Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

Mannheim (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 31-Jährigen erlassen. Der Tatverdächtige steht im Verdacht, seit Anfang Dezember dieses Jahres in Mannheim und Umgebung einen

schwunghaften Handel mit Ecstasy, Marihuana und weiteren unerlaubten Substanzen

in nicht geringer Menge betrieben zu haben.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei Heidelberg konnte der dringend tatverdächtige Mann am 09.12.2023 in seiner Wohnung im Stadtteil Neckarstadt festgenommen werden. Im Rahmen der Festnahme konnten bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann über 1400 Ecstasy Tabletten sowie 20 Gramm Ecstasy-Pulver, 80 Gramm Amphetamin, 50 Gramm Marihuana, 100 Gramm Metamphetamin sowie weitere Gegenstände, welche auf einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten, vorgefunden werden.

Nach der vorläufigen Festnahme wurde gegen den Tatverdächtigen aufgrund bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehl erlassen. Nach Vorführung beim Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim wurde der Haftbefehl eröffnet. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.

An Haltestelle körperlich angegangen und erpresst – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein 29-jähriger saß am Montag um 22:10 Uhr in der Relaisstraße in einem Glashäuschen an der dortigen Haltestelle Bahnhof Rheinau, als eine bislang unbekannte Person in dieses einbog und unvermittelt mit einemTeleskopschlagstock auf den 29-Jährigen einschlug. Dieser wehrte den Schlag mit seinem Unterarm ab und verletzte sich hierbei schwer.

Während des Angriffs kam eine bislang unbekannte Frau hinzu und forderte den 29-Jährigen auf, sein Mobiltelefon und seinen Geldbeutel auszuhändigen. Um dieser Aufforderung Nachdruck zu verleihen, schlug der Täter abermals auf den 29-Jährigen ein. Weil sich der Mann wehrte und lautstark nach Hilfe rief, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten in Richtung Feuerwache. Während der Tat soll sich ein weiterer Unbekannter vor dem Glashäuschen befunden haben.

Nachdem die Täter und die Täterin geflüchtet sind, alarmierte der Mann die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Unbekannten verlief erfolglos. Der 29-Jährige wurde nach erster medizinischer Versorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Über die Täterin ist lediglich bekannt, dass die Frau circa 165 cm groß war, mit womöglich dunklen Haare und vermutlich eine osteuropäische Sprache oder mit osteuropäischem Akzent sprach. Die zwei Täter sollen dunkel gekleidet gewesen sein, wobei einer etwas dicklicher gewesen sein soll.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Haftbefehl am Hauptbahnhof Mannheim vollstreckt

Mannheim (ots) – Eine mit Haftbefehl gesuchte Frau ist von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim festgenommen worden. Am Montagnacht (11. Dezember 2023) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei die deutsche Staatsangehörige im Mannheimer Hauptbahnhof.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen sie ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Aufgrund eines tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte wurde die Frau von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht. Da die 42-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde sie zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Zigarettenautomat in Feudenheim aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – An einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Freitagfrüh und Samstagnacht brach unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Richard-Lenel-Straße auf. Neben dem Geld entnahm die Täterschaft auch die Tabakprodukte. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen 3-stelligen Betrag, wohingegen die Reparaturkosten bei fast 3.000 Euro liegen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Mannheim-Feudenheim unter Tel: 0621-79984-0.

PKW-Aufbrüche in Seckenheim – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Zu drei Pkw-Aufbrüchen bzw. Versuchen, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 17:30-11:15 Uhr. Zunächst schlug eine unbekannte Täterschaft in der Zähringer Straße zu. Hier wurde die vordere rechte Scheibe eines Toyota eingeschlagen, entwendet wurde allerdings nichts.

Im Baiersbronner Winkel wurde die Mittelkonsole eines BMW durchwühlt, auch hier wurde jedoch nichts entwendet. Wie die unbekannte Täterschaft in das Fahrzeuginnere kam, ist ebenfalls nicht bekannt.

In der Acherner Straße wurde die hintere, kleine Fensterscheibe eines Mercedes eingeschlagen. Hier wurde im Fahrzeug eine kleine Menge an Münzgeld entwendet.

