Überfall auf 21-Jährigen – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – Am vergangenen Freitag (08.12.) hatte es gegen 09.20 Uhr im Bereich des Bahnhofs ein unbekannter Täter auf die Wertgegenstände eines jungen Mannes abgesehen. Nachdem der 21-jährige Geschädigte am Bahnhof mit dem Zug (RB86) ankam, lief er in Richtung der Bushaltestellen. Auf der Höhe einer ehemaligen Gaststätte sprach der dunkelhäutige Mann ihn zunächst unter einem Vorwand an und zog im Verlauf des Gesprächs ein Messer aus seiner Hosentasche.

Mit vorgehaltenem Messer forderte der Täter sodann die Herausgabe von Wertgegenständen. Der Geschädigte übergab ihm daraufhin das mitgeführte Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter über den Bahnhofsvorplatz in Richtung der Bouxwiller Straße/L3116. Weitere Hinweise zur Fluchtrichtung oder der Identität des Täters ergaben sich bislang nicht. Laut Aussage des Geschädigten handelte es sich bei dem Kriminellen um einen dunkelhäutigen Mann in schwarzer Bekleidung.

Das zuständige Fachkommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung übernommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Täter erbeuten Bargeld und Schmuck – Kripo sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots) – Von Freitag (08.12.) auf Samstag (09.12.) hatten Kriminelle ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Waldwinkel“ im Visier. Zwischen 04 Uhr am Freitagmorgen und 11 Uhr am Samstagvormittag drangen unbekannte Täter in das Haus ein. Sie schlugen dabei die Scheibe der Terrassentür ein und verschafften sich dadurch Zutritt. Nach dem Eindringen durchsuchten die Täter

das gesamte Haus und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Den Tätern gelang anschließend unbeobachtet die Flucht. Es liegt bislang keine Beschreibung der Einbrecher vor.

Die Polizei möchte die Bevölkerung auch über wichtige Präventionsmaßnahmen informieren, um das Risiko von Einbrüchen zu verringern: Schließen Sie stets alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren, auch bei kurzer Abwesenheit. Gekippte Fenster sind leicht zu öffnen und bieten Einbrechern eine einfache Gelegenheit.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause immer bewohnt erscheint, indem Sie zum Beispiel Zeitschaltuhren für Licht und Radio einsetzen. Überlegen Sie auch, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie Alarmanlagen oder verbesserte Fenstersicherungen zu installieren.

Die Ermittlungen hat das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Einfamilienhäuser im Visier von Kriminellen – Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots) – Im Verlauf des Sonntags (10.12.) im Zeitraum zwischen 14-19 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in der Stettiner Straße Zutritt zu einem Wohnhaus. In Abwesenheit der Anwohner gelangten die Täter über den rückwärtigen Bereich des Hauses in den Innenbereich, indem sie ein Fenster aufhebelten. Bei der anschließenden Durchsuchung aller Räumlichkeiten nahmen sie

Bargeld und Schmuck an sich. Die Kriminellen konnten sodann unerkannt in unbekannte Richtung flüchten.

Darüber hinaus versuchten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 9 bis etwa 22 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße „In der Stetbach“ zu gelangen. Mehrere Versuche gewaltsam in den Wohnraum einzudringen scheiterten. Hinweise zu den Tätern oder deren Fluchtrichtung liegen bislang nicht vor.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine

große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten Fenstersicherungen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls hat das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei in beiden Fällen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Einbruch in Wohnhaus – Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – In der Ziegelhüttenstraße ereignete sich am Samstag (09.12.) ein Einbruch. Zwischen 15 und 19 Uhr gelangten unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Weise in ein Einfamilienhaus. Nach Durchsuchung aller Räumlichkeiten entwendeten die Täter unter anderem Bargeld. Die Fluchtrichtung ist bisher nicht bekannt. Eine Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten Fenstersicherungen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls hat das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Ermittlungserfolg – Einbruchserie in Kindertagesstätten – 2 Täter in U-Haft

Dieburg/Münster/Reinheim/Modautal (ots) – Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben am Freitag (8.12.) zwei 43 und 22 Jahre alte Männer festgenommen. Die beiden Tatverdächtigen stehen im Verdacht, für eine Einbruchserie in Kindertagesstätten im Landkreis Darmstadt-Dieburg seit Mitte November 2023 sowie auch für weitere, gleichgelagerte Taten in Hessen verantwortlich zu sein. Beide befinden sich jetzt in Untersuchungshaft.

