Motorradfahrt endet mit Ordnungswidrigkeitenverfahren

Speyer (ots) – Am Sonntag kurz vor 18 Uhr meldeten Zeugen ein Motorrad in Speyer Süd, welches mit überhöhter Geschwindigkeit über die Wege Alois-Gruber-Weg und Im Vogelgesang fuhr. Der Fahrer trug zu diesem Zeitpunkt keinen Helm. Der verantwortliche Fahrer und das Motorrad wurden von der Polizei zunächst nicht festgestellt.

Vor Ort befindliche Zeugen berichteten, dass der Motorradfahrer sich zwischenzeitlich von der Örtlichkeit entfernte, kurz darauf jedoch zu Fuß und ohne Motorrad wieder zurückgekommen und in ein Bistro gegangen war.

Schließlich stellten die eingesetzten Beamten den 20-jährigen Motorradfahrer im Bistro fest und kontrollierten ihn. Zu einer Gefährdung anderer Personen durch den Motorradfahrer war es nicht gekommen. Gegen den Heranwachsenden wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Diebstahl aus Seniorenheim

Speyer (ots) – Am 10.12.2023 gegen 16:30 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Wohnheims am Konrad-Adenauer-Park eine unbekannte männliche Person, welche zuvor mehrere Schubladen durchwühlt hatte. Nachdem der Mann von Mitarbeitern bemerkt wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Im Nahbereich wurde ein 38-jähriger Mann kontrolliert, auf welchen die Personenbeschreibung zutraf.

Es ergaben sich weitere Hinweise auf eine Täterschaft des 38-Jährigen, weshalb er für weitere Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht wurde. Durch Zeugenangaben wurde der Mann schließlich eindeutig als Täter identifiziert.

Die Höhe des Schadens, sowie Art und Umfang des Diebesguts sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Glasscheibe an Schule beschädigt

Speyer (ots) – In der Zeit vom Freitag, 16 Uhr bis Sonntag, 12:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter eine Glasscheibe der Haupteingangstür der Schule im Erlich. Die Glasscheibe kippte komplett in das Gebäudeinnere. Anhaltspunkte auf ein Betreten des Gebäudes oder Diebstahlsabsichten der unbekannten Täter liegen aktuell nicht vor. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Schule im Erlich verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Die Polizeiinspektion Speyer bittet Zeugen um Meldung sachdienlicher Hinweise an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Gestohlenes Fahrrad wieder ausgehändigt, Fahrradeigentümer gesucht

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen halb 12, erkannte ein 41-jähriger Mann sein tags zuvor gestohlenes Fahrrad in der Spaldinger Straße. Es war mittels Fahrradschloss mit einem zweiten Fahrrad zusammengeschlossen. Die eingesetzten Beamten öffneten das Schloss und händigten dem 41-Jährigen sein Fahrrad wieder aus.

Das zweite Fahrrad, ein blaues Mountainbike der Marke Bulls, wurde sichergestellt. Ob dieses ebenfalls entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Der Eigentümer wird darum gebeten sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.