In allen Fällen hat der Polizeiposten Mannheim-Seckenheim die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern bzw. zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/48971 zu melden.

Einbruch in Kleingartenanlage in Neckarau – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – An einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 15 Uhr am Sonntag und 08:30 Uhr am Montag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Kleingartenanlage im Aufeldweg ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte die Täterschaft durch das Aufhebeln eines Gartentors in einen Kleingarten. Dort brach sie in eine Hütte auf, durchwühlte das Innere, nahm aber nichts mit.

An einem ebenfalls auf dem Gelände befindlichen Bauwagens wurde eine Scheibe eingeschlagen, drangen aber nicht in den Wagen ein. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim- Neckarau unter der Tel: 0621-83397-0 zu melden.

30-Jähriger führt bei Kontrolle Betäubungsmittel mit sich

Mannheim (ots) – Am Montagabend gegen 23:10 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann durch Beamte der Bundespolizei im Bereich des Mannheimer Hauptbahnhofes kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten diese bei ihm 12,26 g Heroin und 0,4 g Amphetamin feststellen.

Die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bereits im Oktober wurde der Tatverdächtige am Frankfurter Flughafen durch die Bundespolizei kontrolliert und führte über 30 g Heroin mit sich. Am Dienstag wurde der 30-jährige Tatverdächtige beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt und ging in Haft.

Wiederholt Einbrüche in der Region – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Freitag, in der Zeit von 10 Uhr bis 17:15 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Anwesen in der Meersburger Straße ein. Zunächst wurde die Terrassentür eingeschlagen um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Danach wurde im Haus diverses Mobiliar geöffnet und durchsucht. Inwieweit ein Diebstahlschaden entstanden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

In der Straße „Beim Bauerspfad“ stellten Bewohner eines Wohnhauses Hebelspuren an der Terrassen- sowie Kellertür fest. Der unbekannten Täterschaft gelang es nicht, in das Haus zu gelangen. Der Sachschaden konnte noch nicht abschließend beziffert werden. Die Tatzeit kann auf einen Zeitraum zwischen Freitag, 09.00 Uhr und Samstag, 09.00 Uhr eingegrenzt werden.

In der Straße „Im Oberen Falltor“ versuchte sich eine bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit von Freitag, Zeitpunkt ist unbekannt, bis Samstag, 11 Uhr, ebenfalls gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen zu verschaffen. Auch hier wurden an der Terrassentür Hebelspuren festgestellt. Glücklicherweise gelang es

der unbekannten Täterschaft auch hier nicht, Zutritt zum Haus zu erlangen.

In der „Eichelbergstraße“ wurden zwei unbekannte, männliche Täter am Samstag gegen 18:30 Uhr dabei beobachtet, wie sie sich im Garten bzw. auf einem Balkon eines Anwesens aufhielten. Dem aufmerksamen Zeugen entging dabei nicht, dass es sich nicht um die Hausbesitzer bzw. Hausbewohner handelte, weshalb er die Polizei verständigte.

Der Zeuge sprach die beiden Männer an, woraufhin diese von der Örtlichkeit flüchteten. Die beiden Männer wurden auf ca. 20-30 Jahre geschätzt, der größere der beiden war ca. 170 cm groß, hatte eine normale Statur, und war bekleidet mit einem grauen Hoodie mit Emblem auf der Vorderseite, die Kapuze war auf den Kopf gezogen. Der zweite Mann war ca. 160-165 cm groß, hatte Bauchansatz, war gänzlich dunkel gekleidet, trug einen schwarzen Hoodie und trug die Kapuze ebenfalls über dem Kopf.

Im nördlichen Teil Mannheims, in der Straße „Speckweg“, kletterte am Samstag in der Zeit zwischen 16 Uhr bis 21 Uhr eine bislang unbekannte Täterschaft auf einen Balkon in ca. 2,5 m Höhe eines Mehrfamilienhauses. Hier wurde versucht, die Balkontür aufzuhebeln, was allerdings misslang. Zutritt zur Wohnung erlangte die unbekannte Täterschaft glücklicherweise nicht.