Nach acht versuchten beziehungsweise vollendeten Einbrüchen in Dieburg, Münster, Reinheim und im Modautal hatte das Kommissariat 41 der Kriminalpolizei in Dieburg die Ermittlungen übernommen. Den Ermittlungen nach, sollen die Beschuldigten durch aufgebrochene Fenster oder Terrassentüren in die

Räumlichkeiten eingedrungen sein und dort Schränke und Spinde durchsucht haben.

Hierbei sollen sie es insbesondere auf Laptops, Tablets sowie Bargeld abgesehen haben. Der Wert des Diebesgutes wird derzeit auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Im Zuge der umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen waren die Beamten auf die Spur des 43-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, und seines 22 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen aus Dietzenbach gekommen.

Am 8. Dezember konnte schließlich die Festnahme erfolgen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung einer 44-jährigen mutmaßlichen Tatbeteiligten aus Langen stellten Einsatzkräfte verschiedene Beweismittel wie Laptops und Tablets sicher, die aus den Diebstählen herrühren können. Die genaue Zuordnung dauert noch an.

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse der Dieburger Kriminalpolizei dürften auch weitere Einbrüche im Landkreis Gießen sowie im Hochtaunuskreis auf das Konto der beiden Beschuldigten gehen. Die genauen Abklärungen sowie die Suche nach weiteren, möglichen Tatorten sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die beiden Tatverdächtigen einer Haftrichterin am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Diese erließ für die beiden Männer Haftbefehle und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an.

Einbruch in Supermarkt – Zigarettenauslage im Visier

Groß-Umstadt (ots) – Am Sonntag (10.12.) gegen 23.30 Uhr drangen unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände eines Supermarktes im Kappesgärtenweg ein und öffneten gewaltsam eine Tür zu den Innenräumen des Marktes. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie den Verkaufsraum und nahmen eine größere Menge an Zigaretten an sich.

Anschließend gelang den Täter die Flucht in unbekannte Richtung. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Mercedes gehandelt haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Durch das Eindringen in den Markt entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die erbeuteten Zigaretten hatten einen Gesamtwert von etwa 6.000 Euro.

Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen. Hinweise von Zeugen, die zur Ergreifung der Täter oder dem Auffinden des Stehlguts führen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Zwischen Samstag, (09.12), 20:00 Uhr und Sonntag, (10.12), 02:15 Uhr ereignete sich in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf Höhe der Hausnummer 22 im Reinheimer Ortsteil Ueberau eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde die Frontstoßstange eines grauen Alfa Romeo stark beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher auf der

Wilhelm-Leuschner-Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Front seines silbernen PKW in den geparkten Alfa Romeo fuhr.

