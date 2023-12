27-Jährige schlägt, tritt und beißt

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Randaliererin ist die Polizei am Montagvormittag zu einer Einrichtung in der Logenstraße gerufen worden. Gegen die 27-Jährige wird jetzt wegen Körperverletzung, Widerstands sowie eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte strafrechtlich ermittelt.

Die Frau war am späten Vormittag aus noch unbekannten Gründen „ausgetickt“, hatte angefangen, in der Einrichtung zu randalieren und laut herumzuschreien. Als sie von Mitarbeitern daraufhin aufgefordert wurde, dies zu unterlassen, wurde die 27-Jährige aggressiv. Sie ging auf eine Mitarbeiterin los und versuchte, diese zu schlagen, was jedoch mit Hilfe weiterer Mitarbeiter verhindert werden konnte. Allerdings richtete die Frau dann ihre Aggressionen gegen die Personen, die zu Hilfe gekommen waren – einem Mann fügte sie dabei eine blutende Bisswunde zu.

Als die alarmierte Polizeistreife wenig später vor Ort eintraf und die Randaliererin des Hauses verweisen wollte, zeigte sich die Frau auch den Beamten gegenüber zunehmend aggressiv. In der Folge kam es zu einem tätlichen Angriff auf die eingesetzten Kräfte durch Tritte, Schläge sowie Beißversuche der 27-Jährigen. Die Frau wurde deshalb zu Boden gebracht und gefesselt.

Und weil sie sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und nicht zu beruhigen war, wurde die 27-Jährige schließlich zu einer Fachklinik gebracht und über die Ordnungsbehörde die Einweisung veranlasst. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Rauchentwicklung in einer Wohnung

Kaiserslautern (ots) – Eine Anwohnerin meldete am Montag gegen 14.20 Uhr einen Brand in einer Wohnung in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Lediglich die Wohnung selbst, als auch der Flur waren mit Rauch gefüllt. Ein Brand lag nicht vor, eine Evakuierung der insgesamt 289 gemeldeten Personen war nicht erforderlich.

Ausschließlich die betroffene Etage wurde von der Feuerwehr geräumt. Ursache für die starke Rauchentwicklung war ein Wasserkocher, welcher auf dem eingeschalteten Herd zurückgelassen wurde. Der verantwortliche Mieter war zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte nicht in der Wohnung.

Nach einer Lüftung des Flures konnte das Stockwerk wieder von den Bewohnern betreten

werden. Personen wurden nicht verletzt. |cla

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Kaiserslautern (ots) – Ein Anrufer teilte am Montagabend der Polizei mit, dass seit über 2 Stunden ein Mann in einem parkenden Auto sitze. Der Zeuge vermutete, dass unbewohnte Anwesen ausbaldowert werden. Als die eingesetzte Polizeistreife den 21-Jährigen in seinem Fahrzeug antraf, trank er aus einer Weinflasche.

Er berichtete den Beamten, dass er im Wagen lange mit einem Familienangehörigen telefoniert habe. Nach einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest stellten die Polizisten vorsorglich den Führerschein und Fahrzeugschlüssel des 21-Jährigen sicher, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern. |cla

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots) – Auf einem Parkdeck in der Kaiserslauterer Innenstadt kam es am Montag, zwischen 11 und 14 Uhr, zu einer Sachbeschädigung eines Mercedes. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen kreisrunden Schaden in der Windschutzscheibe fest. Augenscheinlich dürfte ein Steinschlag ausscheiden. Die Polizei geht aktuell von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzung der Beamten auf ca. 1.000 Euro.

Es liegen aktuell keine Täterhinweise vor, weshalb die Polizei Zeugen sucht, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben könnten. Hinweise zu dem Vorfall nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Zu wenig Seitenabstand – Passantin verletzt

Kaiserslautern (ots) – Offenbar nicht genügend Seitenabstand hat ein Autofahrer am Montagnachmittag in der Kantstraße gehalten. Als der Unbekannte gegen 16.20 Uhr in Richtung Hegelstraße fuhr, touchierte er im Vorbeifahren mit seinem Außenspiegel eine Frau, die gerade am Straßenrand neben ihrem geparkten Pkw stand. Die 64-Jährige wurde von dem Außenspiegel im Rückenbereich getroffen und verletzt.

