahrerin verletzte sich durch den Sturz leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die flüchtige Fahrradfahrerin wird wie folgt beschrieben:

weiblich, braune schulterlange Haare, 40-50 Jahre alt, bekleidet mit einer blauen Jacke, trug einen Fahrradhelm mit „BASF“-Aufschrift und eine Brille. Sie fuhr mit einem Damenrad mit tiefem Einstieg.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu der Fahrradfahrerin geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am Montagvormittag (11.12.2023) kontrollierten Polizeikräfte einen 29-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Wormser Straße. Die Beamten konnten bei dem Fahrer Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung feststellen. Der 29-Jährige räumte auch ein vor zwei Tagen Marihuana geraucht zu haben.

Ihm wurde in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen. E-Scooter sind gerade in Städten ein beliebtes Fortbewegungsmittel.

Mofa entwendet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen Montagnacht (11.12.2023), 01:00 Uhr und Montagabend, 19:00 Uhr, entwendeten Unbekannte ein auf dem Bürgersteig der Mundenheimer Straße Höhe Saarlandstraße abgestelltes Mofa im Wert von ca 500 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Freitagnachmittag (08.12.2023) und Montagmorgen (11.12.2023) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der August-Heller-Straße abgestellten Ford Transit.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag (11.12.2023) wurde zwischen 14 Uhr und 16 Uhr ein Auto auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Bgm.-Fries-Straße beschädigt. Das Auto war zu der Zeit dort geparkt. Vermutlich fuhr ein unbekannter Verursacher beim Ein- oder Ausparken gegen das Auto und beschädigte es an der Front.

An dem geparkten Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Pension

Ludwigshafen (ots) – Am Montag (11.12.2023) in der Zeit von 6:30-18:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Zimmer in einer Pension in der Luitpoldstraße ein. Aus dem Zimmer wurden eine Powerbank und rund 150 Euro Bargeld gestohlen.

Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Luitpoldstraße gesehen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Über Verkehrsinsel gefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 11.12.2023 gegen 09:15 Uhr, fuhr ein Auto in der Industriestraße (Einmündung Pettenkoferstraße) über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Straßenschild. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um ein graues Auto gehandelt haben.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zum Verursacher geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .