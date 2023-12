Wiesbaden: Die Polizei-News

Unfall mit drei schwerverletzten Personen+++

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße,

Montag, 11.12.2023, 16.35 Uhr

(akl) Am Montagnachmittag kam es in der Erich-Ollenhauer-Straße bei einem

Verkehrsunfall zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem drei

Personen schwer verletzt wurden. Gegen 16.35 Uhr befuhr ein 56jähriger Mann aus

Kiedrich mit einem Mercedes Sprinter die Erich-Ollenhauer-Straße, aus Richtung

Gibb kommend, in Richtung Dotzheim. In Höhe der Hausnummer 32 fuhr der Sprinter

auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem gelben VW Touran

eines 60jährigen Wiesbadeners. Unfallursächlich könnte eine gesundheitliche

Beeinträchtigung des Sprinterfahrers gewesen sein. Beide Fahrer und ein

57jähriger Mann aus Taunusstein als Beifahrer im Sprinter wurden schwer-, aber

nicht lebensgefährlich verletzt in Wiesbadener Kliniken eingeliefert. An beiden

Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Sie waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Erich-Ollenhauer-Straße wurde im

Bereich der Unfallstelle zwischen 16.45 Uhr und 18.50 Uhr voll gesperrt, eine

Umleitung erfolgte über den Klagenfurter Ring. Es kam zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen.

Personengruppe mit Pfefferspray angegriffen, Wiesbaden,

Bärenstraße, Sonntag, 10.12.2023, 02:55 Uhr,

(ad)In Wiesbaden wurde in der Bärenstraße eine Gruppe von vier Personen mit

einem Pfefferspray angegriffen.

Die vier Geschädigten befanden sich gegen 02:55 Uhr in der Fußgängerzone in der

Bärenstraße. Plötzlich begegneten sie einer Gruppe von 5-6 Jugendlichen. Aus der

Gruppe heraus soll einer der Jugendlichen Pfefferspray in Richtung der vier

Personen gesprüht haben. Zudem seien mehrere Personen handgreiflich geworden.

Zwischenzeitlich habe sich die Auseinandersetzung in Richtung der Langgasse

verschoben. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine

Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

sachdienliche Hinweise zu der Körperverletzung unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Mann wird mit Glasflasche geschlagen, Wiesbaden, Marktstraße, Sonntag,

10.12.2023, 03:05 Uhr,

(ad)Am frühen Sonntagmorgen schlug eine bislang unbekannte Person einem

38-jährigen Mann mit einer Glasflasche gegen den Kopf.

Der Geschädigte bemerkte gegen 03:05 Uhr in der Marktstraße in Wiesbaden eine

Streitigkeit zwischen einem jungen Paar. Bei seinem Versuch die Streitigkeit zu

schlichten, soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem männlichen Part

gekommen sein. Im Rahmen der Streitigkeiten soll er den Schlichtenden mit einer

Glasflasche angegriffen haben. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte

Richtung. Der Geschädigte erlitt dabei Verletzungen am Kopf sowie an der Hand.

Der unbekannte Täter konnte als männlich, etwa 20-23 Jahre alt, ca. 188cm groß,

mit dunklen Haaren und dünner Statur beschrieben werden. Zudem soll er eine

weiße Basecap getragen haben.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

sachdienliche Hinweise zu der Körperverletzung unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Kind an Bushaltestelle bedroht,

Wiesbaden, Waldstraße, Freitag, 08.12.2023, 11:30 Uhr,

(ad)In der Waldstraße wurde am Freitagmittag ein Kind von einem unbekannten Mann

an einer Bushaltestelle bedroht.

