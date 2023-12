Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Zeugensuche: Grauer PKW mit HU-Kennzeichen gesucht – Hanau

Hanau (ots)-(fg) – Bereits am Mittwoch 06.12.2023, ereignete sich in der Straße „Alter Rückinger Weg“ in Höhe einer dortigen Schule ein Verkehrsunfall, infolgedessen ein 12-jähriger Radler stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Unfallverursacher, der in einem grauen Auto mit Hanauer Kennzeichenschildern unterwegs war, fuhr davon.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte der Unbekannte kurz vor 8 Uhr vom Parkplatz der Hohen Landesschule nach rechts in die Straße „Alter Rückinger Weg“ in Richtung Bruchköbler Landstraße einzufahren. Hierbei übersah er offenbar den auf dem Fahrradstreifen (farblich gekennzeichnet auf dem Gehweg) befindlichen 12-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß kam.

Der Verursacher stieg wohl noch aus, half dem gestürzten Radfahrer beim Aufstehen und fragte nach, ob er sich verletzt habe. Obwohl der Junge die Frage bejahte, setzte sich der Autofahrer wieder in seinen Wagen und fuhr ohne Angaben seiner Daten davon. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

Container-Brand: Kripo geht von Unfallgeschehen aus – Rodgau

(fg) Nach dem Brand eines Containers am Freitagvormittag (wir berichteten) geht die Kriminalpolizei derzeit von einem Unfallgeschehen aus. Bei der tot aufgefundenen Person dürfte es sich nach jetzigem Stand um einen 33-jährigen Beschäftigen der Firma handeln, der sich in dem Container aufgehalten hatte. Eine finale Bestätigung der Identität dürfte ein anberaumter DNA-Abgleich bringen. Eine Obduktion soll zudem weiteren Aufschluss darüber geben, woran der Mann gestorben ist.

Hochhausbrand: Familie und Feuerwehrmann verletzt – Dreieich/Sprendlingen

(fg) Bei einem Brand einer Wohnung eines Hochhauses am Sonntagabend im Berliner Ring in Sprendlingen wurden fünf Personen verletzt; die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 100.000 Euro. Polizei und Feuerwehr waren gegen 22.40 Uhr alarmiert worden und rückten daraufhin aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die betroffene Wohnung im 11. Obergeschoss bereits in Flammen. Die in der Wohnung befindliche Familie konnte sich zuvor aufgrund der auslösenden Rauchwarnmelder aus den Räumlichkeiten retten. Die gesamte Familie (38, 33, sieben Jahre sowie acht Monate alt) kam mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, was ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhinderte. Ein Feuerwehrmann erlitt im Rahmen der Löscharbeiten eine leichte Rauchintoxikation, weshalb er vor Ort von Rettungskräften behandelt wurde. Anwohnerinnen und Anwohner kamen für die Dauer des Einsatzes in einem Betreuungsbus der Feuerwehr unter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugensuche nach Unfallflucht: Wer schrieb den Hinweiszettel? – Dreieich/Dreieichenhain

(jm) Wer brachte den Hinweiszettel an der Windschutzscheibe eines geparkten blauen Skoda Superb an? Diese Frage beschäftigt die Polizei in Langen im Zusammenhang mit einer Unfallflucht, die sich am Samstag zwischen 14 und 21 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der Burg in der Fahrgasse ereignete. Dabei entstand etwa 1.000 Sachschaden am Heck des Skodas. Gemäß den Angaben auf dem Zettel wurde der blaue Wagen offenbar von einem Fahrzeug mit Offenbacher Kennzeichen touchiert. Die Polizei bittet nun den unbekannten Hinweisgeber und auch weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Einbrecher flüchteten offenbar ohne Beute – Hainburg/Hainstadt

Hainburg/Hainstadt (ots) – (jm) Einbrecher verschafften sich am frühen Sonntagmorgen Zugang zu einem Einkaufsmarkt in der Straße „Auf das Loh“ (einstellige Hausnummern). Gegen 3.45 Uhr waren die Unbekannten zugange, zerstörten zunächst die Scheibe einer Eingangstür zu einer dort befindlichen Bäckerei und begaben sich danach in den Verkaufsraum. Nach jetzigem Erkenntnisstand flüchteten die Täter anschließend ohne Beute aus dem Markt. Ein Anwohner hatte gegen 3.50 Uhr einen akustischen Alarm gehört und aus dem Fenster geschaut. Er sah wie ein dunkelgrauer BMW zügig vom Parkplatz des Einkaufsmarktes fuhr und informierte die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Polizei spendet für Kinder suchterkrankter Eltern

Seligenstadt (ots)-(kk) Eine Spende von mehr als 1.100 Euro konnte Polizeipräsident Daniel Muth am Samstag im Rahmen des ökumenischen Gottesdienstes des Polizeipräsidiums Südosthessen an das Projekt „FitKids“ übergeben.

