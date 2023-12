Versuchter Diebstahl

Alsfeld. Unbekannte versuchten am Freitag (08.12.), gegen 11.40 Uhr, mehrere Waren aus einem Baumarkt in der Bahnhofstraße zu entwenden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verpackten die Täter die Gegenstände in mitgebrachte Turnbeutel und warfen sie auf einen Dachüberstand. Dabei blieb das Diebesgut aus noch unklaren Gründen auf dem Dach zurück.

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Ein Einfamilienhaus in der Straße „An der Bleiche" wurde am Freitag (08.12.), in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19.20 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in das Gebäude, dessen Räume sie anschließend durchsuchten. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 250 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-AP 510 eines grauen Opel Meriva stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (09.12.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz im Rosenweg.

Automat aufgehebelt

Grebenhain. Einen Selbstbedienungsautomaten im Bereich einer Gartenhütte im Bergweg in Bermuthshain beschädigten Unbekannte am Samstag (09.12.), zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Anschließend entnahmen die Diebe Waren im Wert von etwa 350 Euro. Zudem hinterließen sie circa 1.000 Euro Sachschaden.

Nach Körperverletzung – Zeugen gesucht

Lauterbach. Am Samstagnachmittag (09.12.) kam es in der Bahnhofstraße aus noch unbekannter Ursache gegen 16.50 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen griffen mindestens drei bislang Unbekannte einen 13-Jährigen aus Kirchheim von hinten an, sprangen ihm in den Rücken und schlugen ihn ins Gesicht. Hierdurch wurde der Kirchheimer leicht verletzt. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstand bei einem Unfall am Sonntag (10.12.). Ein 43-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr gegen 19:40 Uhr die Petersberger Straße aus Richtung „Am Bahnhof“ kommend in Fahrtrichtung Heinrichstraße. In Höhe der Hausnummer 27 musste er sein Fahrzeug nach aktuellen Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 31-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Eine in dem Peugeot befindliche zehnjährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall

Kirchheim. Am Donnerstag (07.12.), gegen 17:20 Uhr, befuhr eine 72-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula mit ihrem Fahrzeug die B454 aus Kirchheim kommend in Richtung Niederaula. Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Hersfeld fuhr zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung. Am Ortsausgang beschleunigte die Pkw-Fahrerin nach momentanem Kenntnisstand ihr Fahrzeug. Plötzlich geriet sie aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte mit ihrer linken vorderen Fahrzeugseite in die linke Fahrzeugseite des Lkw. Am Pkw entstand massiver Sachschaden. Der Gesamtschaden beträgt circa 15.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Kradfahrer gestürzt

Hauneck. Am Freitag (08.12.), gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Fahrer aus Schenklengsfeld mit seinem Krad die L3341 aus Wüstfeld kommend in Richtung Konrode. Nach derzeitigen Erkenntnissem kam ihm in einer der Kurven ein Pkw aus noch unbekannten Gründen auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 17-Jährige nach rechts aus, geriet auf den Seitenstreifen und verlor in der Folge die Kontrolle über sein Krad. Der Schenklengsfelder stürzte und kam auf dem angrenzenden Feld zum Liegen. Er blieb aber glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Unfallflucht

Kirchheim. Am Freitag (08.12.), gegen 22:45 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrer eines Lkw-Gliederzugs die Industriestraße. Statt am Ende der Industriestr. zu wenden, folgte der Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen dem Weg, welcher immer schmaler und zu einem Fußgänger-/Rad-/Land- und forstwirtschaftlichem geteerten Weg wird. Im Verlauf des Weges führt eine kleine Brücke über einen schmalen Fluss. Der Lkw-Fahrer fuhr über diese Brücke wobei er zunächst einen Betonpfosten im Rasenbereich touchierte. Hierbei wurde der Pfosten samt Verankerung aus dem Boden gerissen. Anschließend beschädigte er das Brückengeländer. Dieses wurde dabei ebenfalls aus der Bodenverankerung gerissen, fiel halb in den Fluss und wurde komplett verformt. Zeugen beobachteten, wie der Fahrer aus dem Fahrzeug stieg und den Schaden begutachtete. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Samstag (09.12.), in der Zeit von 6:55 Uhr bis 11 Uhr, stellte ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Morschen seinen grauen Skoda Octavia auf einem Parkplatz in der Robert-Heil-Straße ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass dieses am hinteren rechten Kotflügel, über beide Türen bis zum vorderen rechten Kotflügel beschädigt wurde. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte wahrscheinlich das Auto, als er den Parkplatz verlassen wollte. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.200 Euro zu kümmern.

