Mainz

Mann verletzt Bundespolizistin

Mainz (ots) – Am frühen Samstag 09.12.2023, wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz darüber informiert, dass ein Mann Personen im Hauptbahnhof angreift. Die Polizisten konnten den 28-jährigen Deutschen auf Bahnsteig 1 antreffen, wo er gerade auf einen Reisenden losging. Die Streife schritt sofort ein und stoppte den Angreifer, indem sie ihn zu Boden brachte.

Hierbei leistete der Mann Widerstand und setzte sich mit Tritten und Schlägen zur Wehr. Er wurde von den Bundespolizisten festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen in die Dienststelle verbracht. Bei dem Deutschen wurde ein Atemalkoholwert von 1,51 Promille festgestellt.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann eine Frau zuvor verfolgte, von Hinten angriff und an den Haaren hinter sich herzog. Er ließ erst von der Frau ab, als Zeugen dieser zur Hilfe kamen. Daraufhin begab er sich auf Bahnsteig 1. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Bei der Widerstandshandlung erlitt eine Beamtin Prellungen an den Knien und war daraufhin nicht mehr dienstfähig. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Tätlichem Angriff, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Stromausfall – Großes Lob an Bürger

Mainz (ots) – Der Stromausfall, welcher am Samstag um 11:57 Uhr Mainz traf, blieb aus polizeilicher Sicht ohne Folgen. Die Polizeidienststellen waren während dieser Phase nicht über ihre Amtsleitungen erreichbar. Der Notruf der Polizei war dahingegen stark ausgelastet. Bürger meldeten insbesondere den Ausfall von Ampelanlagen oder hinterfragten den Stromausfall.

Es wurde gebeten, den Notruf für dringende Notfälle freizuhalten. Dem folgten die Bürger weitestgehend. Bei mehreren, besonders alarmgesicherten Gebäuden löste der Stromausfall richtigerweise die Alarmanlagen aus. Alle betroffenen Gebäude wurden von Einsatzkräften überprüft.

Durch den Ausfall zahlreicher Ampelanlagen in allen betroffenen Stadtteilen war auch der Straßenverkehr erheblich betroffen. Hier muss die Polizei allen Verkehrsteilnehmern ein großes Lob aussprechen. Diese zeigten ein äußerst verantwortungsbewusstes und rücksichtsvolles Verhalten. Der Straßenverkehr konnte weiterhin fließen, es kam zu keinen Verkehrsunfällen.

An einigen Stellen regelten Bürger den Verkehr, bis Polizisten übernehmen konnten. Die Polizei regelte insbesondere die sehr große Kreuzung Aliceplatz“ um den Verkehr am Laufen zu halten. Sollte diese Kreuzung ungeregelt zulaufen, würde dies zum erliegen des Verkehrs in der Innenstadt führen.

Die Polizei Mainz hatte bereits Vorkehrungen für einen länger andauerenden Stromausfall getroffen und den Aufbau eines Krisenstabs vorbereitet. Sie steht dazu mit der Feuerwehr Mainz, den Stadtwerken Mainz und anderen Behörden im ständigen Austausch.

Zweitweise kommt es möglicherweise noch zu Störungen im Festnetz der Polizei. Der Notruf der Polizei 110 ist ständig erreichbar, sollte jedoch ausschließlich für dringende Notfälle genutzt werden.

Betrunkener bittet Polizei um Verwahrung seines Fahrzeugschlüssels

Mainz (ots) – Ein merklich stark alkoholisierter Mann erschien am Sonntag 10.12.23

gegen 03.30 Uhr auf der Polizeiinspektion Mainz 1 und erklärte, dass er alkoholbedingt nicht mehr in der Lage sei, Auto zu fahren. Da er sich jedoch selbst kennen würde, habe er Angst, dass er dies im Laufe der Nacht doch noch tun könnte.

Der 33-jährige Mainzer bat die Polizeibeamten aus diesem Grund darum, seinen Fahrzeugschlüssel bis zum nächsten Tag in Verwahrung zu nehmen. Sein Fahrzeug hatte er im Parkhaus direkt neben der Polizeiinspektion abgestellt. Seinem Wunsch konnte selbstverständlich entsprochen werden.

Smartphone bei Privatverkauf entwendet

Mainz-Bretzenheim (ots) – Als sich ein 47-jähriger Mainzer am Sonntag 10.12.2023 gegen 15:17 Uhr mit einem Kaufinteressenten in Mainz-Bretzenheim traf, drohte der vermeintliche Käufer plötzlich mit einem vorgehaltenen Messer und forderte die Herausgabe des angebotenen Handys ein. Der Mainzer hatte das wertvolle Smartphone zuvor auf einem privaten Internet-Verkaufsportal angeboten und sich nach Absprache mit dem Käufer getroffen.