Gemeinsam mit der Polizeiseelsorge hatte das Polizeipräsidium zum traditionellen ökumenischen Gottesdienst eingeladen, der von den Polizeiseelsorgern Barbara Görich-Reinel und Stephan Arnold stimmungsvoll gestaltet wurde. Polizeibeamte sowie zahlreiche Bürger aus Nah und Fern lauschten dabei in der Einhardbasilika zu Seligenstadt den vorweihnachtlichen Klängen des Landespolizeiorchesters Hessen.

Die Kollekte wurde im Anschluss an das Projekt „FitKids“ im Fachbereich ambulante Suchthilfe der Diakonie Hanau-Main-Kinzig gespendet und dankend von Frau Ute Engel entgegengenommen. „FitKids“ kümmert sich um Kinder suchterkrankter Eltern und wird ausschließlich durch Spenden finanziert.

Einbruch in Einkaufsmarkt: Zigaretten geplündert – Gelnhausen

(jm) Ein aufmerksamer Anwohner hörte am frühen Montagmorgen, gegen 1.50 Uhr, einen lauten Knall im Bereich der Straße „Krempsche Spitze“ und alarmierte umgehend die Polizei. Vor Ort stellten die eingesetzten Streifenbesatzungen einen Einbruch in einen Einkaufsmarkt im Bereich der einstelligen Hausnummern fest. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter die Eingangstür zu dem Markt ein und gelangten in den Verkaufsraum. Dort entwendeten die Langfinger eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten und flohen anschließend mit ihrer Beute über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Nach ersten Hinweisen soll es sich um zwei dunkelgekleidete Täter gehandelt haben. In diesem Zusammenhang entfernte sich ein BMW zügig vom Gelände. Ob dieser mit der Tat in Verbindung steht, ist nun Teil der weiteren Ermittlungen. Die Kripo bittet nun weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu dem weißen Transporter geben? – Landesstraße 3202/Gemarkung Gelnhausen

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagmittag auf der Landesstraße 3202 bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Gegen 12.40 Uhr fuhr eine 50-Jährige in ihrem weißen Seat Ibiza von Linsengericht-Großenhausen in Richtung Gelnhausen. Kurz nachdem sie an der Deponiestraße vorbeigefahren war, kam der Fahrerin ein weißer kleiner Transporter mit einem Anhänger entgegen. Während der Transporter den Seat passierte, sei ein Gegenstand gegen die Windschutzscheibe geprallt und habe diese beschädigt. Der Transporter fuhr ohne anzuhalten weiter. Nähere Angaben zu dem Wagen liegen nicht vor. Der Schaden am Ibiza wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen.

Versuchter Diebstahl aus Auto: Tatverdächtiger festgenommen – Gelnhausen/Haitz

(fg) Nach einem versuchten Diebstahl aus geparkten Autos nahmen Polizeibeamte aufgrund eines Zeugenhinweises einen mutmaßlichen Verdächtigen am Sonntagmorgen in Haitz in Tatortnähe fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen überstieg der 27-Jährige die Absperrkette eines Grundstücks in der Straße „An den Fischeräckern“, betrat anschließend das Grundstück und soll bei mehreren darauf geparkten Autos ins Fahrzeuginnere geschaut haben. Bei einem der Autos soll der Tatverdächtige versucht haben, die Türen zu öffnen. Da dies offenbar misslang, lief der 27-Jährige zunächst davon. Bei der anschließenden Fahndung konnte dieser im Nahbereich festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Der Festgenommene musste mit zur Polizeistation, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Auf ihn kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Zeugensuche: Renault Megane entwendet – Gelnhausen/Roth