Zwei Pkw gestohlen

Ebersburg. In der Straße „Götzenloch“ stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (09.12.) einen weißen Audi A6 mit dem amtlichen Kennzeichen FD-AA 1302. Das Auto im Wert von rund 25.000 Euro stand auf einem Abstellplatz vor einem Wohnhaus.

Fulda. In Fulda in der Werner-Schmid-Straße stahlen Unbekannte am Samstag (09.12.), zwischen 0 Uhr und 6.40 Uhr, einen weißen Audi Q7 im Wert von rund 60.000 Euro. Das Auto stand im Bereich einer Hauszufahrt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Dr. Kopp-Straße brachen Unbekannte am Samstag (09.12.), zwischen 14.30 Uhr und 23 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Dazu hebelten sie die Zugangstür auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Die Täter stahlen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 4.500 Euro.

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Flieden. In der Schlüchterner Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (10.12.), gegen 1 Uhr, in einen Lebensmittelmarkt ein. Die Täter zerstörten dazu eine größere Glasscheibe und stahlen im Anschluss Zigaretten im Wert von rund 4.000 Euro.

Körperverletzung

Fulda. Am Sonntagmittag (10.12.) kam es am Ortsrand von Kämmerzell zu einer Körperverletzung. Ein 57-jähriger Mann aus Fulda ging gegen 13.30 Uhr an der Fulda entlang mit seinem Hund spazieren, als sich ihm eine unbekannte Person in den Weg stellte. Diese bespuckte und beleidigte ihn fortwährend. Außerdem versuchte der Unbekannte nach dem Fuldaer zu schlagen und nach dem Hund zu treten, glücklicherweise ohne Erfolg. Dem 57-Jährigen gelang es im Anschluss Abstand zu gewinnen. Er beschreibt den Unbekannten folgendermaßen: männlich, rund 50 Jahre alt, circa 180 cm groß, kräftige Statur, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer Basecap und Brille.

Versuchter Aufbruch von Zigarettenautomat – Drei Tatverdächtige festgenommen

Hünfeld. In der Burgstraße im Ortsteil Mackenzell versuchten am Sonntagmittag (10.12.) drei Personen einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln und verursachten dabei geringfügigen Sachschaden. Ein Zeuge wurde darauf aufmerksam und informierte die Polizei. Beamte der Polizei Hünfeld trafen kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe drei tatverdächtige Jugendliche an. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut verantwortlicher Personen übergeben.

Einbruch in Büro

Fulda. In der Lindenstraße brachen Unbekannte zwischen Freitag (08.12.) und Sonntag (10.12.) in ein Büro in einer Tiefgarage ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten den Innenraum. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen entstand jedoch 600 Euro Sachschaden.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Hersfeld. Am Freitag (08.12.) hebelten Unbekannte zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr ein Fenster einer Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses in der Hersfelder Straße im Stadtteil Heenes auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen flüchteten die Täter mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag unerkannt in unbekannte Richtung. Sie hinterließen außerdem rund 200 Euro Sachschaden.

Reifen beschädigt

Bebra. Unbekannte zerstachen in der Nacht zu Samstag (09.12.) in der Stephensonstraße zwei Reifen eines schwarzen Suzuki Swift. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in einem Wendekammer. Es entstand Sachschaden von circa 160 Euro.

Unfall am Montagmorgen bei Eichenzell

Ein 28-jähriger Mann aus Fulda war am Montagmorgen (11.12.), gegen 6.50 Uhr, mit seinem VW E1 auf der Gersfelder Straße unterwegs und wollte nach links auf die L 3307 in Richtung Industriegebiet Eichenzell einbiegen. Hierbei übersah er derzeitigen Erkenntnissen nach den Nissan Pathfinder eines 50-jährigen Mannes aus Bad Kissingen, der gerade in Richtung Zubringer zur A 66 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 16.000 Euro.

Verkehrsunfall sowie eine Fahrerflucht in Bad Hersfeld,

Bad Hersfeld

Ein 69-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stellte seinen PKW am 04.12.2023, gegen 21.00 Uhr, in der Homberger Straße, Höhe Haus-Nr. 22, ordnungsgemäß ab. Am nächsten Tag, gegen 10.00 Uhr, stellte er einen Schaden an seinem Fahrzeug – Außenspiegel und Stoßstange links – fest. Ein Verursacher ist bislang nicht bekannt. Schadenshöhe wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320, in Verbindung zu setzen.

