Polizei kontrolliert junge Fahrradfahrer

Schifferstadt (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am vergangenen Montag im Bereich der Grundschule Süd in der Jägerstraße Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf Verkehrssicherheit durch. Ziel der Kontrollen war es, Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg hinsichtlich der Beleuchtung an ihren Fahrrädern zu sensibilisieren.

In einer halben Stunde konnten 6 Schulkinder festgestellt werden, die trotz Dunkelheit ohne Licht am Fahrrad bzw. ohne dieses Einzuschalten zur Schule fuhren. Mit diesen, aber auch mit anderen Schülern wurden entsprechende verkehrserzieherische Gespräche vor Ort geführt.

Sachbeschädigung an einem LKW mit der Folge von auslaufendem Treibstoff

Römerberg (ots) – In der Zeit von Sonntag, 10:30 Uhr auf Montag, 07:20 Uhr beschädigten unbekannte Täter den Treibstofftank eines LKW in der Straße In den Rauhweiden. Am Tank des Fahrzeugs wurde ein Stopfen eingedrückt, wodurch der Inhalt in Form von Diesel, in nicht unerheblicher Menge auslief und die Straße verschmutzte. Die Feuerwehr sicherte die Straße vor einem weiteren Eindringen der Betriebsstoffe, eine Fachfirma reinigten die Straße von dem Treibstoff.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Wer hat im genannten Zeitraum In den Rauhweiden verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Diebstähle aus Fahrzeugen

Mutterstadt/Limburgerhof (ots) – In der Nacht vom 08. auf den 09.12.2023 kam es, sowohl in Mutterstadt, als auch in Limburgerhof, zu Diebstählen aus Fahrzeugen von hochwertigen Baumaschinen im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro.

Hierzu zerstörten die bislang unbekannten Täter in Mutterstadt, an der Fohlenweide, die Heckscheibe eines Fahrzeuges, in Limburgerhof hebelten sie die Kofferraumtüren des, in der Königsberger Straße geparkten, Fahrzeuges auf. An den Fahrzeugen wurde jeweils eine Spurensuche durchgeführt.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel: 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Kellerbrand

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Montag gegen 18:00 Uhr, kam es zu einem Kellerbrand eines Wohngebäudes in Bobenheim-Roxheim. Vor Ort konnte der Brand durch die eingesetzte Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und so größere Schäden verhindert werden. Die beiden Bewohner des Anwesens blieben unverletzt und wurden im Anschluss bei Familienangehörigen untergebracht. Die Nachlöscharbeiten wurden zwischenzeitlich durch die Feuerwehr beendet.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 EUR. Zur Brandursache können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.

Massiver Kellerbrand

Bobenheim-Roxheim (ots) Die Einsatzmaßnahmen der eingesetzten Feuerwehren konnten gegen 23:00 Uhr beendet werden. Teile der Brandlast im Keller wurden ins Freie verbracht, die Nachlöscharbeiten im Keller beendet, das Haus intensiv belüftet und eine Abschlusskontrolle mit der Wärmebildkamera im Brandbereich durchgeführt.

Seitens der Stadtwerke Frankenthal wurde das Brandobjekt von der Strom-, Wasser- und Gaszufuhr getrennt. Das THW Frankenthal sichert das Haus aktuell zur Spuren- und Eigentumssicherung durch Verschalen der Türen und Fenster.

Die beiden betroffenen Bewohner, welche den Brandausbruch bemerkten und sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, wurden durch den Rettungsdienst untersucht, verblieben aber vor Ort und kommen vorübergehend bei Nachbarn unter, da das Haus derzeit nicht bewohnbar ist. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und Brandursache hat der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Rheinpfalz aufgenommen.

ERSTMELDUNG – Massiver Kellerbrand in Bobenheim-Roxheim (20:20 Uhr)

Am 11.12.2023, wurde die Feuerwehr Bobenheim Roxheim um 18:15 Uhr zu einem Kellerbrand in die Rostocker Straße alarmiert. Bei der Alarmierung war noch unklar, ob sich noch Personen im Gebäude befinden. Vor Ort konnte durch die ersten Kräfte eine massive Rauchentwicklung aus dem Keller des Einfamilienhauses festgestellt werden.

Die ersten Löschmaßnahmen mussten durch die Trupps unter schwerem Atemschutz wegen der enormen Hitzeentwicklung immer wieder unterbrochen werden. Nach schaffen mehrerer Abluftöffnungen konnte das Feuer soweit unter Kontrolle gebracht werden. Auf Grund der erhöhten Brandlast im Kellerbereich gibt es derzeit noch mehrere Glutnester.

Die Nachlöscharbeiten werden sich vermutlich noch bis in die späten Abendstunden ziehen. Die noch durchzuführenden Arbeiten im Keller müssen ebenfalls unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden, sodass weitere Kräfte im Rahmen der Nachbarschaftshilfe aus der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim und der Feuerwehr Frankenthal hinzugezogen wurden.