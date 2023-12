Einbrecher im Landkreis am Wochenende aktiv, Limburg-Weilburg, Freitag, 08.12.2023 bis Sonntag, 10.12.2023

(wie) Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher im Landkreis in mehrere Häuser und Wohnungen eingedrungen und haben dort Wertgegenstände entwendet.

Zunächst wurde die Polizei am Freitagnachmittag in die Vehlener Straße in Limburg gerufen. Dort hatten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft und darin die Räumlichkeiten und Schränke durchwühlt. Offenbar ohne Beute verschwanden die Einbrecher dort wieder, hinterließen aber einen Sachschaden.

In Hünfelden-Ohren brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Danielsweg ein. Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in das Innere und entwendeten Bargeld und Schmuck in noch nicht näher beziffertem Umfang.

Ebenfalls ein Einfamilienhaus war in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Ziel von Einbrechern in Dornburg-Thalheim. Dort wurde in der Frickhöfer Straße eine Terrassentür aufgehebelt und danach das Haus durchwühlt. Anschließend verschwanden die Täter mit Bargeld und einem Laptop.

In Weilburg-Waldhausen verschafften sich Einbrecher am Sonntagnachmittag gewaltsam durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Westerwaldstraße. Bei der Suche im Inneren des Gebäudes entdeckten die Täter eine wertvolle Uhr, Schmuck sowie einen Koffer mit Fotokameras und entwendeten diese Wertgegenstände.

Schließlich bemerkte eine Familie in Hadamar-Steinbach einen Einbruch in ihr Wohnhaus in der Straße „Am Schulgraben“, nachdem sie am Sonntagabend von einem Wochenendausflug zurückgekehrt waren. Zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend waren Einbrecher durch ein Fenster gewaltsam in das Haus eingedrungen und hatten die Räumlichkeiten durchwühlt. Hierbei wurden Bargeld und diverser Schmuck entwendet.

In allen Fällen konnten die Einbrecher unerkannt entkommen und hinterließen Sachschaden an den angegangenen Fenstern und Türen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Einbrüchen unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Psychisch auffälliger Mann beschäftigt Polizei, Limburg, Sonntag, 10.12.2023, 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr

(wie) Ein psychisch auffälliger Mann hat am Sonntagvormittag die Polizei in Limburg mehrfach beschäftigt, bis er letzlich in eine Klinik eingewiesen wurde. Gegen 08:30 Uhr wurde eine Streife zu einem Hotel am Bahnhofsplatz gerufen, da dort ein Randalierer für Unruhe sorgte. Der 56-Jährige war mehrfach unbefugt in das Gebäude eingedrungen und hatte dort wahllos Menschen angepöbelt. Nachdem die Beamten einem Platzverweis ausgesprochen hatten, verließ der Mann das Hotel. Kurz darauf meldete sich einen Backereifiliale vom Bahnhof Limburg, da der Mann dort herumpöbelte und den Laden nicht verlassen wollte. Schließlich wurde der 56-Jährige in der Hospitalstraße festgenommen, nachdem er dort gegen einen geparkten BMW getreten und diesen somit beschädigt hatte. Da eine Unterhaltung mit dem aggressiven Mann nicht möglich war und dieser sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachten ihn die Polizisten in eine Fachklinik, wo er zur weiteren Behandlung aufgenommen wurde.

Wieder Radlader gestohlen,

Limburg-Offheim, Limburger Straße, Samstag, 09.12.2023, 22:00 Uhr bis Sonntag, 10.12.2023, 04:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte ein Unbekannter in Offheim einen Radlader von einem Firmengelände entwendet, die Arbeitsmaschine konnte noch in der Nacht wieder sichergestellt werden. Im Schutze der Dunkelheit hatte es ein Unbekannter wieder auf einen Radlader in der Limburger Straße abgesehen. Von einem Firmengelände entwendete der Täter den orangefarbenen Radlader der Firma „Weidemann“ im Wert von über 47.000 EUR. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnte der Besitzer die Arbeitsmaschine in einer Nebenstraße ausfindig machen. Dort war diese offenbar zur späteren Abholung abgestellt worden. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten. Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag den orangefarbenen Radlader fahren gesehen?