Hierbei wurde ein Sachschaden von ca. 3.500 EUR verursacht. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06154/6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Groß-Umstadt (ots) – Am Freitag 08.12.2023 zwischen 07:45-08:15 Uhr, beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Spremberger Straße/Warthweg den Grundstückszaun eines dort ansässigen Unternehmens. Der Zaun wurde über eine Länge von etwa 5 Meter massiv beschädigt und teilweise komplett aus dem Boden gerissen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 EURO.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeistation Dieburg unter Tel: 06071/ 96560 in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ober-Ramstadt (ots) – Am Mittwoch 06.12.2023 wurde zwischen 08:45-12:30 Uhr ein im Ortsteil Modau am Fahrbahnrand geparkter blauer Ford Transit vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. An dem Ford Transit entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.500 EUR.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Raubüberfall im PKW – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Nach einem Raubüberfall am Freitagabend (08.12.) in der Kranichsteiner Straße hat die Darmstädter Kriminalpolizei (K10) die Ermittlungen aufgenommen. Um seine Tochter abzuholen, wartete ein Mann gegen 20:30 Uhr in seinem Auto vor einer Turnhalle in der Kranichsteiner Straße. Hier riss ein unbekannter Mann die Tür des Autos auf und forderte den darin wartenden Autofahrer auf, sein gesamtes Bargeld herauszugeben.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hielt er nach derzeitigem Kenntnisstand eine silberfarbene Waffe in der Hand. Der unbekannte Mann war zudem in Begleitung eines weiteren möglichen Komplizen. Im Anschluss flüchteten die beiden Unbekannten mit mehreren Hundert Euro Bargeld zu Fuß. Der Autofahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Täterbeschreibung:

Der Mann mit Waffe, hatte eine schlanke Statur, war circa 1,70-1,80 Meter groß und 19-20 Jahre alt. Sein Gesicht bedeckte er mit einem schwarz-weißen Schal. Er trug eine dunkle Winterjacke mit Kapuze, schwarze Handschuhe und eine dunkle Jeans.

Der zweite Mann, soll ebenfalls schlank, circa 1,70-1,80 Meter groß und zwischen 17-18 Jahre alt gewesen sein. Auch er war laut Zeugenaussage mit einer dunklen Winterjacke und dunkler Jeans bekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlern des Kommissariats 10 unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Unbekannte versprühen Feuerlöscher in Bus – Zeugen gesucht

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Rund tausend Euro Schaden richteten Unbekannte zwischen Freitagabend (08.12.) und Montagmorgen (11.12.) an einem Omnibus, der am „Messplatz“ geparkt war, an. Sie hebelten gewaltsam die Türen des Busses auf und versprühten im gesamten Innenraum den Inhalt eines Feuerlöschers.

Nachdem die Unbekannten auch noch das Erste-Hilfe-Set des Busses ausräumten, machten sie sich mit dessen Inhalt aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler des Kommissariats 21/22 unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Überfall auf Kiosk – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Mit einer Geldkassette ist ein bislang unbekannter Täter nach dem Überfall eines Kioskes in der Mauerstraße am Samstagabend (09.12.) geflüchtet. Aktuellen Ermittlungen zufolge betrat der unbekannte Mann gegen 17:30 Uhr den Kiosk und bedrohte die Angestellte, mit vorgehaltenem Messer, die Kasse herauszugeben. Anschließend flüchtete er mit der mit mehreren Hundert Euro

gefüllten Geldkassette. Verletzt wurde niemand.

Der Täter ist circa 1,80 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, trug einen gräulichen Dreitagebart und war mit einer dunklen Mütze, einer dunklen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet. Außerdem trug er einen schwarzen Rucksack mit „Nike“ Aufschrift.

Das Kommissariat 10 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die weitere Hinweise geben können oder den Täter bei seiner Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich be den Ermittlern in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Motorroller am Bahnhof gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Am Bahnhof im Darmstädter Stadtteil Arheilgen wurde im Zeitraum zwischen Sonntag (10.12.), 13:00 Uhr, und Montag (11.12.), 00:55 Uhr, ein weißer Motorroller der Marke „Vespa“ gestohlen. Am Roller ist das Kennzeichen „515 KLS“ angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch und sucht Zeugen

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Am Sonntag (10.12.) in der Zeit zwischen 12:40-18:50 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brucknerstraße. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste durch Aufhebeln eines Fensters in die Wohnung. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und erbeuteten unter anderem Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unbemerkt.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 06151/969-0 von dem mit den weiteren Ermittlungen beauftragten Kriminalkommissariat in Darmstadt (K21/22) entgegengenommen.

