Landau: Die Polizei-News

Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots) – Am 11.12.2023 wurde gegen 12 Uhr ein 24-jähriger Ford-Fahrer im Nordring in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtauglichkeit konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC und Amphetamin.

Auf der Dienststelle wurde dem Ford-Fahrer eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Bei Unfall verletzt I

Landau (ots) – Am 11.12.2023 befuhr eine 53-jährige VW-Fahrerin gegen 18:40 Uhr die Paul-von-Denis-Straße in Landau in Richtung Hauptbahnhof. An der Kreuzung zur Queichheimer Brücke musste sie verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte eine folgende 23-jährige Fiat-Fahrerin zu spät und fuhr auf die VW-Fahrerin auf.

Die 53-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Die Gesamtschadenhöhe beträgt circa 3.000. Die 23-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Unfallflucht im Horstring – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am 11.12.2023 stellte ein 29-Jähriger seinen Wohnwagen der Marke Hymer gegen 12 Uhr im Horstring in Landau ab. Als er gegen 14 Uhr zu seinem Wohnwagen zurückkam, musste er einen frischen Schaden im Bereich des linken Hecks feststellen. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete hierbei, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.