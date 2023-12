Alkoholrausch endet in der Zelle

Neuburg (ots) – Sonntagabend wurde eine 58-jährige Frau aus Neuburg als torkelnde Fußgängerin der Polizei gemeldet. Polizeikräfte konnten die alkoholisierte Frau antreffen. Da sie eine medizinische Behandlung in einem Krankenhaus ablehnte und nicht mehr wegefähig war, verblieb sie über Nacht im polizeilichen Gewahrsam.

Im Gewahrsamsbereich wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,35 Promille. Die Gebühren für den Einsatz, inklusive Übernachtungskosten, werden ihr auferlegt.

Berauscht aus dem Verkehr gezogen

Lustadt (ots) – Mit drogentypischen Auffälligkeiten fiel am Sonntagmittag ein 23-jähriger Autofahrer auf. Gegen 14 Uhr wurde er durch eine Streife der Polizeiinspektion Germersheim in Lustadt kontrolliert. Ein Urintest verlief positiv auf Betäubungsmittel, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Auf ihn kommt nun ein entsprechendes Verfahren zu.

Einbruch in ein Wohnhaus

Lingenfeld (ots) – Am Sonntag 10.12.23, kam es in Lingenfeld im Kreis Germersheim zu einem Einbruchdiebstahl. Im Zeitraum von 12-21:25 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße „An der Lochmühle“ ein. Ersten Feststellungen zufolge dürften Vermögenswerte in Höhe eines 3-stelligen Betrages entwendet worden sein.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau, oder einer anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail, unter kilandau.k5@polizei.rlp.de, an die Polizei übermittelt werden.

Mehrere Straßenverkehrsgefährdungen – Geschädigte und Zeugen gesucht

Wörth, Kandel, Landau /A65 (ots) – Am 10.12.2023 kam es auf der BAB 65 zwischen 12:10 Uhr und 12:35 Uhr auf der Strecke von Wörth-Maximiliansau über Kandel bis nach Landau-Nord zu mehreren Verkehrsgefährdungen. Ausgelöst hat die Gefährdungen ein 66-jähriger Fahrer, der mit einem silber/anthrazit farbenen VW-Transporter mit PF- Kennzeichen Richtung Landau unterwegs war.

Der Fahrer lenkte seinen PKW in einer auffallend unsicheren Fahrweise, er fuhr teilweise in deutlichen Schlangenlinien. Einige Verkehrsteilnehmer mussten laut einer Zeugenaussage stark abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Der Verursacher konnte auf der B10 bei Landau von der Polizei gestoppt werden.

Dem nüchternen Fahrer wurde, aufgrund augenscheinlich körperlicher Mängel, die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei Landau bittet gefährdete Fahrzeugführer und weitere Zeugen auf der BAB 65 im o.g. Zeitraum um Rückmeldung unter der 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.