Die 8-Jährige befand sich gegen 11:30 Uhr auf dem Heimweg in Höhe der

Bushaltestelle „Wiesbaden-Biebrich Diesterweg“. Dort soll die unbekannte

männliche Person das Mädchen verbal bedroht haben. Der Täter habe das Kind im

Anschluss über die Heinrich-v.-Brentano-Straße bis zu der Eingangstür eines

Mehrfamilienhauses verfolgt. Die Mutter des Kindes erstattete anschließend eine

Strafanzeige bei der Polizei. Der Unbekannte konnte als männlich, etwa 60 Jahre

alt, mit dicker Statur, grauen Haare und einem faltigen Gesicht beschrieben

werde. Er soll zudem ein „südländisches“ Erscheinungsbild gehabt haben. Des

Weiteren soll er eine schwarze eckige Brille, ein kariertes Hemd mit rot-grauen

Streifen, eine graue Hose mit Trägern und eine Kappe getragen haben.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

sachdienliche Hinweise zu der Bedrohung unter der Telefonnummer (0611) 345-2140

entgegen.

Betrunken Unfall auf Autobahn verursacht, Wiesbaden, Bundesautobahn 66,

Freitag, 08.12.2023, 23:45 Uhr,

(wie) Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen

Verkehrsunfall auf der A 66 bei Wiesbaden verursacht. Der 31-Jährige war mit

einem Peugeot auf der A 66 von Frankfurt kommend in Richtung Rüdesheim

unterwegs. Als er an der Anschlussstelle Erbenheim in Richtung Mz-Kastel

abbiegen wollte, kam er aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und

prallte gegen das Ausfahrtsschild. Bei der Unfallaufnahme zeigte ein

Atemalkoholtest einen Wert von 1,7 Promille an, weshalb die Beamten den Fahrer

festnahmen und seinen Führerschein sicherstellten. Der 31-Jährige musste die

Streife mit zur Dienststelle begleiten, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Anschließend wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Peugeot musste

abgeschleppt werden, die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 13.000 EUR.

Meldungen vom Wochenende

Mit Pfefferspray gesprüht,

Wiesbaden, Hagenauer Straße, Freitag, 08.12.2023, 21:00 Uhr (js) Am Freitagabend

wurde von bislang unbekannten Tätern Pfefferspray gegen zwei Personen

eingesetzt. Gegen 21:00 Uhr befanden sich mehrere Personen, darunter die zwei

Geschädigten, auf einem Parkplatz in der Hagenauer Straße, als sich ein Pkw den

Personen näherte. Die Geschädigten wurden aus dem Pkw heraus angesprochen und

dann unvermittelt mit einem Reizstoffsprühgerät besprüht. Die beiden

Geschädigten, ein 34- und ein 35-jähriger Wiesbadener, wurden hierdurch leicht

verletzt. Die Täter flüchteten im Anschluss mit dem Pkw in Richtung Schierstein.

Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise

unter 0611/345-2540.

Körperverletzung,

Wiesbaden, Bärenstraße / Drei-Lilien-Platz, Samstag, 09.12.2023, 02:50 Uhr (js)

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen

mündete am frühen Samstagmorgen in eine Körperverletzung. Der 18-jährige spätere

Geschädigte aus dem Rheingau-Taunus-Kreis geriet mit einer bislang unbekannten

männlichen Person in verbale Streitigkeiten. Der Täter schlug im weiteren

Verlauf auf den Geschädigten ein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Im

Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Häfnergasse. Er wird als 20 – 30

Jahre, von kräftiger Statur und südländisch beschrieben. Er habe eine schwarze

Bomberjacke, ein weißes T-Shirt, eine dunkle Jeans und eine schwarze Kappe

getragen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier

unter 0611/345-2140 in Verbindung zu setzen.

Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt – Haft!, Wiesbaden, Bahnhofsplatz,

Samstag, 09.12.2023, 03:30 Uhr (jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte

ein Fahrraddieb am Wiesbadener Hauptbahnhof auf frischer Tat angetroffen und

festgenommen werden. Am Samstagmorgen um 03:30 Uhr konnte durch einen

aufmerksamen Zeugen am Bahnhofsvorplatz in Wiesbaden ein Mann festgestellt

werden, welcher sich an einem abgestellten Fahrrad zu schaffen machte. Durch die

alarmierten Einsatzkräfte konnte der 40-jährige Täter vor Ort angetroffen und

festgenommen werden. Bei der Festnahme wurde bei dem Fahrraddieb typisches

Aufbruchwerkzeug aufgefunden. Da der Mann bereits wegen gleichgelagerten

Delikten polizeilich bekannt ist, wurde durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden

eine richterliche Vorführung angeordnet. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Bedrohung mit Schusswaffe,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Sonntag, 10.12.2023, 02:10 Uhr (jul) Am frühen