Grauer Mazda im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Zwischen Freitagmittag (08.12.) und Samstagmorgen (09.12.) schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines grauen Mazda ein, der in einem Parkhaus in der Bleichstraße abgestellt war. Die Kriminellen entwendeten einen Laptop im Wert von mehreren Hundert Euro und suchten anschließend das Weite.

Das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

14-Jähriger attackiert und bestohlen

Kelsterbach (ots) – Ein 14 Jahre alter Jugendlicher wurde am Sonntagabend (10.12.), gegen 19.00 Uhr, in der Mainstraße, auf dem Gehweg im Bereich einer Gaststätte, von zwei Unbekannten mit einem Klappmesser bedroht, geschlagen und anschließend seines Smartphones und seiner Kopfhörer beraubt. Der 14-Jährige begab sich vorsorglich in ein Krankenhaus, zog sich bei dem Angriff aber wohl nur Blessuren leichterer Art zu. Die Kriminellen flüchteten anschließend mit der Beute zu Fuß vom Tatort.

Beide Flüchtigen sind 1,85 bis 1,90 Meter groß, waren maskiert und trugen schwarze Hoodies mit Kapuze, dunkle Hosen und schwarze Handschuhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter Tel: 06142/6960.

Böller in Aula gezündet – Rettungsdienst versorgt 13 Schüler

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Zu einem Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei kam es am Montag (11.12.), gegen 10.00 Uhr, an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Mainspitze „Vorm Anthaupt“. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde während der Pause in der Aula ein Böller gezündet.

13 Schüler klagten anschließend über Ohren- undAtemwegsbeschwerden und bedurften teils medizinischer Versorgung. Im Anschluss konnten alle Schülerinnen und Schüler wieder am Unterricht teilnehmen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand besteht kein Zusammenhang zu dem Versprühen von Pfefferspray an der Schule am vergangenen Montag.

Seniorin Einkaufstasche entrissen – 87-Jährige stürzt und verletzt sich

Rüsselsheim (ots) – Auf die Einkaufstasche einer 87 Jahre alten Frau hatte es ein noch unbekannter Krimineller am Samstag (09.12.) in der Hamburger Straße abgesehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter um kurz nach 11.00 Uhr der Frau auf einem silbern-schwarzem Fahrrad, entriss ihr anschließend die Tasche samt Geldbörse und flüchtete mit seiner Beute. Die Seniorin fiel bei dem Angriff zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Täter wurde als 20 bis 30 Jahre alt und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Der Flüchtige ist kräftig, 1,80 bis 1,90 Meter groß, hat kurze, braune Haare und dunkelbraune Augen. Der Kriminelle war mit einer schwarzen Jacke und schwarzer Hose bekleidet.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen der Tat. Unter Tel: 06142/6960 ist das mit dem Fall betraute Kommissariat 10 in Rüsselsheim für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Rüttelplatte von Baustelle gestohlen – Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – Wie der Polizei am Montagmorgen (11.12.) bekannt wurde, haben sich Diebe in den zurückliegenden Tagen auf einem Baustellengelände im Langer Kornweg zu schaffen gemacht und eine dort abgestellte, etwa 500 Kilo schwere Rüttelplatte mitgehen lassen. Nach bisherigen Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis Freitag (08.12.) zurück. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Beamten haben ein Verfahren eingeleitet und suchen Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06107/7198-0 sind die Ermittler des Kommissariats 41 in Kelsterbach zu erreichen.

Gerangel mit Einbrecher/Wohnungseinbrüche beschäftigen Kripo

Rüsselsheim (ots) – Am Freitag und Samstag (08./09.12.) ereigneten sich in Rüsselsheim drei Wohnungseinbrüche. Durch die Terrassentür verschafften sich zwei Unbekannte am Freitag, gegen 18.20 Uhr, Zugang in ein Wohnhaus in der St. Alban-Straße. Hier trafen die Kriminellen auf einen 57 Jahre alten Bewohner. Bei dem anschließenden Gerangel mit einem der Einbrecher zog sich der 57-Jährige leichte Verletzungen zu. Das Duo flüchtete mit Geld und einer Armbanduhr vom Tatort.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Samstag, in der Zeit zwischen 18.15 und 19.50 Uhr, in der Straße „Die Flachslöcher“. Die Kriminellen hebelten ein Fenster des Hauses auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie flüchteten mit Münzen, Schmuck und Geld.