Bad Hersfeld

Eine 44-jährige, aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammende, Fahrzeugführerin eines PKW befuhr am Sonntag, dem 10.12.2023, gegen 06.30 Uhr, die B 62, aus Bad Hersfeld-Innenstadt kommend in Richtung Bad Hersfeld-Sorga. Sie kam aus bislang ungeklärter Ursache rechtsseitig von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 4500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Niederaula – Am 07.12.23 gegen 15.00 Uhr parkte ein 46-jähriger Kasselaner seinen Pkw in Niederaula in der Hauptstraße vor Hausnummer 14 am rechten Fahrbahnrand. Eine bisher unbekannte Person befuhr mit ihrem Lkw die Hauptstraße aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Industriegebiet. Der Lkw-Fahrer kam beim Vorbeifahren vermutlich zu weit nach rechts und streifte den Pkw des 46-jährigen. Anschließend entfernte sich der Lkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge hat den Unfallhergang beobachtet. Er konnte angeben, dass es sich um einen Lkw mit holländischem Kennzeichen gehandelt haben soll.

Verkehrsunfall – 6500,- Euro Schaden / Anhänger hat sich von PKW gelöst

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 08.12.2023, gg. 17.15 Uhr in Fulda, von Schildeck-Straße in Höhe der Straße am Hirtsrain.

Ein 60-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem Fahrzeuggespann, einem PKW Mercedes Benz und angebrachtem Anhänger, die Von-Schildeck-Str. in Fahrtrichtung Bardostraße. Während der Fahrt löste sich plötzlich und aus bislang ungeklärter Ursache der Anhänger von dem PKW des 60-Jährigen, machte sich selbständig und kollidierte im weiteren Verlauf mit ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen die in Höhe der Straße Am Hirtsrain standen. In der Folge verkeilte sich der Anhänger in einem der abgeparkten Fahrzeuge und musste durch einen Abschleppdienst unter erhöhtem Zeitaufwand geborgen werden. Insgesamt wurden ein PKW Opel Adam, ein PKW BMW und ein Daimler Benz beschädigt. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Der 60-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!! 7000,- Euro Fremdschaden!

Ein 56-jähriger Mann aus Pirmasens parkte in der Zeit von Freitag, dem 08.12.2023, 17.20 Uhr bis Samstag, dem 09.12.2023, 11.00 Uhr, seinen PKW, einen blauen BMW 21 EC, ordnungsgemäß, auf dem Parkplatz Hotel Goldener Karpfen, in Fulda in der Straße Simpliziusbrunnen 1. Als der 56-Jährige seinen PKW wieder benutzen wollte, musste er jedoch einen erheblichen Schaden im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugseite seines PKW`s feststellen. Der Schaden wird auf 7000,- Euro beziffert. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten.

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall – 6000,- Euro Sachschaden

Ein 19-jähriger Mann aus Fulda fuhr am Freitag, dem 08.12.2023, gg. 07.00 Uhr mit seinem PKW, einem Fiat 500, von der Abfahrt der B 27 aus Fahrtrichtung Hünfeld kommend auf die Michelsrombacher Straße (L3378) auf, um im Kreuzungsbereich nach links in Fahrtrichtung Leipziger Straße weiterzufahren. Beim Linksabbiegen jedoch achtete der junge Mann nicht auf den von rechts kommenden, auf der Michelsrombacher Straße in Fahrtrichtung Rosis Autohof fahrenden PKW, einen Skoda Roomster. Es kam in der Folge zu einem Zusammenprall beider Fahrzeuge. Der 19-jährige Unfallverursacher und auch der Fahrer des Skoda Roomster, ein 46-jähriger Mann aus Künzell, wurden durch den Zusammenprall der Fahrzeuge leichtverletzt und mit einem Rettungswagen vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6000,- Euro. Die Beschädigten Fahrzeuge mussten jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Verkehrsunfallflucht, Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis- 6500,- Euro Schaden