Sonntagmorgen kam es in der Schwalbacher Straße in Wiesbaden zu einer Bedrohung

mit einer Schusswaffe. Am Sonntagmorgen gegen 02:10 Uhr kam es vor einer

Lokalität in der Schwalbacher Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen

mehreren Personen. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die hinzugerufenen

Einsatzkräfte bedrohte ein 31-jähriger Mann einen weiteren Kontrahenten mit

einer Schreckschusswaffe. Durch das schnelle Einschreiten der Polizeibeamten

ließ der Mann die Waffe fallen. Nach einem kurzen Fluchtversuch konnte er noch

am Tatort festgenommen werden. Durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde eine

richterliche Vorführung angeordnet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich

mit dem 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140

telefonisch in Verbindung zu setzen.

Einbrecher flüchten ohne Beute,

Wiesbaden, Werner-Hilpert-Straße, Samstag, 09.12.2023, 16:40 Uhr (jul) Am

Samstagnachmittag machten sich Einbrecher an einem Reihenhaus in der

Werner-Hilpert-Straße in Wiesbaden zu schaffen. Am Samstagnachmittag gegen 16:40

Uhr konnte eine aufmerksame Nachbarin wahrnehmen, wie sich eine männliche Person

an einem Reihenhaus zu schaffen machte. Dabei versuchte der Täter, mit einem

unbekannten Werkzeug die Hauseingangstür und ein Fenster aufzuhebeln. Die Tür

und das Fenster hielten jedoch stand, so dass der Täter ohne Beute flüchtete. Es

entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Euro. Fahndungsmaßnahmen

blieben erfolglos. Der Täter sei über 20 Jahre alt gewesen. Er habe dunkle

Kleidung getragen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

beschädigtes Fahrzeug nach Verkehrsunfall zurückgelassen, Wiesbaden,

Saarstraße, Sonntag, 10.12.2023, 06:00 Uhr (jul) Am Sonntagmorgen konnte durch

aufmerksame Zeugen in der Saarstraße in Wiesbaden ein stark beschädigtes

Unfallfahrzeug festgestellt werden. Von dem Fahrer fehlt bislang jede Spur. Am

Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr wurde eine Zeugin auf ein verunfalltes Fahrzeug in

der Saarstraße aufmerksam. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand und war nicht mehr

fahrbereit. Offensichtlich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Poller

und dem blauen Ford Fiesta. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der

Unfallfahrer den Unfallort bereits verlassen. Es entstand Sachschaden in der

Höhe von mehreren tausend Euro. Der Regionale Verkehrsdienst Wiesbaden hat die

Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-0.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Verkehrsunfallflucht in Eltville – Zeugen gesucht,

Eltville am Rhein, Roßpfad, Freitag, 08.12.2023, 11:15 Uhr – 14:45 Uhr

(mv)Am Freitagmittag wurde in Eltville ein geparkter Pkw bei einem

Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Tatort. Am Freitag

zwischen 11:15 Uhr und 14:45 Uhr ereignete sich im Parkhaus des Kilianscenter in

Eltville ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Audi A6 beschädigt wurde. Der

Audi stand ordnungsgemäß geparkt in einer der Parkbuchten. Hier streifte ein

unbekanntes Fahrzeug den Audi nach ersten Ermittlungen zufolge beim Ein- oder

Ausfahren aus der nebenliegenden Parkbucht und beschädigte diesen. Der

entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Hinweise zur

Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Eltville unter der Rufnummer (06123)

90900 entgegen.

