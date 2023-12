Sexuelle Belästigung im Zug – Täter vorläufig festgenommen – Zeugin gesucht

Neckargemünd (ots) – Am Montag stieg eine 18-jährige Frau am Heidelberger Hauptbahnhof um 19:49 Uhr an Gleis 2b in den Regionalexpress 10 a in Richtung Neckargemünd ein und setzte sich auf einen Platz einer freien Vierer-Sitzgruppe. Ein 19-Jähriger setzte sich neben sie, sprach sie an und legte seinen Arm um ihre Schultern.

Als die 18-Jährige sich verbal dagegen wehrte und versuchte, den Sitz zu verlassen, berührte der 19-Jährige sie unsittlich. Daraufhin machte die 18-Jährige laut auf sich aufmerksam und eine Zeugin eilte ihr zur Hilfe. Als sowohl die 18-jährige Frau als auch der 19-jährige Tatverdächtige am Bahnhof in Neckargemünd ausstiegen, alarmierte die 18-Jährige die Polizei, die ihn dann vorläufig festnehmen konnte. Dieser wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Diese sucht nun vor allem nach der Zeugin, die der 18-Jährigen zur Hilfe kam, aber auch weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel: 0621/174-4444 zu melden.

Seniorin übersieht Rotlicht und verursacht Unfall

(ots) – Am Sonntag fuhr eine 84-Jährige mit ihrem BMW auf der Mannheimer Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Händelstraße missachtete nach derzeitigem Kenntnisstand die Seniorin das Rotlicht der Ampel und stieß so um kurz nach 17:30 Uhr mit einem Toyota zusammen.

Dessen Fahrer überquerte bei Grün mit seinem Auto die Kreuzung, da er von der Cavaillonstraße geradeaus auf die Händelstraße weiterfahren wollte. Durch den Unfall wurde der 80-jährige Toyota-fahrer leicht verletzt. Der genaue Sachschaden des Unfalls ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Weinheim übernahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallumstände.

Vorfahrt missachtet und Handgreiflichkeiten – Zeugen gesucht

Ketsch (ots) – Am Montag um 12:20 Uhr, fuhr ein 86-jähriger Autofahrer mit seiner ebenfalls 86-jährigen Beifahrerin die Henleinstraße in Richtung Karlsruher Straße entlang. Im Einmündungsbereich missachtete ein bisher unbekannter VW-Fahrer die Vorfahrt des 86-Jährigen.

Als der 86-Jährige daraufhin nach rechts abbog und kurz abbremste, bremste auch der VW-Fahrer abrupt ab, stieg aus seinem Auto und ging auf das Fahrzeug des 86-Jährigen zu. Aus bislang unbekannten Gründen schlug der Unbekannte dem 86-Jährigen plötzlich mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca.40 Jahre alt, kurze Stoppelhaare, westeuropäisches Erscheinungsbild.

Der Polizeiposten Ketsch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrer geben können/das Geschehen beobachteten, sich unter Tel: 06202/61696 zu melden.

Geparkten Opel beschädigt und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Eberbach (ots) – Am Montag in der Zeit zwischen 09-12 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. eine Autofahrerin einen am Fahrbahnrand der B 37, Höhe Rosengasse, geparkten Opel und flüchtete. An dem Opel entstand am hinteren Stoßfänger ein Sachschaden, im niedrigen 4-stelligen Betrag geschätzt.

Ebenfalls am Montag, zwischen 12:05 Uhr und 12:20 Uhr, wurde ein in der Neckarstr. geparkter Opel durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt. Anschließend flüchtete der oder die Unbekannte von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auch hier auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Eberbach hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Fahrzeuge und den Fahrer geben können, sich unter Tel: 06271/9210-0 zu melden.

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Weinheim (ots) – Am Montag zwischen 13-22 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt in ein Einfamilienhaus im Wehlingweg. Über die Terrassentür gelangten die Unbekannten gewaltsam in das Innere. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden jedoch keine Wertgegenstände entwendet. Der Sachschaden hingegen beläuft sich auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag.

Ein weiterer Einbruch fand am heutigen Dienstag, zwischen 01:00-06:30 Uhr, im Steinbergweg statt. Hier gelangten die Unbekannten über das Gartengrundstück zu einem Einfamilienhaus. Mit einem unbekannten Werkzeug hebelte die Täterschaft die Terrassentür gewaltsam auf, wodurch ein Sachschaden im hohen 3-stelligen Bereich entstanden ist.

Ob sich die Täter auch im Objekt aufhielten und ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist bislang unbekannt und Teil der aktuellen Ermittlungen. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel: 0621/174-4444.

Unfall mit 3 Fahrzeugen

BAB A 61/Dreieck Hockenheim/Autobahnkreuz Speyer (ots) – Nachdem sich am Dienstag gegen 07:30 Uhr im Bereich der Bundesautobahn A 61/Ludwigshafen Richtung Hockenheim, zwischen Autobahnkreuz Speyer und Hockenheim ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung von 3 Fahrzeugen ereignete, dauert die Unfallaufnahme noch an.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein Pkw an einem Stauende auf ein Auto auf, das wiederum auf ein drittes Fahrzeug aufgeschoben worden ist. Zwei Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und es sind Betriebsstoffe ausgelaufen. Aktuell kommt es weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstau. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Kontrolle über das Fahrzeug verloren, Fahrer leicht verletzt

Dielheim/L 612 (ots) – Am Samstag gegen 11:20 Uhr befuhr ein 26-jähriger Fiat-Fahrer die L612 von Hoffenheim in Fahrtrichtung Horrenberg, als er aus bisher noch nicht bekannten Gründen alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dadurch kam er links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam ins Schleudern bis er letztlich in einem Feld zum Stehen kam.

Der 26-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fiat musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. An dem Baum entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Sinsheim übernommen.