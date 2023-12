Bei Unfall verletzt

Rohrbach (ots) – Am 11.12.2023 befuhr gegen 22 Uhr eine 22-jährige Audi-Fahrerin die L493 von Rohrbach kommend in Richtung Auffahrt zur A65. Während der Fahrt sei ihr ein Gegenstand in den Fußraum des Beifahrersitzes gefallen. Diesen wollte sie aufheben und wurde hierdurch abgelenkt.

Infolge der Ablenkung fuhr sie auf eine Mittelinsel auf und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Hierdurch wurde sie leicht verletzt. Der PKW Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 3.000 Euro.

Geschwindigkeitskontrolle

Roschbach (ots) – 24 Autofahrer missachteten gestern Vormittag auf der L 516 die 70 km/h-Beschränkung und mussten gebührenpflichtig verwarnt werden. Die Polizei weist daraufhin, dass überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Ein Autofahrer musste 100 Euro bezahlen, weil er während der Fahrt mit seinem Smartphone telefonierte.

PKW-Aufbruch

Edenkoben (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag (10.12.2023) auf Montag (11.12.2023) in der Straße In der Halde ein Fenster eines in einem Carport abgestellten Pkw auf unbekannte Art und Weise aufgehebelt und aus dem Fahrzeug ein Navi sowie diverse Papiere entwendet. Der Gesamtschaden beträgt über 200 Euro. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Missachtung des STOP-Schildes

Edenkoben K6/A65 (ots) – Zu Verkehrsunfällen mit teilweise verletzten Fahrern kommt es häufig an der Autobahnausfahrt A65/AS Edenkoben zur K6, weil das dortige STOP-Schild missachtet wird. Aus diesem Grund wurden gestern (11.12.2023) zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr bei einer Verkehrsüberwachung 12 Autofahrer mit einem Verwarnungsgeld sanktioniert, weil sie ohne anzuhalten auf die K 6 auffuhren. S

STOP-Schilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.

Tageswohnungseinbruch

Oberhausen (ots) – Am Samstag 09.12.2023, in der Zeit von 18.30-22.30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Oberdorfstraße in Oberhausen ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per

E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Verkehrskontrolle

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, am Montag, 11.12.2023, in der Zeit von 15.20 bis 16.50 Uhr, in der Weinstraße (im Bereich des Kindergartens), fuhren 20 Verkehrsteilnehmer schneller als die erlaubten 30 Km/h. Der Schnellste wurde mit 52 Km/h gemessen. Aufgrund Mängel am Fahrzeug oder nicht mitgeführten Dokumenten mussten 10 Mängelberichte ausgestellt werden.