Drei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen an einer Anschrift – Zeugenaufruf, Limburg an der Lahn, Dresdener Straße, Donnerstag, 07.12.2023, 12:00 Uhr bis Samstag, 09.12.2023, 12:00 Uhr

(mv)Gleich drei Fahrzeuge wurden von Donnerstag bis Samstag in der Dresdener Straße in Limburg beschädigt. Über den Zeitraum von Donnerstag- bis Samstagmittag standen zwei Audi und ein Fiat der insgesamt drei Geschädigten auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Dresdener Straße in Limburg geparkt. Bei einem Audi wurden alle vier Reifen zerstochen. Bei den beiden anderen Fahrzeugen wurde der Lack mit einem bisher nicht bekannten Gegenstand zerkratzt. Bisher liegen der Polizei keine Hinweise zu dem oder den Tätern vor. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Viel zu schnell gefahren,

Beselich, Bundesstraße 49, Montag, 11.12.2023, 10:20 Uhr bis 11:20 Uhr

(wie) Am Montagvormittag hat die Polizei auf der B 49 bei Beselich viele Autofahrer die zu schnell waren und einen Raser erwischt. Die Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes hatten ihr Geschwindigkeitsmessgerät an der Bundestraße in Fahrtrichtung Limburg aufgebaut. Innerhalb von nur 60 Minuten blitzte es dann 30 Mal. Von den 607 erfassten Fahrzeugen waren also 30 zu schnell unterwegs. Acht davon werden mit einem Punkteeintrag zusätzlich zu dem fälligen Bußgeld rechnen müssen. Ein Autofahrer war mit 146 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h unterwegs und wird daher mit einem Fahrverbot sanktioniert werden. Die Polizei überwacht an dieser Stelle regelmäßig den Straßenverkehr.

Mit Feuerwerkskörper Bushaltestelle bestätigt, Runkel, Bahnhofstraße, Samstag, 09.12.2023, 19:45 Uhr

(da)Unbekannte haben am Samstagabend eine Bushaltestelle in Runkel beschädigt. Gegen 19.45 Uhr zerstörten die Vandalen mit einem Feuerwerkskörper die Glasscheibe der Haltestelle in der Bahnhofstraße. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Meldungen v. Wochenende

Einbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Zeit: Dienstag, 05.12.2023, 16.00 Uhr – Freitag, 08.12.2023, 18.00

Uhr

Ort: Limburg – Eschhofen, Kopenhagener Straße

Ein 42 – jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses wurde Opfer eines Einbruchs. Durch einen unbekannten Täter wurde das Haus durch die Haupteingangstür betreten. Diese war unverschlossen. Im Keller des Mehrfamilienhauses wurden mehrere Abstellräume nach Wertgegenständen durchsucht. Dort konnte dann ein Werkzeugkasten mit diversen Werkzeugen im Wert von ca. 200.- EUR entwendet werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zeit: Freitag, 08.12.2023, 23.33 Uhr

Ort: Gemarkung Hadamar, L 3278, Kilometer 0,4

Ein 30 – jähriger Fahrer eines roten VW Fox befuhr die L 3278 aus Richtung Steinbach in Richtung B 54. In Höhe Kilometer 0,4 geriet er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug mehrfach. Dabei wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Diebe nach Entdecken mit Warnschüssen in Schach gehalten

Zeit: Samstag, 09.12.2023, 01.41 Uhr

Ort: Limburg – Dietkirchen, Ludwigstraße

Ein 23 – jähriger und ein 27 – jähriger aus Büdingen betraten widerrechtlich das Grundstück eines 65 – jährigen in Dietkirchen. Die beiden aus Algerien stammenden Einbrecher waren mit einem Pfefferspray und einem Messer bewaffnet. Sie entwendeten dann aus einer unverschlossenen Garage einen Wohnungsschlüssel für das Haus des Nachbarn. Dieser war dort für Notfälle hinterlegt worden. Anschließend durchwühlten sie den unverschlossenen Pkw des 65 – jährigen Mannes. Der durch die Geräusche aufmerksam gewordene Wohnungsinhaber begab sich nach draußen und traf auf die beiden Täter. Er hielt sie dann bis zum Eintreffen der Polizei in Schach. Zuvor gab der Mann, der auch Jäger ist, zwei Warnschüsse aus seiner Langwaffe ab. Die beiden Täter konnten dann durch eine Streife der Polizeistation Limburg festgenommen werden. Sie wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen.

