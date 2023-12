Kassel-Mitte (ots) – Ein 54-jähriger Mann, der als Nikolaus engagiert war, lief am Mittwoch 06.12.2023 gegen 17:15 Uhr, in einem Nikolauskostüm durch die Fußgängerzone Richtung Königsplatz. Höhe Landgraf-Philipps-Platz forderte eine 5-6 köpfige Gruppe jugendlicher Migranten den Mann auf das Kostüm auszuziehen, da „dies ihr Land sei“.

Der 54-jähriger Mann aus Kassel erstatte am Samstag Anzeige bei der Polizei, woraufhin die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen wurden.

Die Polzei sucht Zeugen zu diesem Vorfall.

Wie der 54-Jährige gegenüber den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte angab, war er an dem Tag als Nikolaus engagiert, weshalb er gegen 17:15 Uhr in dem Kostüm durch die Fußgängerzone in Richtung Königsplatz lief. Als er in Höhe des Landgraf-Philipps-Platzes war, kamen die Jugendlichen, die nach Angaben des Opfers einen augenscheinlichen Migrationshintergrund hatten, auf ihn zu und fordert ihn auf das Kostüm auszuziehen, da „dies ihr Land sei“.

Anschließend beleidigten die Jugendlichen ihn, zerrten an dem Nikolauskostüm, das daraufhin an mehreren Stellen zerriss und packten ihn am Hals. Mehrere umherstehende Passanten sollen währenddessen applaudiert und gelacht haben, ohne zu helfen.

Als er sich wehrte, lies die Gruppe von ihm ab und lief in Richtung Martinskirche davon.

Nach Angaben des 54-jährigen Geschädigten, der über leichte Verletzungen am Hals klagte, handelte es sich um 5-6 Jugendliche im Alter zwischen 14-16 Jahren. Sie hatten schwarze Haare und waren überwiegend dunkel gekleidet. Einer trug eine schwarz/weiße Jacke.

Wegen des mutmaßlichen politischen Tatmotivs haben die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben/Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 .