Rhein-Neckar-Kreis:

In Sinsheim zog es in der Zeit von Freitag, 17:30 Uhr bis Samstagmorgen, 00:30 Uhr eine unbekannte Täterschaft in die Gerhart-Hauptmann-Straße. Dort verschaffte sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Die Terrassentür wurde zunächst versucht aufzuhebeln und in der Folge dann

aufgedrückt. Im gesamten Haus wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Was im Einzelnen entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen und noch nicht bezifferbar.

Ebenfalls in Sinsheim, in der Straße „Burghälde“, gelang es einer unbekannten Täterschaft in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, einen Rolladen im EG hochzuschieben. Hiernach wurde das dahinter befindliche Fenster aufgehebelt und das Anwesen betreten. Augenscheinlich begab sich die unbekannte Täterschaft in sämtliche Räume des Anwesens und entwendete diverse Gegenstände

und Bargeld. Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht bekannt.

In Nußloch kam es am Samstag, in der Zeit von 16 Uhr bis 20:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Sinsheimer Straße. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zutritt, nachdem sie ein Küchenfenster im EG aufhebelten und so in das Haus gelangten. Im Haus wurden sämtliche Schränke durchwühlt und verschiedene Wertgegenstände im Wert von mehreren

tausend Euro entwendet.

In Schriesheim schlug am Samstag eine bislang unbekannte Täterschaft die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße „Dreißig Morgen Weg“ ein und verschaffte sich so Zutritt. In der Zeit von 14:30-18:50 Uhr am Samstag nutzte eine Täterschaft die Abwesenheit der Hausbewohner aus und durchsuchte mehrere Räumlichkeiten und entwendete diverse Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro.

In allen Fällen haben die Spezialisten der Kriminaltechnik die Spurensicherung vorgenommen. Die Spuren werden derzeit ausgewertet. Außerdem hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei Heidelberg die Ermittlungen eingeleitet und ist nun auf der Suche nach Zeuginnen oder Zeugen, die

sachdienliche Angaben zu den Taten/unbekannten Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444, beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Nach Diebstahl in Wohnung von Bewohner festgenommen

Mannheim (ots) – Am Samstag gegen 04:30 Uhr wurde die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in der Neckarhauser Straße von unbekannten Stimmen aus dem Büro in ihrer Wohnung wach. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten begab sie sich in Richtung der Stimmen und erblickte drei unbekannte Männer. Diese entfernten sich daraufhin durch die geöffnete Terrassentür in Richtung Friedrichsfeld, bzw. versuchten dies zunächst.

Einer der Männer konnte durch den Lebensgefährten der Frau ergriffen und sodann am Boden fixiert werden. Die Frau verschloss indes die Terrassentür, um das Flüchten des am Boden Fixierten zu verhindern. Dies passte allerdings den anderen beiden Mittätern nicht, weshalb diese wieder zurück kamen, um ihrem Kumpanen zur Hilfe zu eilen. Aufgrund der verschlossenen Terrassentür gelang ihnen dies jedoch nicht, woraufhin sie zunächst wild gegen die Tür hämmerten und nachdem dies keinen Erfolg zeigte, auch noch einen Kürbis, sowie einen weiteren schweren Gegenstand gegen die Tür schmissen.

Durch den schweren Gegenstand wurde die Tür zwar beschädigt, aber nicht so, dass man hätte durch diese flüchten können. Die Frau des Hauses alarmierte hiernach die Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten die beiden Mittäter ihren Dritten im Bunde zurückgelassen und die Flucht angetreten.

Durch die Polizeibeamten des zur Unterstützung geeilten Autobahnpolizeireviers Mannheim-Seckenheim, sowie die Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers Ladenburg wurde der Mann festgenommen und zum Polizeirevier Ladenburg gebracht. In der Wohnung stellten die Geschädigten dann fest, dass sie zuvor vergessen hatten, die Terrassentür zu schließen, weshalb es für die drei Männer ein Leichtes war, die Wohnung zu betreten.

Nachdem sie sich überall in der Wohnung umgesehen hatten, und das Diebesgut (diverse Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro) bereits in einer Tasche zum Abtransport bereitgestellt hatten, wurden sie von der Dame des Hauses überrascht. Im Revier stellte sich des dann heraus, dass es sich bei dem festgenommenen Tatverdächtigen um einen Jugendlichen im Alter von 17 Jahren handelte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige entlassen. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen aufgenommen.