In das Visier von Kriminellen geriet am gleichen Tag zwischen 11.30 und 16.30 Uhr zudem eine Wohnung im 7. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Böcklinstraße. Die Täter scheiterten aber mit ihrem Einbruchsversuch an der Eingangstür.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Groß-Gerau/Trebur (ots) – In den letzten Tagen ereigneten sich in Groß-Gerau, Wallerstädten und Trebur-Astheim drei Einbrüche in Wohnhäuser. Durch ein Fenster verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen dem 3. Dezember und Sonntag (10.12.) Zugang in ein Wohnhaus in der Gustavsburger Straße in Astheim. Die Einbrecher gingen nach derzeitigem Ermittlungsstand aber wohl leer aus.

Durch ein Fenster versuchten sich Unbekannte zwischen dem 7. Dezember und Samstag (09.12.) Zutritt zu einem Haus „Am Osterbruch“ in Wallerstädten zu verschaffen. Die ungebetenen Gästen scheiterten hierbei an Fenstern.

Zudem suchten Unbekannte am Samstag (09.12.), in der Zeit zwischen 16.30 und 17.45, ein Einfamilienhaus in der Schützenstraße in Groß-Gerau heim. Hier erbeuteten die Kriminellen Münzen und Modeschmuck.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Polizei kontrolliert drei Gaststätten

Raunheim (ots) – In der Nacht zum Montag (11.12.) kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim insgesamt drei Gaststätten und 27 Personen in der Innenstadt. Bei der Überprüfung einer Shishabar fanden die Ordnungshüter größere, als die gesetzlich maximal erlaubten 25 Gramm-Dosen mit Shishatabak. Sie stellten anschließend 22 Dosen mit einem Inhalt von insgesamt knapp 6 Kilogramm Tabak sicher und erstatteten Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz.

Im einem Cafe konnten im Rahmen der Kontrolle drei nicht zugelassene Geldspielautomaten festgestellt werden. Die Geräte samt rund 900 Euro Inhalt wurden an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der Betreiber wird sich in einem Verfahren wegen der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels verantworten müssen.

In einem weiteren Lokal wurden zudem zwei Geldspielautomaten ohne gültige Prüfplakette bemerkt. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Spielverordnung ein. Hier droht ein empfindliches Bußgeld.

Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen und hohem Sachschaden

Rüsselsheim am Main (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, den 09.12. gegen 16:00 Uhr im Kreuzungsbereich Lucas-Cranach-Straße/Varkausstraße wurden fünf Personen verletzt und es entstand hoher Sachschaden. Eine 21-jährige Rüsselsheimerin fuhr mit ihrem Mercedes Benz von der Lucas-Cranach-Straße aus auf die Varkausstraße in Fahrtrichtung Mörfelden-Walldorf auf und kam beim Linksabbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte die Fahrzeugführerin drei Betonpoller und ein Verkehrszeichen ehe sie frontal in ein Geländer der dortigen Fußgängerunterführung fuhr und zum Stehen kam.

Die Fahrzeugführerin und die 59-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen. Die drei Personen auf der Rücksitzbank, eine 37-jährige Mitfahrerin und deren Kinder im Alter von vier Jahren und sieben Monaten, wurden ebenfalls leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Keiner der drei Personen auf der Rücksitzbank hatte den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf mehr als 60.000 Euro geschätzt.

Neben zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeistation Rüsselsheim waren die Feuerwehr Rüsselsheim, der Regelrettungsdienst mit fünf Rettungswagen und einem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst sowie zwei Notärzten und einer Leitenden Notärztin vor Ort.