Im Verlauf des Treffens nahm der Täter das Handy jedoch an sich und flüchtete schließlich in Richtung Essenheimer Straße. Da der Verkäufer gegenüber der Polizei eine genaue Personenbeschreibung abgeben konnte, wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, welche zur Feststellung des 19-jährigen tatverdächtigen Mainzers in einem Linienbus führten.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wurde der Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird wegen schwerer räuberischer Erpressung durch die Mainzer Kriminalpolizei ermittelt.

Trickdieb lauert auf Supermarktparkplatz

Mainz (ots) – Eine 40-jährige Mainzerin wurde am Donnerstag Abend zum Opfer eines Trickdiebes. Die Frau wurde auf einem Supermarktparkplatz in der Rheinallee von einem Unbekannten angesprochen, der sie darauf aufmerksam machte, dass ihre Jacke beschmutzt wäre. Zeitgleich bot der vermeintlich hilfsbereit Mann an, ihr bei der Säuberung der Jacke mit einer Serviette behilflich zu sein.

Währenddessen konnte er jedoch unbemerkt die EC-Karte der Geschädigten aus ihrer Jackentasche entwenden und diese kurz darauf erfolgreich zur Abhebung an einem Geldausgabeautomat einsetzen. Hierbei konnte er eine hohe 3-stellige Summe erbeuten. Wie der Täter an den dazugehörigen PIN der Karte gekommen ist, ist derzeit noch unklar.

Kreis Mainz-Bingen

PKW überschlägt sich nach Überholmanöver

A 61/Gensingen (ots) – Als er am 10.12.2023 gegen 14:13 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz in der Gemarkung Gensingen einen Überholvorgang beenden wollte, schätzte ein 89-jähriger Fahrer eines PKW offenbar den Abstand zum gerade überholten Fahrzeug falsch ein. Beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen kollidierte der 89-Jährige seitlich mit dem Fahrzeug eines 32-Jährigen.

Infolge des Aufpralls überschlug sich das Auto des 89-Jährigen und blieb, nachdem er circa 150 Meter gerutscht war, auf dem Dach liegen. Der Senior wurde durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Auto befreit. Er wurde mit Verdacht auf leichte Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 32-Jährige Fahrer des überholten Autos, seine 32-jährige Beifahrerin und ein Säugling blieben bei dem Unfall augenscheinlich körperlich unverletzt, erlitten jedoch vermutlich einen Schock. Daher wurden auch sie vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am PKW des 89-Jährigen entstand Sachschaden, den die Polizei auf ca. 15.000 Euro schätzt. Den Schaden am Auto des 32-Jährigen schätzt die Polizei auf ca. 2500 Euro. Beide beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme wurde die A 61 in Fahrtrichtung Koblenz für ca. 40 Minuten voll gesperrt. Ein Rückstau erstreckte sich über mehrere Kilometer, es erfolgt eine Ableitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Bad Kreuznach.

Neben zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim waren 19 Kräfte der Feuerwehr und vier Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Fahrt unter Betäubungsmmitteleinfluss

Bingen (ots) – Am späten Sonntag 10.12.2023 gegen 22:00 Uhr, führte eine Streife der Polizeiinspektion Bingen in der Hitchinstraße eine Verkehrskontrolle mit einem Fahrzeug aus dem Landkreis Mainz-Bingen durch. Hierbei konnten die Beamten bei dem 23-jähirgen Fahrzeugführer Auffälligkeiten feststellen, die auf einen zeitnahen Drogenkonsum schließen liesen.

Der Fahrer bestritt dies zunächst, ein Drogenschnelltest reagierte allerdings positiv auf den Wirkstoff „THC“ (Cannabis / Marihuana). Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Bingen, Grolsheim (ots) – Am 10.12.2023 gegen 20:20 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Friedhofstraße in Grolsheim den 26-jährigen Fahrer eines Kleinwagens. Dieser händigte der Streife einen spanischen Führerschein aus. Bei genauerer Überprüfung des Dokuments ergaben sich eindeutige Anzeichen auf eine Fälschung.

Eine diesbezügliche Abfrage im europäischen Fahrerlaubnisregister führte nicht zum Nachweis der tatsächlichen Existenz einer spanischen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Führerscheinfälschung als Beweismittel sichergestellt.

Der Fahrer wird sich nun neben des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch wegen des Tatbestands der Urkundenfälschung strafrechtlich verantworten müssen.