Ein 71-Jähriger Mann aus Fulda befuhr am Freitag, dem 08.12.2023, gg. 11.15 Uhr mit seinem PKW, einem VW Golf, in Fulda die Eisenhower Straße in Fahrtrichtung Glenn-Miller-Straße. In Höhe der Flemmingstraße beachtete der 71-Jährige nicht die Verkehrsregelung „Rechts vor Links“ und es kam zum Zusammenprall mit dem auf der Flemmingstraße in Fahrtrichtung Münsterfeldallee bevorrechtigt fahrenden PKW, einem Skoda Rapid. Nachdem Zusammenprall beider Fahrzeuge flüchtete der 71-Jährige Unfallverursacher jedoch von der Unfallstelle. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte dieser dann im Nachgang festgestellt werden. Hierbei wurde letztendlich bekannt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun noch ein weiteres Verfahren wegen Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 71-Jährige Unfallverursacher und auch die 59-jährige, aus Bad Hersfeld stammende Fahrerin des Skoda Rapid blieben bei dem Zusammenprall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6000,- Euro.

Sattelzug havariert auf BAB 7 bei Neuenstein – Ladung auf zwei Fahrstreifen verteilt

Am Freitag, dem 08.12.2023, gegen 23:40 Uhr, kam der 42-jährige Fahrer eines mit Stückgut beladenen Sattelzuges auf der BAB 7, Fahrtrichtung Kassel, zwischen dem Kirchheimer Dreieck und der Anschlussstelle Bad Hersfeld-West, km 362,5, Gemarkung Neuenstein, aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Im weiteren Verlauf durchfuhr das Gespann den Flutgraben und überfuhr dabei ein Verkehrszeichen sowie mehrere Leitpfosten. Der Fahrer schaffte es mit einer Lenkbewegung auf die Autobahn zurück. Dort drehte sich der gesamte Sattelzug entgegen dem Uhrzeigersinn und erreichte, quer zur Fahrbahn stehend, seine Endposition. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern. Der Fahrer blieb unverletzt.

Aufgrund der Länge des Sattelzuges waren die mittlere und rechte Fahrspur sowie der Standstreifen blockiert. Der anfahrende Verkehr konnte über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 3 Kilometern.

Durch die enormen Kräfte während der Rotationsbewegung verschob sich die Ladung des Sattelaufliegers und durchschlug die seitliche Bordwand. Die Bordwand brach in Gänze aus dem geschlossenen Korpus heraus. Teile der Ladung wurden großflächig auf den beiden rechten Fahrstreifen verteilt. Aus der Sattelzugmaschine liefen Betriebsstoffe aus. Der Sachschaden wird auf ca. 50000,-EUR geschätzt.

Die BAB 7 musste für die Dauer der Bergungsmaßnahmen bis in die frühen Morgenstunden durch die zuständige Autobahnmeisterei teilgesperrt werden. Neben einer Funkstreife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld wurde die Feuerwehr Kirchheim zur technischen Hilfeleistung vor Ort gerufen.

Unbedachtes Einfahren vom Parkplatz des Logo-Getränkemarktes in Hünfeld verursacht erheblichen Unfall

Eine 57-jährige Hünfelderin fährt am 08.12.2023 gegen 19:20 Uhr mit ihrem PKW PT Cruiser vom Parkplatz des Logo-Getränkemarktes in Hünfeld nach rechts auf die Fuldaer Straße auf, ohne auf den von links kommenden, bevorrechtigten Fiesta-Fahrer aus Hünfeld zu achten. Dieser weicht der einfahrenden PT-Cruiser-Fahrerin auf die Gegenspur aus, um eine Kollision mit dieser zu vermeiden, kollidiert auf der Gegenspur aber mit dem entgegenkommenden PKW VW Jetta eines 49-jährigen Haunetalers. Der VW Jetta stieß mit seiner Front in die rechte Seite des FORD Fiesta. Durch den Zusammenstoß wurde der Fiesta auf den angrenzenden Gehweg geschleudert und beschädigte dabei noch ein Verkehrsschild. Die PT Cruiser-Fahrerin setzte dagegen unbeeindruckt ihre Fahrt in Richtung Innenstadt Hünfeld fort, ohne sich um ihre Pflichten als Unfallbeteiligte zu kümmern. Sie wurde jedoch von einem Unfallbeteiligten erkannt und ließ sich zur Unfallörtlichkeit telefonisch zurückzitieren, so dass die Unfallflucht schnell geklärt war. An den beiden beschädigten Fahrzeugen und dem Verkehrsschild entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 13.500 EUR. Zudem wurde eine 41-jährige Mitfahrerin im Fiesta leicht verletzt.