Die Varkausstraße musste ab der Lucas-Cranach-Straße in Fahrtrichtung Mörfelden-Walldorf für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie für die Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt werden.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüsselsheim unter 06142/696-0 in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – In der Mannheimer Straße ereignete sich am Sonntag (10.12.), in der Zeit zwischen 16-20.30 Uhr, ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter versuchten durch ein Fenster in das Gebäude einzudringen, flüchteten aber unverrichteter aus bislang unbekannten Gründen ohne Beute vom Tatort. Sie hinterließen allerdings einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Für sachdienliche Hinweise kontaktieren Sie bitte das K 21/22 der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Hirschhorn (ots) – Am Samstag, 09.12.2023 befuhr gegen 16.35 Uhr ein 71 jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes-Benz in Hessisch Igelsbach, die Waldstraße in Fahrtrichtung der Bundesstraße 37. In Höhe vom Anwesen 8 der Waldstraße kam es dann zwischen dem 71-jährigen Mercedes-Benzfahrer und einem weißen Peugeot Van eines 60 jährigen Mannes zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Es entstand an beiden Fahrzeugen insgesamt ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Da zu dem Unfallhergang von beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben gemacht wurden, sucht die Polizei Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Einbruch in Einfamilienhaus gesucht – Wer hat etwas bemerkt?

Birkenau (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Kriminalpolizei in Heppenheim die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Am Samstag (09.12.), in der Zeit zwischen etwa 18-18.30 Uhr, verschafften sich die Kriminellen Zutritt zu dem Grundstück in der Breslauer Straße und hebelten eine Tür auf.

Anschließend gelangten sie ins Innere. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten sie Schmuck und suchten anschließend mit ihrer Beute unerkannt das Weite. Wer hat verdächtige Personen bemerkt? Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Odenwaldkreis

Schafbock gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Breuberg (ots) – Ein Schafbock der Rasse „Skudden“ wurde in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (09.12.), 15.00 Uhr und Sonntagmittag (10.12.), 12.00 Uhr, von Unbekannten von einem umzäunten Gehege im Bereich der Bundesstraße 426 bei Rosenbach gestohlen. Der Zaun der Weide wurde zuvor aufgeschnitten. Die Ermittler vermuten, dass das Tier am Tatort geschlachtet wurde und die Täter zum Abtransport des Tieres ein Fahrzeug nutzten.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Einbruch in Gärtnerei

Oberzent (ots) – Kriminelle hatten es in der Nacht zum Montag (11.12.), gegen 4.00 Uhr, auf einen Tresor in einer Gärtnerei abgesehen. In der Gerhart-Hauptmann-Straße drangen sie gewaltsam in die Geschäftsräume ein und entwendeten aus einem Büro den Safe samt Inhalt. Die Kriminalpolizei in Erbach hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

Einbruch durch Fenster/Zeugen gesucht

Reichelsheim (ots) – Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Tat wurde am Samstagmittag (09.12.) bemerkt, könnte aber auch schon einige Tage zurückliegen.

Die Unbekannten drangen gewaltsam über ein Fenster ins Innere des Anwesens „Am Langacker“ ein. Hier suchten die Kriminellen nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 06062/9530 beim Kommissariat 21/22 in Erbach zu melden.

Einbruch in Tierheim

Reichelsheim (ots) – Kriminelle hatten es in der Nacht zum Sonntag (10.12.) auf den Tresor eines Tierheimes abgesehen. „Am Morsberg“ drangen sie gewaltsam durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Dort angekommen fanden sie nach Durchsuchung einen Wandtresor vor und entwendeten den Safe samt Bargeld und Dokumenten. Der Schaden am Gebäude wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Erbach hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Fachkommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

Von Unfallstelle geflüchtet. Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots) – Am Samstag (09.12.) zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Mitsubishi, welcher auf dem Parkplatz des DM Marktes in der Werner-von-Siemens-Straße geparkt war.

Etwa 1.000 Euro wird die Fahrzeughalterin die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am Fahrzeugheck auf der Beifahrerseite beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 entgegen.