Der verantwortliche Autofahrer hielt jedoch nicht an, sondern fuhr einfach weiter. Über das Fahrzeug konnte die 64-Jährige lediglich sagen, dass es sich um einer neueres VW-Modell gehandelt habe. Näheres ist nicht bekannt.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Kantstraße unterwegs waren und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und/oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots) – Am Montag wurde der Polizei gegen 22.40 Uhr eine schlafende Person in einem Erotik-Store gemeldet. Mehrmalige Versuche den Schlafenden aufzuwecken und ihn aus dem Etablissement zu bitten, scheiterten zunächst. In einer weiteren Kabine entdeckten die Polizeibeamten einen zweiten schlafenden Besucher, der allerdings direkt erwachte.

Bei ihm fanden die Ordnungshüter eine grünliche Substanz. Vermutlich handelte es sich um Marihuana. Die Einsatzkräfte stellten das mutmaßliche Rauschgift sicher. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz gegen den 31-Jährigen dauern an. |cla

Kreis Kaiserslautern

Beim Anfahren Auto übersehen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In der Konrad-Adenauer-Straße hat es am Montagnachmittag gekracht. Gegen 15.15 Uhr kamen sich hier zwei Pkw sozusagen „in die Quere“. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Nach den bisherigen Ermittlungen kam es zu dem Unfall, als ein 58-jähriger Autofahrer mit seinem VW Caddy einen Parkplatz verlassen und sich in den fließenden Verkehr einreihen wollte.

Dabei übersah der Mann offenbar einen von links herannahenden BMW X3 und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der 40-jährige BMW-Fahrer klagte zwar nach dem Zusammenstoß über Kopfschmerzen. Er lehnte jedoch die Verständigung des Rettungsdienstes ab. |cri

Trunkenheit im Verkehr

Kollweiler (ots) – Über den Notruf wurde am Sonntagabend ein Fahrzeug gemeldet, welches von Schwedelbach nach Kollweiler mit einer auffälligen Fahrweise unterwegs war. Das Fahrzeug sowie die Halterin und deren Ehemann konnten durch eine Streife an der Halteranschrift in Kollweiler angetroffen werden.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die 43-Jährige den Wagen lenkte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von 1,85 Promille. Sie gab an, dass sie bereits eine Stunde zuvor zu Hause gewesen sei. Eine Blutprobe soll nun Aufschluss über die Alkoholkonzentration zum Zeitpunkt der Fahrt geben. Die Ermittlungen dauern an. |cla

Hauswand und Laterne beschädigt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einen Schaden von mehreren hundert Euro haben unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Rosenhofstraße angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150.

Am Montagmorgen meldete eine Zeugin, dass sowohl die Hausfassade des Anwesens Nummer 12 als auch die davor stehende Straßenlaterne beschädigt wurden. Unbekannte hatten offenbar gegen den Laternenpfosten getreten. Dadurch fiel die Kappe der Lampe herunter. Außerdem traten sie auch gegen die Hauswand, so dass vom Putz der Fassade ein Teil abbrach.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend 18.10 Uhr und Montagmorgen 08.30 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. |cri

Mann droht mit Messer – Jugendlicher revanchiert sich mittels Reizstoff

Mettenheim (ots) – Am Nachmittag des 11.12.2023 kam es in der S6 von Mainz nach Worms zu einer verbalen Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Ein 63-jähriger Deutscher und eine Gruppe von Jugendlichen gerieten hierbei aneinander. Im Verlauf der Streitigkeiten zog der 63-Jährige ein Messer und bedrohte damit die Personen.

Die Jugendlichen flüchteten daraufhin in einen anderen Teil des Zuges. Während des Halts am Bahnhof Mettenheim revanchierte sich mutmaßlich einer der Jugendlichen, er ging zurück zu dem Mann und sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Die Gruppe der Jugendlichen verließ den Zug und entfernte sich aus dem Bahnhof.

Die Notfallleitstelle informierte die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz über den Vorfall. Vor Ort konnte durch die Polizisten nur noch der 63-jährige Mann angetroffen werden, der durch den Sprühangriff starke Augenreizungen erlitt. Eine Fahndung nach den Jugendlichen verlief negativ.

Das Messer des Mannes wurde beschlagnahmt und er wurde nach der Versorgung durch den Rettungsdienst sowie Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Weitere Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt. Gegen den 63-jährigen Deutschen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Des Weiteren wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den unbekannten jugendlichen Täter eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern