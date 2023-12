Fahrrad geortet – Lkw mit 40 Rädern sichergestellt

Kassel-Oberzwehren (ots) – Die Ortung eines Mountainbikes, das in der vergangenen Woche aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Oberzwehren gestohlen wurde, führte am Freitagabend zur Sicherstellung eines Lkw mit rund 40 Rädern und zur Festnahme von 4 Tatverdächtigen. Die Ermittler der BAO Mars der Kasseler Polizei, die die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen, gehen davon aus, dass es sich auch bei diesen Rädern zumindest teilweise um gestohlene Fahrräder handelt.

Der Lkw, der bis unters Dach mit verschiedenen Gegenständen wie Altreifen und Schrott sowie den Rädern beladen ist, wird nun nach und nach entladen, wobei eine Spurensicherung erfolgt.

Zur Aufklärung des Falls suchen die Ermittler der BAO Mars nun auch noch Zeugen des Ursprungsdeliktes, dem Kellereinbruch in der Straße „Entenbühl“ in Oberzwehren, die weitere Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon: 0561-9100 entgegen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Kellereinbruch in Oberzwehren zwischen Freitag 01.12.2023 und Freitag 08.12.2023 ereignet. Unbekannte Täter hatten dort 2 Mountainbikes von Cube im Gesamtwert von 3.500 Euro aus dem Kellerverschlag einer Familie gestohlen. Eines der Fahrräder konnte jedoch über einen verbauten Tracker später, am Freitagabend, von den Geschädigten geortet werden, was sie der Polizei mitteilten.

Beamte des Polizeireviers Ost nahmen sofort die Ermittlungen auf und konnten aufgrund der Ortung einen 7,5-Tonnen-Lkw auf einem Firmengrundstück in Bettenhausen als den Standort des gestohlenen Mountainbike identifizieren.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen gelang es den Polizisten, den 42-jährigen Halter des Lkw aus Kassel sowie 3 weitere Männer im Alter von 20, 38 und 47 Jahren festzunehmen, die an dem Lkw erschienen waren.

Bei der ersten Überprüfung der vollbepackten Ladefläche des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass sich das gestohlene Fahrrad der Familie aus Oberzwehren und noch etwa 40 weitere, mitunter hochwertige Fahrräder zu erkennen waren. Aus diesem Grund stellten sie den gesamten Lkw sicher und ließen ihn abschleppen.

Die 4 festgenommenen Männer wurden zur Dienststelle gebracht und erst nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

61-jähriger Fußgänger bei Unfall auf L 3460 lebensgefährlich verletzt

Kassel-Waldau (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Freitag gegen 18:10 Uhr, ein 61-jähriger Fußgänger, der auf der L 3460 in Kassel-Waldau von einem in Richtung Fuldabrück fahrenden Kleintransporter erfasst wurde. Rettungskräfte brachten den Mann aus Söhrewald anschließend zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der Unfall auf der Landesstraße zwischen der Falderbaumstraße/Marie-Curie-Straße ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte der 61-Jährige die Straße vom Industriegebiet Werner-Heisenberg-Straße kommend in Richtung Fuldaaue überqueren, wobei er nach Angaben von Zeugen zunächst ein in Richtung Kassel fahrendes Fahrzeug passieren ließ.

Anschließend soll der dunkel gekleidete Fußgänger auf die L 3460 getreten sein, ohne auf den Verkehr in Fahrtrichtung Fuldabrück zu achten. Ein 30-Jähriger, der zu dieser Zeit mit dem Ford Kleintransporter stadtauswärts unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit dem plötzlich von links kommenden Fußgänger nicht mehr verhindern und erfasste den Mann frontal.

Der 30-jährige Mann aus dem Landkreis Fulda erlitt einen Schock. Zur Rekonstruktion des Unfalls war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. An dem Ford, der sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L 3460 bis 20:45 Uhr voll gesperrt werden.

Zeugen, die möglicherweise bei der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort waren, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Landkreis Kassel

Unbekannter Mann überfällt Getränkemarkt – Zeugen gesucht

Vellmar (ots) – Zu einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Frommershausen kam es am Freitagabend. Ein bislang unbekannter Täter hatte unter Vorhalt eines Messers Bargeld erbeutet und war anschließend geflüchtet. Die nach dem Überfall sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit zahlreichen Streifen verlief bislang ohne Erfolg. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Raub geben können.

Ereignet hatte sich der Überfall in der Frommershäuser Straße gegen 20:25 Uhr. Der Täter hatte den Markt zu dieser Zeit betreten und von dem Mitarbeiter unter Vorhalt des Messer die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse gefordert. Nachdem dieser der Forderung nachgekommen war, flüchtete der Räuber mit der Beute nach draußen, wo sich seine Spur verliert.

Derzeit liegt folgende Täterbeschreibung vor:

Männlich, ca. 1,85 bis 1,90 Meter groß, schlank, dunkelhäutig, trug Mund-Nasen-Schutz, eine graue Mütze, einen schwarzen Kapuzenpullover mit aufgezogener Kapuze, eine dunkle Jogginghose und helle Turnschuhe, sprach akzentfrei Deutsch.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat und der anschließenden Flucht gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