(fg) In der Nacht zum Sonntag waren Autodiebe in der Leipziger Straße zugange und entwendeten eine Renault Megane, an dem MKK-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 246 angebracht waren. Der Eigentümer hatte seinen Wagen am Samstagnachmittag, 16 Uhr, abgestellt und den Diebstahl am Sonntagmittag, 13.30 Uhr, festgestellt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Autodiebstahl sowie zum Verbleib des Renaults geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Unfallflucht: Weitere Hinweise zu einem schwarzen Audi A 6 erbeten – Landesstraße 3268/ Gemarkung Maintal

(jm) Im Zuge einer Unfallflucht auf der Landesstraße 3268 am Sonntagfrüh, wird nach einem schwarzen Audi A 6 gesucht, dessen Fahrer sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Kurz vor 5 Uhr befuhr der Unbekannte die Landesstraße in Richtung Maintal und stieß im Bereich einer dortigen Baustelle aus bislang unbekannten Gründen mit einem vor ihm fahrenden Porsche 911 Carrera zusammen. Daraufhin hielten beide Fahrzeuge an. Ein 1,85 bis 1,90 Meter große Fahrer mit blonden Haaren und einer sportlichen Statur stieg aus dem Audi aus. Als der Porsche-Fahrer die Polizei rufen wollte, entfernte der Audi-Lenker, der eine schwarze Jacke trug, seine beiden Kennzeichen, stieg in seinen Wagen und fuhr davon. Dabei soll er ein Straßenschild auf der Verkehrsinsel an der Kreuzung zur Landesstraße 3195 beschädigt haben und anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Audi müsste im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Der Porsche-Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt; er klagte über Nackenschmerzen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro. Die Unfallfluchtermittler bitten nun Zeugen, die Hinweise auf den beschädigten Audi A 6 oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Raubüberfall: Polizei nahm drei Tatverdächtige vorläufig fest – Langenselbold

(jm) Nach einem Überfall auf ein Wettbüro am frühen Sonntagmorgen in der Straße „Am Häusergraben“ hat die Polizei drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen betraten drei teils maskierte Personen kurz vor 3 Uhr die Räumlichkeiten des Wettbüros. Einer der Männer soll einen Angestellten unter Vorhalt einer Waffe zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Nach erfolgter Geldübergabe sollen die Männer mit der Beute aus dem Casino geflüchtet und in ein Taxi gestiegen sein. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung bemerkten Polizeibeamte die drei mutmaßlichen Räuber in dem Taxi, stoppten dieses und nahm das Trio anschließend vorläufig fest. Zudem konnten durch die Beamten das offenbar zuvor geraubte Bargeld, eine Schreckschusswaffe, ein Reizstoffsprühgerät sowie ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 18 bis 19 Jahren mussten mit zur Wache, wo unter anderem erkennungsdienstliche Behandlungen durchgeführt wurden. Zwei der vorläufig Festgenommenen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Tatverdächtiger sitzt nach wie vor im Gewahrsam, da derzeit eine richterliche Vorführung geprüft wird.

Einbrecher hatten es auf Zigaretten abgesehen – Bruchköbel

(jm) Unbekannte drangen am frühen Sonntagmorgen in einen Einkaufsmarkt in der Straße „Innerer Ring“ (einstellige Hausnummern) ein und plünderten dann die im Kassenbereich gelagerten Zigarettenvorräte. Kurz nach 4 Uhr schlugen die Täter eine Glaseingangstür ein und verschafften sich Zugang zum Inneren. Nachdem sie sich über die Zigaretten hergemacht hatten, flohen sie mit ihrer Beute über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise etwas von dem Einbruch mitbekommen haben, sich bei der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Autofahrer schwer verletzt – Landesstraße 3209/Maintal

(jm) Bei einem Autounfall am Sonntagmorgen auf der Bischofsheimer Straße ist ein 27 Jahre alter Mann schwer sowie ein 31-Jähriger leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Smart gegen 2.45 Uhr von Hochstadt kommend in Richtung Landesstraße 3209 unterwegs, als der Wagen kurz nach dem Ortsausgang aus noch unbekannten Gründen zunächst nach links und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 27-jährige Smart-Fahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Sein Beifahrer wurde ebenfalls zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Bei dem Unfall wurden eine Verkehrsinsel und ein Schild in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen war die Bischofsheimer Straße voll gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizeistation Maintal zu melden.

