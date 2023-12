Unbekannter wirft Flasche auf Passantin – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerieten um kurz nach 01:30 Uhr zwei Personengruppen in der Hauptstraße in Streit. Dieser eskalierte schnell und beide Seiten traktierten sich mit Fausthieben. Der traurige Höhepunkt der Auseinandersetzung war der Wurf einer Glasflasche auf eine 25-Jährige.

Glücklicherweise traf das Geschoss nicht den Kopf der Frau, sondern nur die Wade. Sie verletzte sich dadurch leicht. Auch zwei der Kontrahenten zogen sich leichte Blessuren zu. Eine Zeugin stellte sich zwischen die Parteien und konnte den Zwist bis zum Eintreffen der Polizei beruhigen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun unter anderem wegen wechselseitiger Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung. Wer die Flasche warf, ist bislang unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Der Tatverdächtige wird als groß, schlank und mit dunklen Haare sowie einer großen Nase beschrieben. Er trug eine helle Jacke.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.

Einsatzmaßnahmen in der Hauptstraße

Heidelberg (ots) – In der Hauptstraße kam es gegen 11:30 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz, da sich in einem Juweliergeschäft nach ersten Angaben des 46-jährigen Ladenbesitzers ein versuchter Raub ereignet haben soll. Außerdem habe er den Täter im Geschäft eingeschlossen. Vor Ort stellen die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte den Ladenbesitzer vor seinem Laden und einen 41-jährigen Tatverdächtigem im Ladeninneren fest, der vorläufig festgenommen wurde.

Nach ersten Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass es zu keinem Raubdelikt gekommen ist. Vielmehr kam der angebliche Kunde in das Juweliergeschäft und wollte den Wert seiner Goldkette erfragen, um dann im weiteren Verlauf den Ladenbesitzer zu beschuldigen, dass dieser seine Kette ausgetauscht hätte.

Es kam zwischen den beiden Männern zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei der der Kunde plötzlich versuchte, hinter den Tresenbereich zu gelangen, um nach seiner vermeintlichen Kette zu suchen. Um Schlimmeres zu verhindern, flüchtete der Ladenbesitzer nach draußen, schloss den möglichen Tatverdächtigen in sein Geschäft ein und alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen dauern an und wurden durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernommen.

Einsatzmaßnahmen in der Hauptstraße

Heidelberg (ots) – In der Hauptstraße kam es aufgrund eines vermeintliches Raubes zu einem größeren Polizeieinsatz. Der vermeintliche Täter konnte festgenommen werden. Nähere Tatumstände sowie der Tathergang und ob es sich tatsächlich um einen Raub gehandelt hat, sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Heidelberg (ots) – Am Morgen um kurz nach 08 Uhr ereignete sich auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen der Abfahrt Heidelberg/Schwetzingen und Wiesloch/Walldorf ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Kurz vor der Abfahrt Walldorf/Wiesloch fährt ein VW Transporter aus bislang unbekannten Gründen auf den vor ihm fahrenden Opel auf.

Dieser wird durch den Aufprall auf einen Peugeot geschoben. Durch den Unfall wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei Personen leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Zu dem entstandenen Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt und es kam zu einem Rückstau von mehreren Kilometern.

Um 9:47 Uhr konnte die Unfallstelle geräumt und für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben werden.

Scheibe an geparktem Fahrzeug eingeschlagen – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen stellte ein 34-Jähriger fest, dass an seinem in der Fahrtgasse geparkten Volvo die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen worden war. Er ließ sein Fahrzeug daraufhin abschleppen und verständigte die Polizei.

Die Tatzeit lässt sich auf einen Zeitraum zwischen 04-07 Uhr eingrenzen. Dass etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt, auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor, weshalb das Polizeirevier Heidelberg-Mitte Zeugen bittet, sich unter der Telefon-Nummer 06221/1857-0 zu melden.

Weißer Vito nötigt Autofahrer – Zeugen und Geschädigte gesucht

A 656/Autobahnkreuz Heidelberg/Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim (ots) – Am Freitag um 18:55 fuhr ein 58-jähriger VW-Fahrer auf der A 656 von Heidelberg kommend in Fahrtrichtung Mannheim, als er nach dem Autobahnkreuz Heidelberg ein vor sich befindliches Fahrzeug überholen wollte. Während seines Überholvorganges auf der linken Fahrspur soll ein weißer Vito mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von hinten angefahren gekommen und dem VW sehr nah aufgefahren sein.

Das ursprünglich zu überholende Fahrzeug beschleunigte sodann, damit sich der VW Fahrer wieder hinter ihm einordnen konnte. Noch bevor sich der VW wieder komplett auf der rechten Spur befand, überholte der/die unbekannte Vito-Fahrer/in den VW, so dass es fast zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam.

Im weiteren Verlauf der Fahrtstrecke soll womöglich ein Nissan-Fahrer ebenfalls durch die aggressive Fahrweise des Vitos-Fahrers/ der Vito-Fahrerin genötigt worden sein.

Auch hier soll der/die Fahrer/in wieder sehr dicht aufgefahren sein, um dann den Nissan, der mittlerweile auf die linke Fahrspur gewechselt war, verbotswidrig rechts zu überholen. An der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim fuhr der oder die Vito-Fahrer/in dann ab und auf ein Firmengelände.

Bei dem weißen Vito soll es sich um einen geschlossenen Kastenbau mit Wiesbadener Kennzeichen gehandelt haben. Der Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe Bundesautobahn, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, aber auch die genötigten Fahrzeugführer, sich unter Tel: 0621/ 47093-0 zu melden.