Verkehrsunfallflucht vor Supermarkt – Zeugenaufruf, Taunusstein-Neuhof, Auf

dem kleinen Feld, Donnerstag, 07.12.2023, 13:15 Uhr bis 13:45 Uhr

(mv)Am Donnerstag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in

Taunusstein- Neuhof eine Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher entfernte sich

vom Unfallort ohne den Unfall zu melden. Die Geschädigte parkte ihren schwarzen

Mercedes zwischen 13:15 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz vor dem

Einkaufsmarkt ab und ging ihren Einkäufen nach. Nach bisherigem Kenntnisstand

beschädigte das Fahrzeug, welches sich in der Parklücke links neben der

Geschädigten befand, beim Ausparken den PKW der Geschädigten. Anschließend

flüchtete der Verursacher vom Unfallort. An dem Mercedes entstand ein

geschätzter Sachschaden von 2000 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten

die Ermittlungsgruppe in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 70780 zu

kontaktieren.

Versuchter Einbruch in Rohbau, Eltville am Rhein, Hauptstraße, Freitag,

01.12.2023, 09:00 Uhr bis Montag, 04.12.2023, 09:30 Uhr

(mv)Über das erste Adventswochenende versuchten Unbekannte in einen Rohbau in

Eltville einzubrechen und scheiterten. Der oder die Täter betraten zunächst das

Grundstück des Geschädigten in der Hauptstraße und versuchten eine Tür zu dem

Rohbau aufzuhebeln. Der Versuch misslang, sodass nichts entwendet wurde. Im

Anschluss flüchteten die Täter unerkannt von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die

Ermittlungsgruppe der Polizei Eltville unter der Rufnummer (06123) 90900

entgegen.

Reifen zerstochen in Niedernhausen-Niederseelbach – Zeugen gesucht,

Niedernhausen, An der Heide, Samstag, 09.12.2023, 19:00 Uhr – 22:30 Uhr

(mv)Am Freitagabend kam es in Niedernhausen, im Ortsteil Niederseelbach zu einer

Sachbeschädigung an einem PKW eines 48-Jährigen aus Wiesbaden. Dieser stellte

seinen Seat in der Straße „An der Heide“ im Zeitraum von 19:00 Uhr und 22:30 Uhr

am Fahrbahnrand ab. Nachdem er bei der Heimfahrt auffällige Fahrgeräusche

feststellte, stellte er zu Hause fest, dass sich im linken Hinterreifen ein

Einstich befand. Durch die Beschädigung entstand ein Sachschaden in

dreistelliger Höhe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der

Ermittlungsgruppe der Polizei Idstein unter der Rufnummer (06126) 93940 in

Verbindung zu setzen.

Meldungen vom Wochenende

Einbruch in Einfamilienhaus

Niedernhausen, Germanenweg, Freitag, 08.12.2023, 14:00 – 20:05 Uhr

Unbekannte Täter hebelten am Freitagnachmittag ein Fenster auf der Rückseite des

Einfamilienhauses auf und drangen so in das Gebäude ein. Entwendet wurde nach

ersten Erkenntnissen Schmuck im Wert von 1.500 EUR. Es entstand Sachschaden in

Höhe von etwa 2.000 EUR.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die

Ermittlungen übernommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Idstein unter

06126-93040 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Idstein, Fackenhöfer Weg, Samstag, 09.12.2023, 16:30 Uhr – 22:50 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum rückwärtigen Teil des Grundstücks

und drangen über die Terrasse durch ein bodentiefes Fenster in das Haus ein.

Entwendet wurden Kleidung sowie ein Haushaltsgerät im Wert von etwa 1.700 EUR.

Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000 EUR.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die

Ermittlungen übernommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Idstein unter

06126-93040 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Taunusstein Baumgartenstraße, Samstag, 09.12.2023, 11:00 – 22:15 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich zur Tatzeit Zugang zur rückwärtigen Terrasse

und drangen von dort durch Beschädigen der Terrassentür ins Haus ein. Entwendet

wurden hochwertige Kleidung und Schmuck im Wert von etwa 20.000 EUR. Der

entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 EUR.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die

Ermittlungen übernommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Bad Schwalbach

unter 06124-70780 entgegen.