Schwerer Diebstahl aus Handyreparaturladen

Zeit: Samstag, 09.12.2023, 02.55 Uhr

Ort: Limburg, Hospitalstraße 7

Durch einen unbekannten Täter wurde in einen Handyreparaturladen eingebrochen und Handys, Zubehör und Uhren im Wert von 6000.- EUR entwendet. Dazu wurde das Schaufenster mittels eines Steins und dem Fuß einer Warnbake eingeschlagen. Sodann wurden mehrere Handys und Uhren der Marke Apple gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 2500.- EUR. Durch Zeugen konnte ein Täter wie folgt beschrieben werden: Ca. 20 – 25 Jahre alt Lockige Haare trug zweifarbige Schuhe einen Kapuzenpulli und eine Jogginghose Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung & Beleidigung Tatzeit: Sonntag, 10.12.2023, 00:51 Uhr Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Fischmarkt

Bei Streitigkeiten zwischen einem Besucher einer Gaststätte und dem Sicherheitsdienst kommt es zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Reizgas.

Am Sonntag, 10.12.2023, um 00:51 Uhr wird die Polizei in eine Gaststätte am Fischmarkt in Limburg gerufen. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten wurde ein 26-jähriger Gast durch den Türsteher aus den Räumlichkeiten der Gaststätte verwiesen. Während des Hinausbegleitens eskalierten die Streitigkeiten, sodass der Türsteher einen Sprühstoß aus einem Reizstoffsprühgerät gegen den Geschädigten abgab und ihn dadurch verletzte. Noch vor dem Eintreffen der Streife entfernte sich der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes vom Tatort. Auf der Anfahrt zur Sachverhaltsaufnahme wurde die Streife durch Zeigen des Mittelfingers durch einen unbeteiligten Passanten öffentlichkeitswirksam beleidigt. Die Personalien des 39-jährigen Beschuldigten wurden festgestellt. Auch hier wurde eine Anzeige gefertigt.

Versuchte Gefährliche Körperverletzung

Tatzeit: Samstag, 09.12.2023, 22:37 Uhr Tatort: 35799 Merenberg, Industriestraße

Körperliche Auseinandersetzung unter Besuchern einer Veranstaltung.

Am Samstag, 09.12.2023, um 22:37 Uhr kam es unter zwei Besuchern einer Veranstaltung in der Industriestraße in Merenberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Verlauf stürzte der 49-jährige Geschädigte aus bislang unbekannten Gründen zu Boden. Der 25-jährige Beschuldigte warf einen Bierkrug nach dem auf dem Boden Liegenden und verfehlte dessen Kopf nur knapp. Der Geschädigte wurde zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Beschuldigte wurde zunächst festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Hinweise nimmt die Polizei Weilburg unter der Telefonnummer 06471 93860 entgegen.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Tatzeit: Samstag, 09.12.2023, 23:00 Uhr bis Sonntag, 10.12.2023, 01:40 Uhr Tatort: 65556 Limburg-Staffel, Elzer Straße 28, Lidl-Parkplatz

Sachbeschädigung durch unbekannte Täter an einem geparkten Fahrzeug.

Der 19-jährige Besitzer eines grauen BMW der 3er Reihe parkte sein Fahrzeug am Samstag, 09.12.2023, um 23:00 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Elzer Straße in Limburg-Staffel. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug am Sonntag, 10.12.2023, um 01:40 Uhr stellte er fest, dass sein PKW beschädigt worden war. Unbekannte Täter hatten gegen das Fahrzeug getreten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Tatzeit: Samstag, 09.12.2023, 17:28 Uhr Tatort: 65549 Limburg, Taunusstraße

Ein Fahrer führte einen PKW im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht mehr dazu in der Lage war.

Am Samstag, 09.12.2023, um 17:28 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, dem ein Fahrzeug aufgrund der Fahrweise aufgefallen war. Ein PKW Seat fuhr deutliche Schlangenlinien. Das Fahrzeug hielt in der Taunusstraße in Limburg. Der 41-jährige Fahrer des PKW konnte vor Ort festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Der Beschuldigte wurde zur Dienststelle verbracht um eine Blutentnahme durchzuführen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person von der Dienststelle entlassen.