31-jähriger Mann in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Am 09.12.2023 begab sich der 31-jährige Täter gegen 22:45 Uhr in ein Hotel in der Augustaanlage. In dessen Eingangsbereich forderte er unter Vorhalt eines Messers und unter Drohungen, einen Hotelmitarbeiter zur Übergabe von Bargeld auf. Der Mitarbeiter brachte sich in Sicherheit, was der Tatverdächtige nutzte und die Schubladen des unbeaufsichtigten Tresens durchsuchte. Aus der Bar entwendete er eine Flasche mit Alkohol.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte für die Nacht von Freitag auf Samstag in diesem Hotel ein Zimmer gemietet hatte.

Am 10.12.2023 soll der 31-Jährige um kurz nach 04 Uhr die Seitenscheibe eines im Hainbuchweg parkenden Wohnmobils eingeschlagen haben, um dort zu übernachten. Eine Zeugin hatte den Aufbruch des Fahrzeugs vernommen und verständigte die Polizei, welche den im betreffenden Wohnmobil vorgefundenen Tatverdächtigen vorläufig festnahm.

Der 31-Jährige wurde am Montagnachmittag beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, wo der zuständige Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Mann erließ. Dieser wurden sodann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

ABC-Schützen-Aktion 2023

Mannheim (ots) – Die ABC-Schützen-Aktion ist wesentlicher Bestandteil des Vorschulprogramms der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Mannheim. Bereits seit März läuft in der Jugendverkehrsschule Mannheim das alljährliche Trainingsprogramm „Sicherer Schulweg“, zu dem die Vorschulkinder der Kindergärten in Mannheim und den Umlandgemeinden eingeladen werden. Die

ABC-Schützen-Aktion bildet deren Abschluss und richtet sich an die mittlerweile eingeschulten Kinder.

Vom 27.11.2023 bis einschließlich 15.12.2023 werden somit 26 Schulen mit 106 Klassen und insgesamt ca. 2600 Erstklässlern betreut. Hauptkriterien für die Auswahl der Schulen waren die verkehrsexponierte Lage und die Gefährlichkeit des Schulweges.

Die ABC-Schützenaktion verfolgt auch noch folgendes Ziel:

Nachdem zu Beginn des Schuljahres sowohl die Kinder als auch die erwachsenen Verkehrsteilnehmer zu dem Thema „Sicherer Schulweg“ sensibilisiert wurden und dies zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten ist, bietet das Trainingsprogramm die Möglichkeit zur Auffrischung der Aufmerksamkeit und Fertigkeiten der Kinder, was gerade auch zu Beginn der dunklen Jahreszeit dringend von Nöten ist.

Außerdem soll das Trainingsprogramm auch als eine erneute Sensibilisierung der erwachsenen Verkehrsteilnehmer durch die Präsenz der übenden Kinder im Schulumfeld dienen.

Trainingsablauf:

„Lernen macht Spaß“ – So lautet das Motto der Beamten der Verkehrserziehung. Aus diesem Grund gibt es auch keinen trockenen Verkehrsunterricht für die Erstklässler, sondern ein lustiges Mitspieltheater, in welchem Szenen und Probleme des Verkehrsalltags veranschaulicht werden. Mit Hilfe des

Mitspieltheaters werden den Erstklässlern nochmals die wichtigsten Elemente der sicheren Fahrbahnüberquerung vermittelt und beim anschließenden Schulwegtraining im jeweiligen Schulumfeld praktisch eingeübt.

Die Schüler sind somit nicht nur Zuschauer, sie gestalten die Spielhandlung aktiv mit und erlernen so auf spielerische Art und Weise das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Auf die Schwierigkeiten des jeweiligen Schulweges (z. B. zugeparkte Gehwege, hohes Verkehrsaufkommen) wird dabei konkret eingegangen.

Dank der Unterstützung durch vier Angehörige des Verkehrsordnungsdienstes Mannheim ist es überhaupt erst möglich, diese hohe Anzahl an Klassen zu beschulen.