Einbrüche in Mehrfamilienhaus

Geisenheim, Jahnstraße, Samstag, 09.12.2023, 18:30 Uhr bis Sonntag, 10.12.2023,

02:30 Uhr

Unbekannte Täter drangen im genannten Zeitraum gleich in zwei Wohnungen eines

Mehrfamilienhauses ein. Zum einen wurde eine Balkontür im 1. OG aufgehebelt. Aus

der Wohnung wurde jedoch nichts entwendet. Bei der zweiten Wohnung wurde die

Terrassentür aufgehebelt und Schmuck im Wert von 700 EUR entwendet.

Der entstandene Sachschaden beträgt jeweils etwa 500 EUR.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die

Ermittlungen übernommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Rüdesheim am

Rhein unter 06722-91120 entgegen.

Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Taunusstein, Lindenstraße, Samstag, 09.12.2023, 15:00 – 20:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten im genannten Zeitraum vom rückseitigen Gartenbereich

aus sich Zugang ins Haus zu verschaffen. Versuche, ein Fenster aufzuhebeln bzw.

die Scheibe einzuwerfen, misslangen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 EUR

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die

Ermittlungen übernommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Bad Schwalbach

unter 06124-70780 entgegen.

Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Geisenheim, Schloßheide, Donnerstag, 07.12.2023, 06:30 Uhr – Freitag,

08.12.2023, 08:30 Uhr

Bereits in der Zeit von Donnerstag auf Freitag kam es an einem Einfamilienhaus

zu einem Einbruchversuch. Auf der Rückseite des Hauses hebelten unbekannte Täter

an einem Fenster, scheiterten jedoch.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die

Ermittlungen übernommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Rüdesheim am

Rhein unter 06722-91120 entgegen.

Kennzeichen entwendet

1.) Oestrich-Winkel, Rheinweg, Samstag, 02.12.2023, 17:30 Uhr bis Donnerstag,

07.12.2023, 08:00 Uhr

Im genannten Zeitraum wurde von einem Pkw Hyundai die beiden Kennzeichen RÜD-BS

102 entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Rüdesheim am Rhein unter 06722 91120

2.) Eltville am Rhein, Matheus-Müller-Straße, Dienstag, 05.12.2023, 18:00 Uhr

bis Freitag, 08.12.2023, 11:05 Uhr.

Im genannten Zeitraum wurde an einem Pkw Ford das hintere Kennzeichen RÜD-JS 883

entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter 06123 90900

entgegen.

Mehrere Pkw zerkratzt

Walluf, Johannisbrunnenstraße, Freitag, 08.12.2023, 20:00 Uhr bis Samstag,

09.12.2023, 09:40 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten im genannten Zeitraum den Lack an drei geparkten

Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeistation Eltville am Rhein unter 06123 90900.

Verkehrszeichen umgeknickt

Idstein, Seelbacher Straße, Samstag, 09.12.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag,

10.12.2023, 06:10 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Seelbacher Straße von

Unbekannten drei Verkehrszeichen umgedrückt/umgeknickt. Der Sachschaden wird auf

1.500 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter 06126 93940 entgegen.

Fußgänger von Pkw erfasst

Bad Schwalbach, Adolfstraße, Samstag, 09.12.2023, 16:35 Uhr

Am Samstagnachmittag wurden in der Adolfstraße zwei Fußgänger auf einem

Fußgängerüberweg von einem Pkw erfasst und zum Teil schwer verletzt. Ein 22

Jahre alter Fahrzeugführer aus Hohenstein fuhr mit seinem Chevrolet auf der

Adolfstraße, von der Bahnhofstraße kommend, in Richtung Schmidtbergplatz. In

Höhe Adolfstraße 123 übersah er ein älteres Ehepaar, das den Fußgängerweg

überquerte. Der 73 Jahre alte Mann wurde von dem Pkw direkt erfasst, die 65

Jahre alte Frau seitlich gestreift und zu Boden geschleudert. Die beiden

Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Adolfstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme bis 17:25 Uhr voll gesperrt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter 06124

70780.