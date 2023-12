Missverständnis um Parkberechtigung endet in Körperverletzung

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag musste eine Polizeistreife in die Herderstraße ausrücken. Grund hierfür war eine Rangelei zwischen zwei Männern, bei der sich einer von beiden verletzte. Was war passiert? Ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Alzey-Worms war in der Straße zu Fuß unterwegs, als jemand am Straßenrand einparkte.

Da der Mann der festen Überzeugung war, dass der Wagen dort nicht parken durfte, sprach er den Fahrer an. Hierbei entstand ein Streitgespräch, das kurz darauf in eine Handgreiflichkeit ausuferte. Beide Männer fielen letztendlich zu Boden, wobei sich der 64-Jährige leicht verletzte. Die Polizei konnte den Autofahrer antreffen und kontrollieren. Der 57-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Diebstahl in der Engelsgasse beschäftigte die Polizei im Laufe des Sonntags. Gegen 13 Uhr meldete sich eine 72-jährige Frau und gab an, dass ihre Handtasche gestohlen wurde. Darin befanden sich zwei Geldbeutel, die jeweils Ausweisdokumente, Bankkarten sowie einen dreistelligen Geldbetrag beinhalteten. Wer die Handtasche mitgenommen hat, ist derzeit nicht bekannt.

Noch am Nachmittag wurde eine der Geldbörsen aufgefunden und bei der Polizei abgegeben. Nach Absuche des Fundorts fanden die Beamten die Tasche sowie das zweite Portemonnaie. Der Inhalt war jedoch verschwunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Spiegel abgerissen und geflüchtet

Hirschhorn (ots) – Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelte die Polizei am Samstagabend in der Hauptstraße. Eine 20-jährige Fahrzeughalterin aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg parkte gegen 17:40 Uhr ihren Toyota Yaris am Straßenrand.

Nachdem die Frau weg war, vernahm ein aufmerksamer Passant ein lautes Knallen und sah, wie der linke Außenspiegel des Toyota, abgerissen auf dem Boden lag. Laut Angaben des Zeugen könnte es sich bei dem unfallbeteiligten Wagen um einen weißen BMW gehandelt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat am vergangenen Samstag den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Tel: 0631-369 2150 entgegen. |kfa

Diebstahl aus Baustelle

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Rohbau in der Straße „Am Mühlberg“ wurde zur Zielscheibe von unbekannten Tätern. Wie die Baufirma mitteilte, war die Baustelle von Mittwoch 06.12.2023, 16:30 Uhr bis Donnerstagmorgen 07.12.2023, 08:30 Uhr verlassen. In diesem Zeitraum schlugen die Täter zu und erbeuteten neben Werkzeugen auch eine größere Menge Kupferkabel.

Den Schaden schätzt die Polizei auf einen hohen vierstelligen Betrag. Wie es den Dieben gelang, den Bau zu betreten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise geben können oder im Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Angebotener Ratenkredit wird zu Betrugsfall

Kaiserslautern (ots) – Ein verlockend klingendes Kreditangebot in den Sozialen Medien wurde einer 58-jährigen Bewohnerin aus dem Stadtgebiet zum Verhängnis. Eine Werbeannonce bot der Frau einen hohen 4-stelligen Kredit zu einem sehr günstigen Zinssatz an.

Die 58-Jährige setzte sich mittels Online-Nachrichtendienst mit dem Unternehmen in Verbindung und schloss den Vertrag ab. Erst nachdem sie mehrfach zur Zahlung von verschiedenen Bankgebühren aufgefordert wurde, ohne dass sie die Kreditsumme erhielt, fiel der Frau der Betrug auf, woraufhin sie direkt Anzeige bei der Polizei erstatte. Die Ermittlungen dauern an. |kfa